Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria (1)

临床医生会见妇女，有时会见她的伴侣；要求女性用她自己的话描述问题，并应包括具体的要素（见表用于评估女性性功能障碍的性史的组成部分）。

根据 DSM-5-TR 中的标准，性高潮障碍的诊断是临床的：

在所有或几乎所有性活动场合的正常性唤起阶段后，性高潮延迟、不频繁或不存在或性高潮强度显著降低

由于性高潮障碍引起的痛苦或人际关系问题

没有其他疾病或物质可以完全解释性高潮功能障碍

症状必须已经存在 ≥ 6 个月。

由于引发性高潮的刺激类型千差万别，临床医生必须根据女性的年龄、性经验和她接受的性刺激是否充分，使用临床判断来确定女性的反应是否有缺陷。