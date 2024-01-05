检查乳房是否存在形状不对称（隆起、轮廓不规则）、乳头异常（内翻、内收、分泌物、结痂）和皮肤变化（凹陷、内缩、水肿、红斑、脱屑、溃疡—见图常规部位的乳房检查：A和B ）。乳房之间的大小差异很常见，并不被视为异常，除非患者报告这是最近的变化（因为这可能是由于乳房水肿引起的）。

在多个位置检查患者可能有助于发现异常。让病人两手放在髋部或双手掌相对置于额前，通过这种体位的体检有时可以发现潜在的癌症（见图乳腺检查：C和D）。在这些位置，胸肌收缩，如果生长的肿瘤夹住了其中一条Cooper韧带（垂直皮肤韧带，附着在胸壁上并支撑乳房的形状），皮肤可能会出现细微的凹陷。

乳房解剖 乳房解剖（正视图和侧视图） Gwen Shockey/SCIENCE PHOTO LIBRARY 乳房解剖（侧视图） Gwen Shockey/SCIENCE PHOTO LIBRARY 乳房淋巴结 Gwen Shockey/SCIENCE PHOTO LIBRARY 乳房解剖（正视图和侧视图） Gwen Shockey/SCIENCE PHOTO LIBRARY 乳房解剖（侧视图） Gwen Shockey/SCIENCE PHOTO LIBRARY 乳房淋巴结 Gwen Shockey/SCIENCE PHOTO LIBRARY

乳腺检查

乳房肿块（乳腺癌） 图片 DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

患者坐位或站立时最容易检查到腋下和锁骨上淋巴结（见图乳腺检查：E）。检查腋下淋巴结时举起患者上肢让胳膊完全放松，这样深藏在腋下的淋巴结才可以摸到。

在患者坐位和仰卧位时触诊乳房，同侧的胳膊应放在高于头部的位置，用枕头垫在同侧肩膀下方（见图乳腺检查：F）。让患者转身侧向一边使乳房向检查侧下垂，有助于区别胸壁和乳房的疼痛，因为触诊时可将胸壁从乳腺组织中区别开来。

乳头回缩 图片 SCIENCE PHOTO LIBRARY

用第2、3、4指的指腹进行乳房触诊，以乳头为中心由内向外环状对称性移动至乳房边缘（见图乳腺检查：G）。应注意任何异常的精确位置和大小（用卡尺或卷尺估计或测量）；一些临床医生使用乳房的纸质或数字绘图进行记录。还应书面记录病变的硬度和流动性，其与周围正常组织的可区分程度也应包括在内。

临床医生向乳晕施加压力，顺时针移动，以检查是否有分泌物，如果出现分泌物则确定其来源（例如，是否为多导管）。如果存在分泌物，则检查其是否带血或血色。明亮的光线和放大镜可以帮助确定乳头分泌物是单导管还是多导管。