腹痛常见，多数不严重。但急性且剧烈腹痛，常为腹内疾病的症状。 急性腹痛可是行手术的唯一指征，需尽快处理。肠道坏疽及 穿孔可再出现症状<6小时内发生，（如，绞窄性肠梗阻或动脉血栓中断肠道血流）。对于极年幼或年老患者、HIV感染者或正使用免疫抑制剂（包括糖皮质激素），出现腹痛需格外注意。

由于人们对于疼痛的反应各有不同，故教科书中对于腹痛的描述具有局限性。部分患者，尤其老年人常隐忍疼痛，而其他患者可能夸大症状。婴儿、幼儿及部分老年患者难以定位疼痛部位。

急腹症该词指因腹部症状及体征严重，而需考虑外科干预。

胃肠道 3D 模型

急性腹痛的病理生理学 内脏痛来源于腹部脏器，受自主神经纤维支配，感觉主要源自牵拉、肌肉收缩，而非切割、撕扯或局部刺激。内脏痛通常较模糊、迟钝、可至恶心。内脏痛难以定位，疼痛可放射至与受累器官胚胎来源一致的区域。前肠器官（胃、十二指肠、肝及胰腺）可致上腹痛。中肠器官（小肠、近端结肠及阑尾）可致脐周痛。后肠器官（远端结肠及泌尿生殖系统）可致下腹痛。 躯体性疼痛来源于壁层腹膜，受躯体神经支配，由感染、化学性或其他炎性过程的刺激所致。躯体痛呈锐痛，定位明确。 牵涉痛远离病变部位，来源于脊髓神经纤维汇聚。常见牵涉痛：胆绞痛放射至肩胛区、肾绞痛放射至腹股沟区、膈部血液或感染刺激肩部疼痛。 腹膜炎 腹膜炎指腹膜腔炎症。 最严重的病因是 胃肠道穿孔，即刻导致化学炎症，肠道微生物感染紧随其后。 腹膜炎亦由任何导致腹部严重炎症疾病所致（如，阑尾炎、憩室炎、绞窄性肠梗阻 、胰腺炎、盆腔炎，及肠系膜缺血。 任何来源腹腔出血（如，动脉瘤破裂、创伤、手术、异位妊娠也可刺激腹膜产生腹膜炎。 疑似胃肠道穿孔者，禁行钡餐检查，由于钡剂可形成凝块，而导致严重腹膜炎。然而，水溶性造影剂可以安全使用。 腹膜腔内的腹膜系统分流器、引流管和透析导管使患者易患感染性腹膜炎，腹水也是如此。 自发性细菌性腹膜炎很罕见，由血源性细菌造成腹腔感染所致。自发性细菌性腹膜炎主要发生于肝硬化 和 腹水患者 腹膜炎可致体液进入腹膜腔及肠道，造成严重脱水及电解质紊乱。可迅速发生急性呼吸窘迫综合征。随即发生肾衰竭、肝衰竭及弥散性血管内凝血。 如果不进行治疗，几天内就会死亡。

急性腹痛的病因 许多腹腔内脏器疾病可导致腹痛（见图腹痛的部位及可能的原因）；部分为轻症，但有些可即刻出现生命危险，需要迅速诊治及手术。这些危重情况包括 腹主动脉瘤破裂 (AAA)、内脏穿孔、肠系膜缺血、异位妊娠破裂。 其他（如， 肠梗阻、阑尾炎、急性胰腺炎)亦属重症，需紧急处理。部分腹腔外疾病，也可致腹痛（ 见表腹痛的腹外病因）。 腹痛的部位及可能的病因 表格 引起腹痛的腹腔外病因 表格 新生儿、婴儿及儿童腹痛有多种病因，并不见于成人。这些病因包括： 坏死性小肠结肠炎

