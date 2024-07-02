血液透析时患者的血液通过动力泵被引至透析器，透析器有两个液体室，表现形式为中空纤维毛细管束或平行、被夹在中间的半透膜。在任一形式中，第一室内的血液沿半透膜一侧被泵出，而晶体溶液（透析液）沿另一侧隔离室以反方向泵出。（有关其他肾脏替代疗法[RRTs]，请参阅 肾脏替代治疗概要。）

血液和透析液间的溶质浓度梯度使患者血清溶质产生预想中的变化，如尿素氮和肌酐降低、碳酸氢盐升高及钠、氯、钾、镁均衡。透析液室相对血室而言处于负压状态，防止透析液过滤进入血流，也可清除患者体内过多的体液。然后，经过透析的血液再返回到患者体内。

血液透析期间患者多采取全身抗凝，防治透析机内血液栓塞。但血液透析治疗也可在肝素或枸橼酸钠体外循环局部抗凝方式下进行，或者采用盐水冲洗方式，每15～30分钟以50～100mL盐水冲洗清除透析环路中的任何血凝块。

血液透析的短期目标是

纠正体液和电解质失衡

去除毒素

肾衰竭患者的长期目标是

使患者的功能状态、舒适感和血压达到最佳水平

预防尿毒症并发症

改善生存率

“最佳”血液透析剂量并不确定，但多数患者行每周3次、每次3～5小时的血液透析时情况良好。评估每个疗程充分性的一个方法为测量每次透前和透后血尿素氮（BUN）。透前BUN水平减少≥65%（透前BUN−透后BUN）/透前BUN×100%≥65%表明透析充分。专家可以使用其他更复杂性计算公式，例如KT/V{100207}1.2（K是透析器的尿素清除率，单位为mL/min；t是透析时间，单位为分钟；V是尿素分布容积[体内总含水量]，单位为mL） (1)。上调透析时间、血流量及增加膜面积或膜上孔径数量可增大血液透析剂量，但其益处尚未得到证实。目前正在研究用每日短时（1.5～2.5小时）血液透析和夜间透析（每天6～8小时，3～6天/周）方式能否增加透析效率和减少并发症。

透析间期增加过多的液体。

血液透析过程中经常性的低血压。

血压控制不佳

其他方式难以控制的高磷血症。

如果患者可以在家做血液透析，这些日常治疗是最经济可行的。

肾脏替代治疗相关的计算器 临床计算器 血液透析中尿素百分比的降低（PRU） 临床计算器 分布容积 临床计算器 尿素清除指数透析剂量多重计算公式 临床计算器 净体重（女） 临床计算器 净体重（男） 临床计算器 血液透析中尿素百分比的降低（PRU） 临床计算器 分布容积 临床计算器 尿素清除指数透析剂量多重计算公式 临床计算器 净体重（女） 临床计算器 净体重（男）

血液透析的设置 中心血液透析 是美国最常见的血液透析类型 (2)。大多数治疗每周进行 3 次，每次治疗 3 至 5 小时。中心内血液透析的主要优点是透析人员可以完全控制透析治疗。透析技师为瘘管插管，决定要排出多少液体，并在透析护士和肾脏科医生的监督下进行整个透析治疗。 中心夜间血液透析 每周进行 3 次，每次 6 到 8 小时。这种方式最适合体液增加量高、血压低或磷难以控制的患者 (3)。对于那些白天工作但不想做家庭透析的人来说，它也很有吸引力。 家庭血液透析 与中心血液透析一样可行。接受家庭血液透析治疗的患者有更长的生存期和更好的控制 高血压(4)、磷和体液水平，以及比中心血液透析更好的生活质量。家庭血液透析通常每周进行 5 至 7 天，每次约 2 小时。然而，家庭血液透析也可以按每周 3 次的白天计划或夜间计划进行。大多数家庭血液透析计划都需要一个能够在需要帮助时提供帮助的护理伙伴。 与 腹膜透析，家庭血液透析比中心血液透析需要更多的患者参与。

透析血管通路 手术行动静脉瘘

中央静脉导管 手术建立动静脉内瘘行血液透析。 手术建立的动静脉内瘘的耐受性更好、不易感染，因此要优于中心静脉导管 (4, 5)。但也易发生并发症（血栓形成、感染、动脉瘤和假性动脉瘤）的倾向。新创建的瘘管可能需要2到3个月才能成熟，应用。新建的内瘘可能需要更长时间成熟，因此慢性肾脏病患者应在需要透析前至少6个月做内瘘。手术操作将桡动脉、肱动脉或股动脉与邻近静脉以端（静脉）-侧（动脉）方式吻合。当邻近静脉不适宜建立通路时，可使用一段人工合成的移植物。对于静脉条件不理想患者，也可选择一段自体大隐静脉作为移植物。 中心静脉导管 可用于透析如果动静脉瘘尚未创建或未准备使用，或者如果动静脉瘘的创建是不可能的。中心静脉导管的主要缺点是相对窄的口径，达不到血流量足够高以达到最佳的清除，以及导管口部位感染和血栓形成的高风险。以导管作为血管通路的最佳置管部位在右侧颈内静脉。若能严格执行皮肤无菌操作且导管仅用于血液透析，大部分颈内静脉导管可在2～6周内保持有效。而且，有皮下隧道和涤纶套的导管有更长使用寿命 ，可用于无法建立传统血管通路的患者。

血管通路并发症 血管通路并发症包括 感染

狭窄

血栓形成（通常在一个狭窄通道）

动脉瘤或假性动脉瘤 血管通路并发症可使血液透析的质量受到明显限制，可增加长期发病率和病死率，而且由于并发症较常见，患者和医疗工作者应对此保持警惕性。这些变化包括疼痛、水肿、红斑、内瘘上方的皮肤破损、杂音和血管通路搏动消失、血管通路周围血肿及透析套管的穿刺部位出血时间延长。血管通路的感染可通过应用抗生素或（和）手术进行治疗。 可通过系列超声显像方法、热动力学或尿素稀释技术、或测定静脉腔静态压压力来监测内瘘的开放性。内瘘开放性的检测推荐每月一次。血栓形成、假性动脉瘤或动脉瘤的治疗包括血管成形术、支架置入和手术。