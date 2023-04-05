腹痛常见，多数不严重。但急性且剧烈腹痛，常为腹内疾病的症状。 急性腹痛可是行手术的唯一指征，需尽快处理。肠道坏疽及 穿孔可再出现症状<6小时内发生，（如，绞窄性肠梗阻或动脉血栓中断肠道血流）。对于极年幼或年老患者、HIV感染者或正使用免疫抑制剂（包括糖皮质激素），出现腹痛需格外注意。
由于人们对于疼痛的反应各有不同，故教科书中对于腹痛的描述具有局限性。部分患者，尤其老年人常隐忍疼痛，而其他患者可能夸大症状。婴儿、幼儿及部分老年患者难以定位疼痛部位。
急腹症该词指因腹部症状及体征严重，而需考虑外科干预。
急性腹痛的病理生理学
内脏痛来源于腹部脏器，受自主神经纤维支配，感觉主要源自牵拉、肌肉收缩，而非切割、撕扯或局部刺激。内脏痛通常较模糊、迟钝、可至恶心。内脏痛难以定位，疼痛可放射至与受累器官胚胎来源一致的区域。前肠器官（胃、十二指肠、肝及胰腺）可致上腹痛。中肠器官（小肠、近端结肠及阑尾）可致脐周痛。后肠器官（远端结肠及泌尿生殖系统）可致下腹痛。
躯体性疼痛来源于壁层腹膜，受躯体神经支配，由感染、化学性或其他炎性过程的刺激所致。躯体痛呈锐痛，定位明确。
牵涉痛远离病变部位，来源于脊髓神经纤维汇聚。常见牵涉痛：胆绞痛放射至肩胛区、肾绞痛放射至腹股沟区、膈部血液或感染刺激肩部疼痛。
腹膜炎
腹膜炎指腹膜腔炎症。
最严重的病因是 胃肠道穿孔，即刻导致化学炎症，肠道微生物感染紧随其后。 腹膜炎亦由任何导致腹部严重炎症疾病所致（如，阑尾炎、憩室炎、绞窄性肠梗阻 、胰腺炎、盆腔炎，及肠系膜缺血。
任何来源腹腔出血（如，动脉瘤破裂、创伤、手术、异位妊娠也可刺激腹膜产生腹膜炎。
疑似胃肠道穿孔者，禁行钡餐检查，由于钡剂可形成凝块，而导致严重腹膜炎。然而，水溶性造影剂可以安全使用。
腹膜腔内的腹膜系统分流器、引流管和透析导管使患者易患感染性腹膜炎，腹水也是如此。
自发性细菌性腹膜炎很罕见，由血源性细菌造成腹腔感染所致。自发性细菌性腹膜炎主要发生于肝硬化 和 腹水患者
腹膜炎可致体液进入腹膜腔及肠道，造成严重脱水及电解质紊乱。可迅速发生急性呼吸窘迫综合征。随即发生肾衰竭、肝衰竭及弥散性血管内凝血。 如果不进行治疗，几天内就会死亡。
急性腹痛的病因
许多腹腔内脏器疾病可导致腹痛（见图腹痛的部位及可能的原因）；部分为轻症，但有些可即刻出现生命危险，需要迅速诊治及手术。这些危重情况包括 腹主动脉瘤破裂 (AAA)、内脏穿孔、肠系膜缺血、异位妊娠破裂。 其他（如， 肠梗阻、阑尾炎、急性胰腺炎)亦属重症，需紧急处理。部分腹腔外疾病，也可致腹痛（ 见表腹痛的腹外病因）。
腹痛的部位及可能的病因
新生儿、婴儿及儿童腹痛有多种病因，并不见于成人。这些病因包括：
急性腹痛的评估
轻度与重度腹痛的评估过程相同，不过后者有时需要在诊断的同时进行治疗，并尽早请外科会诊。病史及体格检查通常可排除几乎所有可能病因，但确诊仍需进行恰当的实验室及影像学检查。必须首先排除可能致命的病因，其次考虑轻微的诊断。
严重腹痛的危重患者，最重要的诊断方法是紧急手术探查。
对于相对较轻的患者，观察并行诊断检查最为适合。
病史
全面询问病史常可提示诊断（见表急性腹痛患者的病史）。重要的包括：疼痛部位（见图腹痛部位和可能的原因）性质、既往发作史及伴随症状。伴随症状，如烧心、恶心，呕吐、腹泻、便秘、黄疸、黑便、血尿、呕血、体重下降、黏液便或血便等，也有助诊断。
药物史应包括处方药、非法药物使用以及酒精的详细信息。许多药物会引起胃肠道不适。泼尼松或免疫抑制剂可以抑制穿孔或腹膜炎的炎症反应，并导致比预期更少的疼痛、压痛或白细胞增多。抗凝剂可增加出血及血肿形成的风险。酒精增加胰腺炎易感性。
急性腹痛患者的病史
问题
可能反应及指征
疼痛的部位在哪里？
疼痛的性质？
急性阵发性锐痛、绞痛，“无法呼吸”（肾绞痛或胆绞痛）
阵发性钝痛伴呕吐（肠梗阻）
尖锐、持续痛，活动后加剧（腹膜炎）
撕裂样疼痛（动脉瘤破裂）
