辅助生育技术（ARTs）是指采用医疗辅助手段通过体外受精，胚胎移植使不育的夫妇妊娠。
对于辅助生殖技术，从预期的父母或捐赠者处收集卵母细胞和精子，并在体外培养后将胚胎或配子转移到女性的生殖道。
辅助生育技术可能会产生多胎妊娠，但这种可能性小于控制性促排卵。如果基因缺陷的风险高，胚胎植入前可以进行基因筛查(植入前胚胎遗传学检测)。
体外授精(IVF)
IVF可用于治疗因精子过少、精子抗体、输卵管功能异常、子宫内膜异位症以及不明原因造成的不育。
经典操作步骤如下：
控制性促排卵:克罗米芬加促性腺激素或单独使用促性腺激素。促性腺激素释放激素（GnRH）类似物或拮抗剂常被用于预防未成熟卵泡排卵。卵泡经过充分地生长，给予人绒毛膜促性腺激素（hCG）激发卵泡的最后成熟和排出。 此外，GnRH激动剂可用于卵巢过度刺激综合征高风险妇女的促排卵。
取卵:hCG用药后的34小时，B超引导下，经阴道直接针刺卵泡取卵，少数情况腹腔镜下进行。在一些中心，自然周期体外受精（取其中的单个卵母细胞）被作为一种替代方式；这种技术怀孕率比那些取多个卵母细胞的要低，但其成本较低和成功率相对较高。
受精：卵母细胞体外受精。精液样本用组织培养液清洗多次后，挑选活力好的的精子，随后加到培养基与卵母细胞混合培养。 这时候可进行胞浆内精子注射 - 将单个精子注入每个卵母细胞，特别是当男性伴侣的精子发生异常时。
胚胎孵育：精子和卵子共同培养2～5天。
胚胎移植：IVF最大的风险是多胎妊娠，仅将1或少数个胚胎移植到宫腔，减少多胎妊娠的几率。胚胎移植的数量根据妇女的年龄和IVF的效果来决定。一些或所有胚胎（特别是处于卵巢过度刺激综合征高风险的妇女）冻存在液氮里，以备随后周期移植。越来越多的人倾向于在每次移植时仅放置一个胚胎，将剩余的胚胎冷冻，如果没有怀孕，可用于随后的周期。
出生缺陷可能是IVF较常见的并发症，但专家们不确定出生缺陷风险的增加是否是由于IVF，还是由于不育的因素；不孕不育本身增加了出生缺陷的风险。但是，截至2018年年初，累及超过700万名试管婴儿中，绝大多数没有出生缺陷 (1, 2)。在全球范围内，估计每年有 200,000 名婴儿在 IVF 后出生。
胚胎植入前遗传学检测 可以使用来自卵母细胞极体的细胞或来自胚胎的细胞（来自3天大的胚胎的卵裂球或来自5天或6天大的胚的滋养外胚层细胞）来完成。 检测包括植入前基因筛查以排除非整倍体，和/或植入前基因诊断，以检查特定的严重遗传性疾病。如果测试结果延迟，胚胎可以冻结，待结果出来后再进行移植。
2021年的初步数据表明，在美国，<35岁的女性（5.5%为双胞胎；0.1%为三胞胎或以上）和41岁至42岁的女性（9.7%）每次取卵（包括患者自身新鲜胚胎和冷冻解冻胚胎的所有移植）后活产的累积机会分别为44.5%和9.6%（3）。
通常建议 42 岁以上的女性使用捐赠卵母细胞，因为使用个人自身卵母细胞的累计活产率非常低（2021 年为 2.9%）（3）。
卵细胞质内单精子注射（ICSI）
ICSI 在以下情况下有用
借助其他技术受孕不成功，或者不可能借助其他技术时。
存在严重的精子异常。
卵母细胞作为用于体外受精获得。单个精子注入卵母细胞以避免畸形精子受精。体外受精后培养胚胎并植入。
在美国，大约三分之二的 ART 周期涉及卵胞浆内精子注射。在卵母细胞产量低或母亲年龄大的夫妇中使用卵胞质内精子注射没有益处。 若一对夫妇的不孕症涉及女性，则必须进行>30次这类程序才能让她有再一次怀孕的可能。 因此在决定采用该技术手段时，必须考虑到胞质内精子注射的额外成本和风险。
ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY
卵细胞胞质内单精子注射后出生缺陷的风险增加，可能 是由以下原因造成的：
该过程自身会损坏精子，卵子或胚胎。
来自Y染色体突变男性的精子可能被使用。报道最多的出生缺陷涉及男性生殖道。
其他技术
有时会借助其他技术包括：
使用供体卵母细胞或胚胎
将冷冻胚胎转移到妊娠载体
对于>50岁且有年长男性伴侣（通常定义为≥ 45岁）的绝经后女性，IVF的使用是有争议的。
参考文献
1.Berntsen S, Söderström-Anttila V, Ulla-Britt Wennerholm U-B, et al: The health of children conceived by ART: 'the chicken or the egg?' Hum Reprod Update 25 (2):137–158, 2019.doi: 10.1093/humupd/dmz001
2.Zhao J, Yan Y, Huang X, Li Y: Do the children born after assisted reproductive technology have an increased risk of birth defects?A systematic review and meta-analysis.J Matern Fetal Neonatal Med 33 (2):322–333, 2020.doi: 10.1080/14767058.2018.1488168
3.Society for Assisted Reproductive Technology: Preliminary national summary report for 2021.访问时间：2024 年 2 月。