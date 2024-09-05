通常当患者需要监测、调整用药，换药或做局部理疗时提出家庭卫生保健。家庭卫生保健通常用于：
出院后（急病后护理），尽管住院病并不是先决条件，尤其是对于老年人而言
家庭卫生保健也能用于
每年需要住院很多天的患者（医疗复杂照护）
严重功能障碍的医疗情况稳定的患者（长期照护）
有时病人有急性或慢性的问题
有时病人濒死状态（临终关怀护理）
现在越来越多地使用家庭卫生保健来满足长期照护需求。家庭健康护理可以显著减少养老院的安置，当家庭健康护理和熟练护理访问安排得当时，它比机构护理更便宜。
由机构提供家庭卫生保健，其所有权、规模、位置及服务可能不同。一些经过认证。机构认证必须满足州许可要求及联邦政府参加联邦医疗保险的条件。这些机构提供转诊医生指导下经验丰富的护理服务。护士在医生的监督下提供服务，当护理需求改变时，医生会与护士协商。
在家照顾病人需要与医务人员的沟通，以确保患者维持功能水平如预期好转。患者或照护者需要将患者的病情变化及时报告给护士或医生，以确保患者得到合适的监测。
家庭卫生保健可以提供医疗和非医疗服务（见表家庭卫生保健提供的服务）。
家庭卫生保健提供的服务
类型
具体服务
医疗
护理
其他熟练的专业和准专业护理，如物理和专业治疗
临终关怀和短期护理
耐用医疗设备（如便桶、轮椅、助行器）
静脉治疗
透析
肠内外营养
呼吸机支持
诊断过程（如X线、ECG、血液检查）
非医疗
个人护理（如帮助洗澡、洗头、协助上厕所和更衣）
家政服务
个人应急反应系统
报警装置
安全监控
食品配送计划
(参见老年保健概述。）
家庭照护报销
很少有患有严重慢性疾病的患者能够负担得起全职的家庭护理，尽管大多数患者更愿意呆在家里。医疗保险为无法离开家的患者提供一些家庭护理服务，但它有一些要求，这取决于所选择的医疗保险选项。一些私人保险公司为能够离开家的患者提供一些家庭医疗服务（如输液服务）。
当患者的保健需第三方报销，医生必须证明患者需要家庭卫生保健，对于联邦医疗保险的患者，患者必须满足联邦医疗保险对家庭保健的要求。联邦医疗保险需要家庭卫生保健机构告知患者哪些服务是可以报销的。经详细评估（居家照护评估表[OASIS]）当患者符合联邦医疗保险要求时由注册护士或治疗师完成家庭卫生保健服务。目前，第三方支付为控制成本越来越多地限制个人服务。家庭卫生保健机构直接由联邦医疗保险、联邦医疗补助或私人保险公司报销。
住院护理的家庭护理替代方案
在过去的几年里，已经开发了几种新的医疗保健服务模式，在这些模式中，患者是在家中接受管理，而不是在住院环境中 (1-3)。这些模式的总体目标是提供更高质量的护理和管理，使老年人远离医院和熟练的疗养院，并促进老龄化。总的来说，这些被称为以家庭和社区为基础的服务，包括传统的家庭保健服务，但已经扩大到包括其他模式，其中一些已经作为示范项目启动。
Independence at Home (IAH) 是由医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 赞助的示范项目。这种模式开始于2012年，并已多次更新。在这种模式下，在家的体弱老年人在家里接受医生或高级执业医师（例如，执业护士、医生助理）的服务。这种模式的目标是让病人留在家中，不在医院。要纳入这种护理模式，病人必须是居家的，并且有2种或更多的慢性病。患者受益于独立居家示范（IAH）模式，住院次数减少，满意度提高（见 疾病控制和预防中心：家庭独立生活示范评估）。
医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）所采用的家庭医院（HAH）模式使组织能够在患者家中提供医院级别的护理。大多数参与的病人是患有急性病的老年人。该模型的目标是减少患者在医院的天数，降低医院成本，提高患者满意度，并改善结果。在大多数情况下，这些患者通常情况稳定，但需要延长医院级别的熟练护理，如医生或高级执业医生的每日就诊，以及对其医疗状况的每日监测。这种模式的好处包括降低发病率，减少由镇静药物引起的谵妄，减少使用限制措施，以及护理人员的高满意度 (4, 5)。
2020年，CMS推出了居家急症护理（AHCAH）计划旨在为医院在新冠肺炎疫情期间提供更大的灵活性，以便其在家中照顾患者。该计划之前有“无墙医院”，其应用范围更为广泛。这两项举措均允许医院暂停对符合特定标准的患者进行 24小时注册护理和立即安排注册护士服务的要求。尽管新冠肺炎疫情已经结束，但居家急症护理计划仍延长至2024年12月31日，并且可能会继续实施。参与的医院必须向CMS提交患者数据和安全监测数据。
紧急分类、治疗和运输（ET3） 由CMS开发的紧急分诊、治疗和运输（ET3） 模型允许救护车护理团队在决定患者应该在哪里接受护理方面具有更大的灵活性。救护车护理团队通常与高级实践提供者（APP）协商，可以将患者转移到紧急护理中心或医生办公室，或者可以在救护车上或通过远程医疗访问的APP的帮助下，为患者家中的护理提供便利，而不是将患者运送到医院急诊科。
参考文献
1.Wolff-Baker D, Ordona RB: The Expanding Role of Nurse Practitioners in Home-Based Primary Care: Opportunities and Challenges. J Gerontol Nurs 2019;45(6):9-14.doi:10.3928/00989134-20190422-01
2.Maniaci MJ, Torres-Guzman RA, Garcia JP, et al: Overall patient experience with a virtual hybrid hospital at home program. SAGE Open Med.2022;10:20503121221092589.2022 年 4 月 22 日发布。doi:10.1177/20503121221092589
3.McElroy V, Ordona R. & Bakerjian D: Post-Acute Transitional Services: Safety in Home-Based Care Programs.美国医疗保健研究与质量局患者安全网络。2022 年 4 月 27 日发布。访问日期：2024 年 7 月 3 日。
4.Kanagala SG, Gupta V, Kumawat S, Anamika F, McGillen B, Jain R: Hospital at home: emergence of a high-value model of care delivery.Egypt J Intern Med.2023;35(1):21.doi: 10.1186/s43162-023-00206-3.2023年3月17日发布。PMID: 36969500; PMCID: PMC10023005.
5.Shepperd S, Doll H, Angus RM, et al: Avoiding hospital admission through provision of hospital care at home: a systematic review and meta-analysis of individual patient data.CMAJ.2009 Jan 20;180(2):175-82.doi: 10.1503/cmaj.081491.PMID: 19153394; PMCID: PMC2621299.