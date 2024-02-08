IVF可用于治疗因精子过少、精子抗体、输卵管功能异常、子宫内膜异位症以及不明原因造成的不育。

经典操作步骤如下：

控制性促排卵: 克罗米芬加促性腺激素或单独使用促性腺激素。促性腺激素释放激素（GnRH）类似物或拮抗剂常被用于预防未成熟卵泡排卵。卵泡经过充分地生长，给予人绒毛膜促性腺激素（hCG）激发卵泡的最后成熟和排出。 此外，GnRH激动剂可用于卵巢过度刺激综合征高风险妇女的促排卵。

取卵: hCG用药后的34小时，B超引导下，经阴道直接针刺卵泡取卵，少数情况腹腔镜下进行。在一些中心，自然周期体外受精（取其中的单个卵母细胞）被作为一种替代方式；这种技术怀孕率比那些取多个卵母细胞的要低，但其成本较低和成功率相对较高。

受精： 卵母细胞体外受精。精液样本用组织培养液清洗多次后，挑选活力好的的精子，随后加到培养基与卵母细胞混合培养。 这时候可进行胞浆内精子注射 - 将单个精子注入每个卵母细胞，特别是当男性伴侣的精子发生异常时。

胚胎孵育： 精子和卵子共同培养2～5天。

胚胎移植：IVF最大的风险是多胎妊娠，仅将1或少数个胚胎移植到宫腔，减少多胎妊娠的几率。胚胎移植的数量根据妇女的年龄和IVF的效果来决定。一些或所有胚胎（特别是处于卵巢过度刺激综合征高风险的妇女）冻存在液氮里，以备随后周期移植。越来越多的人倾向于在每次移植时仅放置一个胚胎，将剩余的胚胎冷冻，如果没有怀孕，可用于随后的周期。

出生缺陷可能是IVF较常见的并发症，但专家们不确定出生缺陷风险的增加是否是由于IVF，还是由于不育的因素；不孕不育本身增加了出生缺陷的风险。但是，截至2018年年初，累及超过700万名试管婴儿中，绝大多数没有出生缺陷 (1, 2)。在全球范围内，估计每年有 200,000 名婴儿在 IVF 后出生。

胚胎植入前遗传学检测 可以使用来自卵母细胞极体的细胞或来自胚胎的细胞（来自3天大的胚胎的卵裂球或来自5天或6天大的胚的滋养外胚层细胞）来完成。 检测包括植入前基因筛查以排除非整倍体，和/或植入前基因诊断，以检查特定的严重遗传性疾病。如果测试结果延迟，胚胎可以冻结，待结果出来后再进行移植。

2021年的初步数据表明，在美国，<35岁的女性（5.5%为双胞胎；0.1%为三胞胎或以上）和41岁至42岁的女性（9.7%）每次取卵（包括患者自身新鲜胚胎和冷冻解冻胚胎的所有移植）后活产的累积机会分别为44.5%和9.6%（3）。

通常建议 42 岁以上的女性使用捐赠卵母细胞，因为使用个人自身卵母细胞的累计活产率非常低（2021 年为 2.9%）（3）。