睾丸炎是睾丸的感染，通常是由腮腺炎病毒引起。症状为睾丸疼痛和肿胀。诊断是基于临床的。主要是对症治疗。只有在发现细菌感染时才使用抗生素。

孤立性睾丸炎（如感染仅局限于睾丸）基本上都是病毒感染，大多数为腮腺炎病毒引起。其他少见的原因包括先天性梅毒、结核、麻风病、埃可病毒感染、淋巴细胞性脉络丛脑膜炎、柯萨奇病毒感染、感染性单核细胞增多症、水痘和B族虫媒病毒感染。大多数细菌性睾丸炎是严重的细菌性 附睾炎 延伸到睾丸（附睾睾丸炎）的结果。

睾丸炎（orchitis）见于20%～25%感染腮腺炎病毒的男性患者，80%的病例发生于<10岁的患者。2/3的病例为单侧性，1/3为双侧性。60%的腮腺炎病毒睾丸炎患者会发生单侧睾丸萎缩。睾丸萎缩与生育力或睾丸炎的严重程度无关。肿瘤的发病率似乎没有增加。单侧腮腺炎睾丸炎后，四分之一的男性和三分之二患有双侧腮腺炎的男性生育能力下降。

附睾睾丸炎 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

睾丸炎的症状和体征 腮腺炎病毒感染致腮腺肿胀4～7天，即可发生单侧睾丸腮腺炎。约30%患者可在1～9天内波及另一侧睾丸。会出现不同程度的疼痛。除了睾丸疼痛和肿胀外，还会出现全身性症状，如全身不适、发热、恶心、头痛和肌痛。睾丸检查可发现睾丸触痛、肿大、硬结和阴囊皮肤水肿和红斑。 其他感染源也会产生相似的症状，发病速度和疾病的严重程度与其致病原有关。

睾丸炎的诊断 临床评估与选择性检查

彩色多普勒超声检查排除急性阴囊疼痛和肿胀的其他原因 病史和体格检查有助于睾丸炎的诊断需要迅速应用彩色多普勒超声检查，将睾丸炎与睾丸扭转及其他原因引起的睾丸疼痛和肿胀相鉴别。 腮腺炎病毒可用血清免疫荧光抗体检测证实。其他病原感染可用尿培养或血清学检查明确。