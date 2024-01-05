乳房症状（例如， 肿块、乳头溢液、疼痛) 很常见，每年有数百万人次就诊。虽然大多数症状都是良性的，但乳腺癌 始终是一个令人担忧的问题。由于乳腺癌很常见，并与许多乳腺良性疾病的表现相似，因此对所有乳腺症状进行检查就是为了绝对排除或诊断乳腺癌。
评估
病史
病史包括以下内容：
疼痛的出现和类型
乳头溢液的出现和颜色
症状与月经和生育情况的相关性
存在皮肤变化
使用激素避孕药或更年期激素治疗
上次乳房 X 光检查或其他乳房成像研究的日期和结果
乳腺癌的个人和家族史
乳腺检查
检查乳房是否存在形状不对称（隆起、轮廓不规则）、乳头异常（内翻、内收、分泌物、结痂）和皮肤变化（凹陷、内缩、水肿、红斑、脱屑、溃疡—见图常规部位的乳房检查：A和B ）。乳房之间的大小差异很常见，并不被视为异常，除非患者报告这是最近的变化（因为这可能是由于乳房水肿引起的）。
在多个位置检查患者可能有助于发现异常。让病人两手放在髋部或双手掌相对置于额前，通过这种体位的体检有时可以发现潜在的癌症（见图乳腺检查：C和D）。在这些位置，胸肌收缩，如果生长的肿瘤夹住了其中一条Cooper韧带（垂直皮肤韧带，附着在胸壁上并支撑乳房的形状），皮肤可能会出现细微的凹陷。
Gwen Shockey/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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乳腺检查
病人体位包括在坐位或站位的同时(A)手臂位于两侧；(B)手臂上举过头，提升胸筋膜和乳房；(C)双手支撑于髋部；或(D)双手掌相对置于额前，收缩胸肌。(E)腋部触诊；支撑病人胳膊，放松胸肌。(F)病人取仰卧位，枕头垫于肩下，检查侧手臂举过头。(G)乳房触诊以乳头为中心由内向外环状检查。
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患者坐位或站立时最容易检查到腋下和锁骨上淋巴结（见图乳腺检查：E）。检查腋下淋巴结时举起患者上肢让胳膊完全放松，这样深藏在腋下的淋巴结才可以摸到。
在患者坐位和仰卧位时触诊乳房，同侧的胳膊应放在高于头部的位置，用枕头垫在同侧肩膀下方（见图乳腺检查：F）。让患者转身侧向一边使乳房向检查侧下垂，有助于区别胸壁和乳房的疼痛，因为触诊时可将胸壁从乳腺组织中区别开来。
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用第2、3、4指的指腹进行乳房触诊，以乳头为中心由内向外环状对称性移动至乳房边缘（见图乳腺检查：G）。应注意任何异常的精确位置和大小（用卡尺或卷尺估计或测量）；一些临床医生使用乳房的纸质或数字绘图进行记录。还应书面记录病变的硬度和流动性，其与周围正常组织的可区分程度也应包括在内。
临床医生向乳晕施加压力，顺时针移动，以检查是否有分泌物，如果出现分泌物则确定其来源（例如，是否为多导管）。如果存在分泌物，则检查其是否带血或血色。明亮的光线和放大镜可以帮助确定乳头分泌物是单导管还是多导管。
危险信号
要特别注意以下情况：
触诊时发现肿块或增厚的性质与其他乳腺组织明显不同
固定于皮肤或胸壁上的肿块
肿块持续时间长
乳房形状改变或持续乳房肿胀
橘皮综合征（乳房皮肤凹陷、起皱、变红、增厚或凹陷）
乳头周围的鳞状皮肤
乳头变化（如回缩）
单侧乳头溢液，尤其是血性和/或自发溢液
检查
影像学检查用于
筛查：对无症状妇女进行检查，以发现早期癌症
诊断：评估乳腺病变（例如，肿块，乳头溢液）
所有女性均应进行乳腺癌筛查（1)。所有专业协会和团队都认可这个观点，虽然他们在筛查的开始年龄及筛查的确切频率上有分歧。
对处于平均风险的女性，推荐进行乳腺x线筛查 ，但一般建议，筛查始于40或50岁，每一年或两年重复进行，直至75岁，或直至预期寿命不超过10年（见表对平均风险的女性建议乳房x光检查筛查乳腺癌)。乳腺癌筛查 将单独详细讨论。
对处于平均风险的女性，推荐进行乳腺X线筛查
建议
美国预防服务工作组
ACS
美国医师学会
美国家庭医师学会
美国妇产科医师学会
美国放射学会
美国国家综合癌症网络
考虑较年轻的起步年龄（基于风险因素和共同决策）
—
40～44
40～49
40～49
—
—
—
起始年龄（岁）
40
45
50
50
40
40
40
发病频率（年）
2
每年检查直至54岁，以后每1-2年检查一次
2
1-2
1-2
1
1
戒烟年龄（岁）
75
预期寿命 < 10 年
75†
75†
75†
预期寿命有限
75†
†年龄>75岁的女性：可以在考虑健康状况和预期寿命的共同决策基础上进行筛查。
AAFP =美国家庭医师学会;ACOG=美国妇产科医师学会;ACP =美国医师学会;ACR =美国放射学会; ACS =美国癌症协会; NCCN =美国国家综合癌症网络; USPSTF =美国预防服务工作组。
乳腺X线检查时，采用小剂量射线，一个（侧位）或两个（侧位及轴位）投照位置。
乳腺断层摄影（3维乳腺X线摄影） 与数字乳腺X线摄影一起进行能略提高癌症的检测率，降低召回成像率;该方法对检测致密乳腺组织有帮助。但是，该方法使女性暴露于相当于传统X线摄影两倍的辐射。
诊断学乳腺X线摄影用于以下情况：
评估肿块，疼痛，乳头溢液
确定病灶的大小、位置，提供周围组织和淋巴结的影像情况。
指导活检
手术后，进行乳房成像检查了解有无复发
诊断性乳腺X线摄影术所需投照位置应多于筛查性乳房X线摄影投照包括放大投照和局部点压投照，能为可疑区域提供更好的可视化。
超声检测可用于以下情况：
为＜30岁乳房异常的女性提供初步影像检查
识别可能需要中心活检的异常腋窝淋巴结
评估MRI或乳腺X线摄影检测到的异常（例如，确定它们是实性还是囊性）
引导活检针进入异常乳房组织
MRI检测可用于以下情况：
评估乳房检查或其他影像学检查的异常发现
手术前，准确判断肿瘤大小，胸壁是否累及和肿瘤数目，尤其是乳房组织致密的女性
识别异常腋窝淋巴结（帮助进行乳腺癌分期）
评估参考文献
1.The American College of Obstetricians and Gynecologists: Practice bulletin no. 179: Breast cancer screening.Obstet Gynecol 130 (1), 241–243, 2017.doi: 10.1097/AOG.0000000000002151