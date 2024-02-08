检测卵泡刺激素（FSH）和雌二醇水平

抗苗勒管激素（AMH）水平和/或窦状卵泡计数（AFC）

(参见卵巢储备功能的测试和解释措施：委员会意见，来自美国生殖医学学会和美国生殖医学学会实践委员会。）

对于下列女性应行卵巢储备功能的检测

年龄≥35岁

卵巢手术史

外源性促性腺激素促排卵治疗效果较差的

检测FSH或雌二醇水平是筛查卵巢储备功能下降的有效方法。月经周期第3天FSH水平>10 mIU/mL或雌二醇水平≥80 pg/mL表明卵巢储备减少。然而，抗缪勒管激素(AMH)水平和窦卵泡计数（AFC）似乎是诊断卵巢储备减少的最佳测试。

AMH水平 是卵巢功能下降的早期，可靠的预测指标。低AMH水平（<1.0ng/mL）预示着体外受精（IVF）后怀孕的可能性较低；当AMH太低而不能被检测到时，几乎不可能受孕。

AFC ，指在卵泡早期测量双侧卵巢中2至10毫米（平均直径）的卵泡的总数; AFC是通过阴超检查的。如果AFC低（3〜10），IVF后受孕的可能性较小。