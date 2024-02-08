卵巢储备功能降低是卵母细胞数量减少和/或质量降低从而导致受孕力下降。
（参见不孕不育概述）
卵巢储备能力在30岁或更早开始衰退，40岁以后衰退更快。卵巢损伤或之前的卵巢手术也会降低储备。尽管年龄大是卵巢储备能力衰退的危险因素，但年龄和卵巢储备能力衰退都是不孕的独立预测因素，同时也是不育治疗疗效较差的因素。然而，卵巢储备减少并不意味着怀孕是不可能的。
卵巢储备功能降低的诊断
检测卵泡刺激素（FSH）和雌二醇水平
抗苗勒管激素（AMH）水平和/或窦状卵泡计数（AFC）
(参见卵巢储备功能的测试和解释措施：委员会意见，来自美国生殖医学学会和美国生殖医学学会实践委员会。）
对于下列女性应行卵巢储备功能的检测
年龄≥35岁
卵巢手术史
外源性促性腺激素促排卵治疗效果较差的
检测FSH或雌二醇水平是筛查卵巢储备功能下降的有效方法。月经周期第3天FSH水平>10 mIU/mL或雌二醇水平≥80 pg/mL表明卵巢储备减少。然而，抗缪勒管激素(AMH)水平和窦卵泡计数（AFC）似乎是诊断卵巢储备减少的最佳测试。
AMH水平 是卵巢功能下降的早期，可靠的预测指标。低AMH水平（<1.0ng/mL）预示着体外受精（IVF）后怀孕的可能性较低；当AMH太低而不能被检测到时，几乎不可能受孕。
AFC ，指在卵泡早期测量双侧卵巢中2至10毫米（平均直径）的卵泡的总数; AFC是通过阴超检查的。如果AFC低（3〜10），IVF后受孕的可能性较小。
卵巢储备功能降低的治疗
诱导排卵
有时使用捐赠卵子
因为怀孕仍然是可能的，治疗卵巢储备降低应根据患者实际情况和年龄实施个体化治疗。诱导排卵 可以做。
如果是年龄>42岁，或诊断为卵巢储备能力下降的妇女，如果可能，需要利用捐献的卵母细胞进行辅助生育。
关键点
卵巢储备能力在30岁或更早开始衰退，40岁以后衰退更快。
通过测量FSH或雌二醇水平开始检测卵巢储备减少，并测量抗苗勒氏激素（AMH）水平和/或窦卵泡计数（AFC）以确认诊断。
如果女性年龄>42岁，或卵巢储备能力衰退的妇女，可能需要利用捐献的卵子进行辅助生育。