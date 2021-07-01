处方药的使用随着患者年龄增长而大幅增加。2010-2011年的调查数据表明，几乎90％的老年人定期服用至少一种处方药，近80％的老年人定期服用至少2种处方药，36％的老年人至少服用5种处方药（1)。如果将非处方药和膳食补充剂包括在内，这些患病率会大幅增加。 在体弱的老年人、住院患者和疗养院居民中，吸毒最多。

为老人提供安全、有效的药物治疗是有挑战性的，原因如下：

他们比其他年龄组患者服用更多的药物，增加了药物不良反应以及药物相互作用的风险，也更难坚持服药。

他们常有慢性病，可能由于药物因素加重，或者影响药物反应。

他们的生理储备总体而言是降低的，由于急、慢性疾病，可能进一步降低。

老化会改变药物的药效学和药代动力学。

他们可能不太能够获得或负担药物。

有2个主要途径优化老年人的药物治疗：

使用合适的药物bing发挥最大的成本效益

通过确保药物剂量正确、停用不必要的药物以及避免药物-药物、药物-疾病相互作用来避免药物不良反应

因为药物不良反应的风险高，处方用药过量（多重用药）是老年人的主要问题。但是，合理的和有治疗效果的药物的处方用量不足也应该避免。（参见 老年人中与药物有关的问题 和 老年人关注的药物类别.)