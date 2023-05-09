流行性腮腺炎是一种急性接触传染的、影响全身的病毒感染性疾病，通常引起唾液腺疼痛，最常见的是腮腺。合并症可以包括睾丸炎、脑膜脑炎以及胰腺炎。通常根据临床表现诊断；所有病例应立即报告公共卫生当局。治疗以支持治疗为主。疫苗接种非常有效。

引起腮腺炎的病毒是一种副粘病毒，通过飞沫或唾液传播。病毒通常通过鼻子或嘴进入。它在唾液腺肿胀出现前7天存在于唾液中，在腮腺炎发生前传播率最高。病毒也在血液和尿液中存在，如果中枢神经系统（CNS）累及也在脑脊液（CSF）中存在。

感染腮腺炎通常会获得永久免疫力。

流行性腮腺炎的传染性比麻疹小。它主要发生在未免疫的人群中，但在大部分免疫的人群中发生了爆发。主要疫苗失败（疫苗接种后未能发展免疫）和减弱免疫的组合可能在这些暴发中发挥了作用。

2006年，美国流行性腮腺炎死灰复燃，有6584例，主要发生在接种过疫苗的年轻人身上。自那时起，零星疫情爆发（主要发生在大学校园和其他联系紧密的社区）导致病例数从 2012 年的 229 例低点上升到 2016 年的 6369 例高点。2022 年，报告了 322 例病例（参见美国疾病控制与预防中心 [CDC] 腮腺炎病例和暴发）。

与麻疹一样，腮腺炎病例可能是输入性的，然后导致社区传播。这种传播尤其可能发生在聚集环境（如大学校园）或生活在拥挤环境中的紧密社区中。

晚冬和早春是发病的高峰期。

疾病可在任何年龄阶段出现，在<2岁的尤其是那些<1岁的儿童中不常见。大约 25% 至 30% 的病例无症状。

流行性腮腺炎的症状和体征 经过12～24天的潜伏期后，大多数患者进展为头痛、厌食、不适和低至中等程度的发热。12～24小时后唾液腺受累，伴随着体温上升至39.5～40° C。发热持续24～72小时。 大约在第2天腺体的肿胀达到高峰，并且持续5～7天。在整个发热期，受累的腺体疼痛非常明显。 腮腺炎 隐藏详情 这张图片显示了一个因腮腺炎腮腺炎而右侧腮腺肿胀，遮住了下颌角的儿童。腮腺炎的特征还包括耳垂向上和向外抬起，站在患者身后最好观察。 Image courtesy of Sylvan Stool, MD. 腮腺炎通常是双侧的，但可能是单侧的，特别是在发病时。咀嚼或吞咽时疼痛，尤其是在吞咽酸性的液体比如醋或者柑橘汁时，这是最早出现的症状。之后造成肿胀的范围超出腮腺，到达耳前和耳后。 有时颌下腺和舌下腺也肿胀，更为少见的是仅这些腺体受影响。颌下腺受累造成颈部的颌下部分肿胀，并且可进展成胸骨上水肿，可能是由于增大的唾液腺使淋巴管阻塞所造成的。当舌下腺受累时，舌头可能肿胀。受累腺体的口腔导管的开口处水肿并且轻度炎症。腺体所覆盖的皮肤可能变得紧张而有光泽。 腮腺炎的并发症 流行性腮腺炎除了累及唾液腺外也可累及其他器官，尤其是在青春期后的患者。并发症包括 睾丸炎或者卵巢炎

脑膜炎或脑炎

胰腺炎 约30%未接种疫苗和6%接种疫苗的青春期后感染男性进展为睾丸炎（睾丸炎症），常常表现为单侧的、疼痛、触痛、水肿、红斑以及阴囊温度升高。一些患者其后出现睾丸萎缩，但是 睾酮 的产生以及生育能力通常不受影响。 在女性患者中生殖腺（卵巢炎）受累常不被诊断，因为几乎不伴有疼痛并且对生育能力无损伤。 在1%至10%的腮腺炎患者中出现脑膜炎，其典型的表现为头痛、呕吐、颈项强直以及脑脊液淋巴细胞增多。脑炎伴有嗜睡、癫痫发作或昏迷在患者中的发生率约为 1/1000。其中约50%的CNS流行性腮腺炎感染的患者可不出现腮腺炎表现。 胰腺炎典型的表现为突然出现的严重恶心、呕吐以及上腹部的疼痛，可能在第1周末时出现。大约1周后这些症状消失，最终完全康复。 前列腺炎、肾炎、心肌炎、多关节炎以及泪腺受累几乎很少发生。 甲状腺和胸腺炎症可能导致胸骨的水肿和肿胀，但是胸骨的肿胀更常见的原因是颌下腺受累伴淋巴引流阻塞。

