腹膜透析利用腹膜作为天然的通透膜，水和溶质通过腹膜达到平衡。相比血液透析，腹膜透析是

较少的生理压力

不需要血管通路

可以在家里操作的

允许患者有更大的灵活性

（参阅 肾脏替代治疗概要。）

但是，腹膜透析比中心血透需要病人更多参与。使用无菌操作技术是很重要的。估计总1200毫升/分钟静息内脏血流，只有70毫升/分钟接触到腹膜，所以溶质平衡比血液透析时要慢得多。由于溶质和水清除与接触时间有关，腹膜透析几乎连续进行，溶质清除效率等同于血液透析。

一般情况下，透析液通过导管缓慢灌输并留置于腹膜腔内，之后再将其引流出来。在双袋技术中，患者将灌输于腹部的液体引流至其中一袋，然后将另一袋中的液体输注入腹膜腔内。

腹膜透析可手工或使用自动装置来完成。

手工方法 包括：

自动腹膜透析 （APD）已成为腹膜透析最普遍的形式。采用自动装置做多次夜间交换，白天留腹。有3种类型：

持续性循环腹膜透析（CCPD）的日间留腹时间较长（12～15小时），而夜间应用自动循环装置进行3～6次换液。

夜间间歇腹膜透析（NIPD）涉及夜间交换，白天患者的腹腔没有透析液。

潮汐腹膜透析（TPD）包括留在腹膜一些透析液（通常超过一半）从一个交换到下一个，从而提高患者的舒适度和避免一些无法完全排出透析液的麻烦（例如，频繁的变换体位）。TPD白天可以也可以不留腹。

部分患者需结合CAPD和CCPD治疗来获得充分的清除率。

通路 腹膜透析需腹膜内通路，多通过一根硅胶软管或聚氨酯导管。埋入导管可在手术室内直视条件下进行，抑或在床旁通过套管盲插埋入，或通过腹腔镜进行可视化操作。大多数导管都带有一个聚酯涤纶套，使皮肤和前腹膜筋膜组织向内生长，形成不透水、细菌不能通过的理想密封状态，可防止微生物沿导管通路进入。导管埋入间隔10～14天后使用，可改善患者愈合及减少过早导管使用出现的管周透析液渗漏的发生。双套导管要好于单套导管。 同样的，以尾部定位出口部位（导管进入腹腔的隧道开口处）可降低出口部位感染的发病率（如淋浴时可收集较少水）。 通路一旦建立，患者即可进行腹膜平衡试验，对留腹4小时后被引流出来的透析液进行分析，并与血清相比较以测定溶质清除率。这种方法可帮助确定患者的腹膜转运特性、需要的透析剂量及最适合应用的技术。透析充分的定义一般为每周KT/V{100207}1.7（K是尿素清除率，单位为mL/min；t是透析时间，单位为分钟；V是尿素分布容积[体内总含水量]，单位为mL） (1)。