以往是有类似发作？
是否骤然发生？
疼痛骤然发生：“像开灯一般”（溃疡穿孔、 肾结石、异位妊娠破裂、卵巢扭转或睾丸扭转、某些动脉瘤破裂）。
起病缓慢：大多数其他原因
疼痛的严重程度？
严重腹痛（脏器穿孔、肾结石、腹膜炎、胰腺炎）
腹痛与腹部体征不符（肠系膜缺血）
疼痛是否放射到其他部位？
右肩胛骨（胆囊痛）
左肩部（脾破裂、胰腺炎）
耻骨部或阴道（肾脏来源疼痛）
后背（主动脉瘤破裂、胰腺炎、有时可为溃疡穿孔）
疼痛缓解的缓解因素？
抗酸剂（消化性溃疡病）
平卧（腹膜炎）
疼痛的伴随症状？
呕吐先于疼痛，随后出现腹泻（胃肠炎）
呕吐较晚出现，肠蠕动和排气消失（急性肠梗阻；呕吐出现较晚提示梗阻部位较低）
严重呕吐先于上腹、左胸或肩部疼痛（腹腔内食管穿孔，致呕吐发生）
确定既往病史及腹部手术史相当重要
对于女性患者，应询问是否怀孕。
体格检查
患者一般情况十分重要。若患者心情愉悦、一般情况可，极少有严重疾病；但若患者焦虑、面色苍白、大汗淋漓，或疼痛明显，则不同。必须检查血压、脉搏、意识状态及外周循环。但是，腹部查体为重点，以视诊及听诊着手，紧接着进行触诊与叩诊。行直肠检查及盆腔检查（针对女性患者），以确定有无压痛、包块及出血。
应轻柔触诊，从远离疼痛最剧处开始，检查压痛明显部位、有无肌卫、肌强直及反跳痛（均提示腹膜刺激征）以及有无包块。肌卫指腹壁肌肉不自主收缩，相比见于敏感或焦虑患者被检时腹部肌肉的快速主动收缩，肌卫的收缩稍缓慢、持续时间更长。反跳痛指检查者的手快速离开后患者腹部后，患者感受到明显疼痛。应触诊腹股沟及所有手术瘢痕处，以检查是否有疝。
危险信号
下列发现提示可能存在更严重的病因：
剧烈疼痛
休克体征（如，心动过速、低血压、出汗、意识不清）
腹膜炎的体征
腹胀
临床表现解析
腹胀，尤其见于腹部有手术瘢痕者、叩诊鼓音、听诊肠鸣音亢进，强烈提示肠梗阻。
存在寂静腹的严重腹痛患者尽可能安静躺着，表明他有腹膜炎；压痛位置提示病因（如，右上象限提示胆囊炎，右下象限提示阑尾炎），但仅凭这点可能无法确诊。
背痛伴休克，尤其搏动性包块伴触痛，提示腹主动脉瘤破裂。
孕妇出现休克伴阴道出血，提示异位妊娠破裂。
肋脊角瘀斑（Grey Turner征）或脐周淤斑（Cullen征），提示出血性胰腺炎，但敏感性不高。
病史往往提示（见表急性腹痛患者的病史）。 轻至中度疼痛，肠蠕动活跃，肠鸣音不亢，提示非手术性疾病（如胃肠炎），但也可是更严重疾病的早期表现。 辗转不安无法求得舒适体位的患者，可能为梗阻性疾病（如，肾绞痛或胆绞痛）。
既往腹部手术史，提示可能为粘连性肠梗阻。
全身性动脉粥样硬化增加了 心肌梗塞、腹主动脉瘤 和 肠系膜缺血 的可能性。
HIV 感染使传染病更容易发生。
检查
根据临床考虑疾病选择检查:
所有育龄妇女均应行尿妊娠试验。
根据临床疑似诊断，选择影像学检查。
常规检查（如，血常规、生化和尿常规），因特异性低而价值不高；严重疾病患者上述检查结果可能正常。结果异常并不提示特异性诊断（诸多病因可致脓尿或血尿），轻症患者中亦可见。血清淀粉酶属例外，可强烈提示急性胰腺炎。
所有育龄妇女均应行床旁尿液妊娠试验，因阴性结果即可有效排除异位妊娠破裂。
若怀疑穿孔或梗阻，应行腹部立卧位片及胸部正位片（若患者无法站立，行左侧卧位腹部平片及前后位胸片）。 但是，上述平片对于其他疾病少有诊断价值，故其他情况无需进行检查。
若疑似胆道疾病、异位妊娠、儿童阑尾炎，应行超声检查（异位妊娠行经阴道超声）。超声可发现腹主动脉瘤，但对于判断是否破裂，尚不可靠。
多层螺旋CT平扫可用于疑似肾结石者。口服及静脉予造影剂行增强CT检查，可明确95%的严重腹痛患者诊断，明显降低了剖腹探查的阴性率。但是，对于体征症状明确患者，不可因等待检查而延误手术治疗。
急性腹痛的治疗
部分医生认为，明确诊断前给予止痛药，可能会干扰诊断。 但是，中等剂量静脉止痛剂（如，芬太尼50 mcg ～ 100 mcg，吗啡4 mg ～ 6 mg）并不掩盖腹膜炎体征，反而可减轻焦虑与不适，便于检查进行。
关键点
首先寻找危及生命的病因。
育龄妇女应排除怀孕。
寻找腹膜炎、休克及梗阻体征。
血液检查意义小。