腮腺炎的诊断 病史和体格检查

通过逆转录-聚合酶链反应（RT-PCR）进行病毒检测

血清学检测 有唾液腺炎症以及典型的全身症状者应疑诊为流行性腮腺炎，尤其是当地有腮腺炎和明确的流行性腮腺炎暴发。在典型病例中，通常不需要实验室检测来进行诊断，但出于公共卫生目的，强烈建议进行实验室检测。 在流行性腮腺炎暴发期间出现无法解释的无菌性脑膜炎或脑炎也应该怀疑是流行性腮腺炎。对于有脑膜症状的患者有必要进行腰椎穿刺。 鉴别诊断 包括其他可能导致类似腺体受累的情况（见表 腮腺和其他唾液腺肿大的非腮腺炎原因）。 表格 如果疾病具有腮腺炎非典型特征，例如以下情况，则需要进行腮腺炎的实验室诊断： 单侧的

复发性

发生在以前患者免疫。

导致涎腺以外的组织明显受累

腮腺炎持续 ≥ 2天无明确原因 RT-PCR是诊断的首选方法；然而，通过补体结合或酶联免疫吸附测定（ELISA）和咽喉，脑脊液和偶尔的尿液的病毒培养，可以进行急性和恢复期血清的血清学测试。 在以前免疫的人群中，IgM测试可能是假阴性; 因此，应尽早在疾病过程中对唾液或咽喉洗液样品进行RT-PCR测定。 其他实验室测试一般不必要。在未分化的无菌性脑膜炎中，升高的血清淀粉酶水平可以是腮腺炎诊断中的有用线索，尽管没有腮腺炎。白细胞计数是非特异性的，可以为正常，但是常表现为白细胞减少和中性粒细胞减少。 在脑膜炎中，CSF葡萄糖通常是正常的，但偶尔在20至40 mg/dL（1.1至2.2 mmol/L）之间，如细菌性脑膜炎。CSF蛋白仅轻度升高。

腮腺炎的治疗 支持治疗 对于流行性腮腺炎以及合并症的治疗以支持治疗为主。患者被隔离直至腺体的肿胀消退。 柔软的食物可以减轻因咀嚼造成的疼痛。 应该避免酸的物质（如柑橘果汁）带来的不适。 由于胰腺炎引起的反复呕吐有必要进行静脉补液。 对于睾丸炎的患者，卧床休息并且用棉花把睾丸托起后置于两大腿之间用胶带搭起的桥接上以使其紧张状态减轻至最小限度，或者给予冰袋都可以减轻疼痛。皮质激素并不能促进睾丸炎好转。

腮腺炎的预后 即使约在2周后少数病例可出现复发，不复杂的流行性腮腺炎一般可以恢复。 尽管可能导致永久性的后遗症比如单侧的（很少为双侧的）神经性耳聋或面神经麻痹，脑膜炎患者的预后通常较好。 感染后的脑炎、急性小脑共济失调、横贯性脊髓炎以及多发性神经炎很少出现。

关键点 腮腺炎引起唾液腺的疼痛性增大，最常见的是腮腺。

由于初次免疫接种失败或免疫力下降，疫苗接种者可能发生病例。

约30%未接种疫苗和6%接种疫苗的青春期后感染男性发展成睾丸炎，通常是单侧的。一些患者其后出现睾丸萎缩，但是睾酮的产生以及生育能力通常不受影响。

其他并发症包括脑膜脑炎和胰腺炎。

实验室诊断主要用于公共卫生目的，当疾病表现为非典型时，例如没有腮腺炎，单侧或复发性腮腺炎，先前免疫的患者的腮腺炎，或唾液腺以外的组织的显着参与。

普遍接种是必要的，除非禁忌（例如，通过怀孕或严重的免疫抑制）。