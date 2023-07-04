女性性高潮障碍是指性高潮消失、频率不高或者强度显著减弱，或即使有正常的主观性唤起而对刺激的反应显著延迟。
女性性高潮障碍可以是原发性的或继发性的：
主要：女性从来没有达到过性高潮。
次要：女性以前可以达到性高潮，但现在不能了。
(参见女性性功能和功能障碍概述。）
女性性高潮障碍的病因学
导致女性性高潮障碍的因素包括
环境因素（如持续缺乏前戏，伴侣早射精，对性爱好缺乏沟通）。
心理因素（例如，焦虑、压力、对伴侣缺乏信任）
文化因素（例如，缺乏对女性性快感的认识或关注）
药物治疗（如一些抗精神病药物，或通常wei选择性5-羟色胺再摄取抑制剂[SSRIs]）
缺乏性行为知识
生殖器感觉或自主神经或通路受损（例如，由于糖尿病或多发性硬化症）
外阴营养不良（如硬化性苔藓）
女性性高潮障碍的症状和体征
患有性高潮障碍的女性通常有其他类型的性功能障碍（例如，性交痛、盆底功能障碍）。焦虑症和抑郁症在患有这种疾病的女性中也更常见。
女性性高潮障碍的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria (1)
临床医生会见妇女，有时会见她的伴侣；要求女性用她自己的话描述问题，并应包括具体的要素（见表用于评估女性性功能障碍的性史的组成部分）。
根据 DSM-5-TR 中的标准，性高潮障碍的诊断是临床的：
在所有或几乎所有性活动场合的正常性唤起阶段后，性高潮延迟、不频繁或不存在或性高潮强度显著降低
由于性高潮障碍引起的痛苦或人际关系问题
没有其他疾病或物质可以完全解释性高潮功能障碍
症状必须已经存在 ≥ 6 个月。
由于引发性高潮的刺激类型千差万别，临床医生必须根据女性的年龄、性经验和她接受的性刺激是否充分，使用临床判断来确定女性的反应是否有缺陷。
诊断参考文献
1.American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed.Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022.
女性性高潮障碍的治疗
自我刺激
性治疗
心理治疗
数据统计支持自我刺激 （手淫）。 女性性高潮障碍的一线治疗是定向手淫，其中涉及一系列规定的练习。
将振动器放置于阴蒂旁的阴阜可能有帮助，同时，如果必要，也可增加刺激的数量和程度。 对于性功能的教育（如在刺激阴蒂前需要刺激身体其他地方）也可能有帮助。
无论有没有伴侣，女性的性治疗通常可以帮助她们解决对性表现和感受的担忧。
其他心理治疗如认知-行为治疗和精神疗法可能帮助妇女识别和管理对脆弱的恐惧，或如何相信伴侣。推荐正念行为和正念认知疗法（MBCT]），可以帮助女性注意性生活的感受（通过停留在那一刻），而不是判断或监视这些感觉。
目前，没有数据表明任何药物可有效治疗女性性高潮障碍。
关键点
根据 DSM-5-TR 临床标准诊断性高潮障碍。
用定向手淫治疗，通常作为一线治疗。
推荐性疗法和其他心理疗法，以帮助女性识别和管理导致性高潮障碍的因素。