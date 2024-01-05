局灶性乳腺痛通常源于引起乳腺肿块的局灶病变，如乳腺囊肿或感染（如乳腺炎、乳腺脓肿）。大部分癌变不会引起疼痛。

弥散性双侧痛 可能因为 纤维囊性改变或不常见的弥散性双侧乳腺炎。但是，弥散性双侧痛在乳房异常的女性中很常见。这些女性中最常见的原因是

激素改变引起乳腺组织增生（如在黄体期或早孕期，口服雌激素或孕激素的女性）

巨大的乳房下垂牵拉Cooper韧带

一些研究发现，高脂肪饮食和 咖啡因 摄入量与乳房痛有关，但不确定减少这些饮食因素是否会减轻症状（1）。