胎粪性腹膜炎

幽门狭窄

肠道扭转伴肠旋转不良

肛门闭锁

肠套叠

闭锁引起的肠梗阻

急性腹痛的评估 轻度与重度腹痛的评估过程相同，不过后者有时需要在诊断的同时进行治疗，并尽早请外科会诊。病史及体格检查通常可排除几乎所有可能病因，但确诊仍需进行恰当的实验室及影像学检查。必须首先排除可能致命的病因，其次考虑轻微的诊断。 严重腹痛的危重患者，最重要的诊断方法是紧急手术探查。 对于相对较轻的患者，观察并行诊断检查最为适合。 病史 全面询问病史常可提示诊断（见表急性腹痛患者的病史）。重要的包括：疼痛部位（见图腹痛部位和可能的原因）性质、既往发作史及伴随症状。伴随症状，如烧心、恶心，呕吐、腹泻、便秘、黄疸、黑便、血尿、呕血、体重下降、黏液便或血便等，也有助诊断。 药物史应包括处方药、非法药物使用以及酒精的详细信息。许多药物会引起胃肠道不适。泼尼松或免疫抑制剂可以抑制穿孔或腹膜炎的炎症反应，并导致比预期更少的疼痛、压痛或白细胞增多。抗凝剂可增加出血及血肿形成的风险。酒精增加胰腺炎易感性。 表格 急性腹痛患者的病史 表格 确定既往病史及腹部手术史相当重要 对于女性患者，应询问是否怀孕。 体格检查 患者一般情况十分重要。若患者心情愉悦、一般情况可，极少有严重疾病；但若患者焦虑、面色苍白、大汗淋漓，或疼痛明显，则不同。必须检查血压、脉搏、意识状态及外周循环。但是，腹部查体为重点，以视诊及听诊着手，紧接着进行触诊与叩诊。行直肠检查及盆腔检查（针对女性患者），以确定有无压痛、包块及出血。 应轻柔触诊，从远离疼痛最剧处开始，检查压痛明显部位、有无肌卫、肌强直及反跳痛（均提示腹膜刺激征）以及有无包块。肌卫指腹壁肌肉不自主收缩，相比见于敏感或焦虑患者被检时腹部肌肉的快速主动收缩，肌卫的收缩稍缓慢、持续时间更长。反跳痛指检查者的手快速离开后患者腹部后，患者感受到明显疼痛。应触诊腹股沟及所有手术瘢痕处，以检查是否有疝。 危险信号 下列发现提示可能存在更严重的病因： 剧烈疼痛

休克体征（如，心动过速、低血压、出汗、意识不清）

腹膜炎的体征

腹胀 临床表现解析 腹胀，尤其见于腹部有手术瘢痕者、叩诊鼓音、听诊肠鸣音亢进，强烈提示肠梗阻。 存在寂静腹的严重腹痛患者尽可能安静躺着，表明他有腹膜炎；压痛位置提示病因（如，右上象限提示胆囊炎，右下象限提示阑尾炎），但仅凭这点可能无法确诊。 背痛伴休克，尤其搏动性包块伴触痛，提示腹主动脉瘤破裂。 孕妇出现休克伴阴道出血，提示异位妊娠破裂。 肋脊角瘀斑（Grey Turner征）或脐周淤斑（Cullen征），提示出血性胰腺炎，但敏感性不高。 病史往往提示（见表急性腹痛患者的病史）。 轻至中度疼痛，肠蠕动活跃，肠鸣音不亢，提示非手术性疾病（如胃肠炎），但也可是更严重疾病的早期表现。 辗转不安无法求得舒适体位的患者，可能为梗阻性疾病（如，肾绞痛或胆绞痛）。 既往腹部手术史，提示可能为粘连性肠梗阻。 全身性动脉粥样硬化增加了 心肌梗塞、腹主动脉瘤 和 肠系膜缺血 的可能性。 HIV 感染使传染病更容易发生。 检查 根据临床考虑疾病选择检查: 所有育龄妇女均应行尿妊娠试验。

根据临床疑似诊断，选择影像学检查。 常规检查（如，血常规、生化和尿常规），因特异性低而价值不高；严重疾病患者上述检查结果可能正常。结果异常并不提示特异性诊断（诸多病因可致脓尿或血尿），轻症患者中亦可见。血清淀粉酶属例外，可强烈提示急性胰腺炎。 所有育龄妇女均应行床旁尿液妊娠试验，因阴性结果即可有效排除异位妊娠破裂。 若怀疑穿孔或梗阻，应行腹部立卧位片及胸部正位片（若患者无法站立，行左侧卧位腹部平片及前后位胸片）。 但是，上述平片对于其他疾病少有诊断价值，故其他情况无需进行检查。 若疑似胆道疾病、异位妊娠、儿童阑尾炎，应行超声检查（异位妊娠行经阴道超声）。超声可发现腹主动脉瘤，但对于判断是否破裂，尚不可靠。 多层螺旋CT平扫可用于疑似肾结石者。口服及静脉予造影剂行增强CT检查，可明确95%的严重腹痛患者诊断，明显降低了剖腹探查的阴性率。但是，对于体征症状明确患者，不可因等待检查而延误手术治疗。

急性腹痛的治疗 部分医生认为，明确诊断前给予止痛药，可能会干扰诊断。 但是，中等剂量静脉止痛剂（如，芬太尼50 mcg ～ 100 mcg，吗啡4 mg ～ 6 mg）并不掩盖腹膜炎体征，反而可减轻焦虑与不适，便于检查进行。