急性肾损伤（AKI）的病因（见表急性肾损伤的主要病因）可分为

肾前性

肾性

肾后性

肾前性AKI是由于肾灌注不足。主要原因为：

细胞外液容量不足 （例如，由于液体摄入不足、腹泻疾病、 脓毒血症、严重创伤、手术）

心血管疾病（例如， 心脏衰竭, 心源性休克)

失代偿肝脏疾病

肾前性因素通常不会造成永久性肾损害（因此存在逆转的可能性），除非低灌注的程度严重和/或持续时间较长。有功能肾脏在低灌注时会引起水钠重吸收增加，导致尿量减少（尿量<500mL/天）、尿渗透压增高和低尿钠。

AKI的肾性病因包括内源性肾脏病或肾损害。病变可包括肾血管、肾小球、肾小管或间质。 最常见的病因是：

急性肾小管坏死

急性肾小球肾炎

肾毒素（包括处方药和非处方药 - 见 镇痛药肾病)

肾小球疾病可造成肾小球滤过率（GFR）下降和肾小球毛细血管对蛋白和红细胞的渗透性增加；可为炎性（肾小球肾炎）或因缺血或血管炎引起的血管损害所致。

缺血也可损害肾小管，因细胞碎片、蛋白或结晶沉积、细胞或间质水肿而被阻塞。

间质炎症（肾炎）通常有免疫或变态反应现象参与。这些因素相互掺杂和依赖，显示出以前常用的 肾小管坏死一词在描述上有所欠缺。

肾后性AKI（梗阻性肾病）由各种类型的泌尿系统排空和收集部分梗阻所致。 当结晶或蛋白质类物质沉淀时，肾小管的微观层面也可发生阻塞

肾小管或更远端内的超滤液被梗阻后，使肾小球尿囊内压力增高，GFR下降。梗阻早期通过减少入球小动脉阻力增加肾小球毛细血管的流量和压力来影响肾血流量。 由于肾血管阻力增加，3~4小时内肾血流量减少，至24小时时，血流量下降到正常值的50％以下。若持续24小时的梗阻被解除，近1周后肾血管阻力可回复至正常。

除非患者仅一侧肾脏有功能，否则输尿管水平的梗阻为双侧受累时才会产生AKI。

前列腺肥大导致膀胱出口梗阻可能为男性突发完全性尿流停止的最常见病因。