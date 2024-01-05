乳腺痛很常见，可以是局灶性的或弥漫性的，可以单侧或双侧。
乳腺痛的病因学
局灶性乳腺痛通常源于引起乳腺肿块的局灶病变，如乳腺囊肿或感染（如乳腺炎、乳腺脓肿）。大部分癌变不会引起疼痛。
弥散性双侧痛 可能因为 纤维囊性改变或不常见的弥散性双侧乳腺炎。但是，弥散性双侧痛在乳房异常的女性中很常见。这些女性中最常见的原因是
激素改变引起乳腺组织增生（如在黄体期或早孕期，口服雌激素或孕激素的女性）
巨大的乳房下垂牵拉Cooper韧带
一些研究发现，高脂肪饮食和 咖啡因 摄入量与乳房痛有关，但不确定减少这些饮食因素是否会减轻症状（1）。
病因参考文献
1.Goyal A: Breast pain. BMJ Clin Evid 2011:0812, 2011.2011 年 1 月 17 日发布。
乳腺痛的评估
病史
现病史应描述当时疼痛的形式及性质（局灶性或弥散性，单侧或双侧）。应注意慢性或复发性疼痛与月经周期间的关系。
系统回顾应探寻提示妊娠的其他症状（如腹部增大，停经，晨间恶心）或纤维囊性改变（如很多囊块的出现）。
既往史应说明能引起慢性疼痛的病因（如纤维囊性改变）及雌孕激素使用史。
体格检查
检查重点是乳房，寻找异常，如肿块、乳头内翻或分泌物、皮肤变化，包括红斑、皮疹、湿疹外观、水肿或酒窝（有时称为橘皮[橙皮]），以及感染迹象，如发红、发热和压痛。
危险信号
以下症状应引起关注：
感染征象
肿块、乳头内陷或皮肤变化
临床表现解析
没有异常体征提示疼痛起因于激素改变或大的乳房下垂。
检查
如果疼痛无法解释需做妊娠试验，并已经持续至少好几个月，特别是其他症状或体征提示妊娠。
很少进行其他检查——仅当乳房检查发现异常发现时。
乳痛的治疗
月经相关乳腺痛，对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药（NSAID）通常有效。如果疼痛严重，可给予短疗程的达那唑或他莫昔芬。这些药物能抑制雌激素或孕激素如果正在口服雌激素,孕激素，需停服。
对于妊娠相关乳腺痛，穿坚挺且有支撑作用的胸罩，服用对乙酰氨基酚，或两者兼而有之，可以提供帮助。
月见草油可以减轻乳腺痛的严重程度。
关键点
弥漫性双侧乳房疼痛通常由激素变化或大而下垂的乳房引起。
一线治疗是对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药（NSAID）。
由激素因素引起的严重疼痛可通过停止雌激素或孕激素（如果正在服用）或给予他莫昔芬或达那唑来治疗。