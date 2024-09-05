通常当患者需要监测、调整用药，换药或做局部理疗时提出家庭卫生保健。家庭卫生保健通常用于：

出院后（急病后护理），尽管住院病并不是先决条件，尤其是对于老年人而言

家庭卫生保健也能用于

每年需要住院很多天的患者（医疗复杂照护）

严重功能障碍的医疗情况稳定的患者（长期照护）

有时病人有急性或慢性的问题

有时病人濒死状态（临终关怀护理）

现在越来越多地使用家庭卫生保健来满足长期照护需求。家庭健康护理可以显著减少养老院的安置，当家庭健康护理和熟练护理访问安排得当时，它比机构护理更便宜。

由机构提供家庭卫生保健，其所有权、规模、位置及服务可能不同。一些经过认证。机构认证必须满足州许可要求及联邦政府参加联邦医疗保险的条件。这些机构提供转诊医生指导下经验丰富的护理服务。护士在医生的监督下提供服务，当护理需求改变时，医生会与护士协商。

在家照顾病人需要与医务人员的沟通，以确保患者维持功能水平如预期好转。患者或照护者需要将患者的病情变化及时报告给护士或医生，以确保患者得到合适的监测。

家庭卫生保健可以提供医疗和非医疗服务（见表家庭卫生保健提供的服务）。

表格

(参见老年保健概述。）