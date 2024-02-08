不孕症是一种无法怀孕和/或需要医疗干预才能成功怀孕的疾病。对于在规律、无保护性交后仍未妊娠的患者，若女性伴侣年龄 < 35 岁，则应在 12 个月时开始评估；若女性伴侣年龄≥ 35 岁，则应在 6 个月时开始评估。
不孕不育症由美国生殖医学协会 (ASRM) 定义；参见 不孕症的定义:委员会意见[2023]) 指具有以下特征的疾病、状况或状态：
由于患者的医疗、性生活和生殖史、年龄、体格检查结果、诊断测试或上述因素的任何组合而无法成功怀孕。
需要医疗干预，包括但不限于使用捐赠配子或捐赠胚胎，以实现个人或与伴侣的成功怀孕。
对于有规律、无保护性交且双方均无任何已知病因提示生殖能力受损的患者，若女性伴侣年龄 < 35 岁，则应在 12 个月时开始评估，若女性伴侣年龄 ≥ 35 岁，则应在 6 个月时开始评估。
通常，无保护的性行为可致50%的夫妻在3个月内怀孕，70%的夫妻在6个月内怀孕，90%的夫妻在一年内怀孕 (1)。
不孕不育是由一个或多个因素引起的，其患病率大致如下（2， 3)：
精子异常 （24% 至 35%）
排卵功能障碍 (21～25%)
卵巢储备减少 （随年龄增长而增加）
子宫内膜异位症 （6% 至 40%）
输卵管性不孕 （11% 至 67%）
宫颈黏液异常(3%）
不明原因的不育 (15～28%)
无法怀孕通常会导致焦虑、悲伤、沮丧、愤怒、内疚、怨恨和无能感。
鼓励备孕的夫妻在受孕几率最大的时候进行频繁的性生活，在排卵前6天内，特别是前3天内性交。排卵最可能发生在下一次月经开始前14天左右。
月经规则的妇女每天早晨测量基础体温（BBT）有助于观察什么时候排卵。基础体温降低提示即将排卵；基础体温升高≥0.5°C提示刚排过卵。然而，市售的黄体生成素（LH）预测测试试剂盒（可识别周期中期LH激增）可能是女性确定排卵时间的最佳方法，而且比测量BBT耗时更少。若因购买不起或者不能购买到LH测试纸，BBT也是有用的。对于性生活规律的夫妻，目前没有证据表明任何确定排卵时间的方法，可以提高妊娠率。
不鼓励过量使用咖啡因或酒精以及使用烟草，因为这些都会损害生育能力。
有证据表明，无论女性伴侣的年龄如何，＞45岁男性的生育能力都不如年轻男性。
尽管不孕不育并不包括 复发性流产，后果是一样的。
参考文献
1.Gnoth C, Godehardt D, Godehardt E, Frank-Herrmann P, Freundl G: Time to pregnancy: results of the German prospective study and impact on the management of infertility. Hum Reprod 18(9):1959-1966, 2003.doi:10.1093/humrep/deg366
2.Hull MG, Glazener CM, Kelly NJ, et al.Population study of causes, treatment, and outcome of infertility. Br Med J (Clin Res Ed).1985;291(6510):1693-1697.doi:10.1136/bmj.291.6510.1693
3.Carson SA, Kallen AN.Diagnosis and Management of Infertility: A Review. JAMA.2021;326(1):65-76.doi:10.1001/jama.2021.4788
4.Donnez J, Jadoul P.What are the implications of myomas on fertility?A need for a debate?. Hum Reprod.2002;17(6):1424-1430.doi:10.1093/humrep/17.6.1424
不孕症的评估
根据可疑原因进行测试
(参见American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Gynecologic Practice's and American Society for Reproductive Medicine's Infertility Workup for the Women’s Health Specialist.)
如果尝试怀孕超过1年后仍未怀孕，夫妻双方应进行诊断性评估。评估病史、进行体格检查和遗传病咨询。男性评估精子障碍，女性评估排卵和输卵管功能障碍以及盆腔病理。
有以下情况的应小于1年就进行评估
女方年龄大于35岁。
已知该妇女的卵巢储备减少（例如，因为她只有一个卵巢）。
月经稀发。
已知有子宫、输卵管及卵巢畸形。
男方生育力低下或患有生育力低下的高危因素。
根据怀疑的原因进行测试（例如，通过阴道超声检测卵巢储备减少、卵泡刺激激素和抗苗勒氏激素以及窦卵泡计数；精子疾病，精液分析）。
不孕症的治疗
原发性病因的治疗
有时使用药物诱导排卵或生精
有时辅助生殖技术
如果可能，治疗男性或女性不育的主要原因。例如，可以治疗生殖道结构异常（例如睾丸精索静脉曲张、子宫平滑肌瘤）或内分泌异常（例如垂体腺瘤、甲状腺疾病）。应鼓励患者做出改变，以尽量减少可改变的风险因素。例如，建议吸烟者戒烟，超重患者减轻体重，不饮酒或适度饮酒，以及均衡饮食（如果需要，可以补充维生素）。
一般来说，治疗旨在通过增加高质量卵母细胞（例如，排卵诱导、卵子捐赠）或精子（例如，促性腺激素药物诱导精子发生、精子捐赠）的可用性以及通过使用程序来帮助提高受孕的可能性。卵母细胞和精子之间的接触以实现受精（例如，宫内授精、体外受精）。
不孕不育的人可能会经历悲伤、焦虑、沮丧、情绪压力、无能感、内疚或愤怒。这些感觉会导致睡眠或进食障碍、临床焦虑或抑郁。如果需要，应提供咨询和行为健康支持。
向双方提供有关治疗过程的信息是有帮助的。此类信息包括
成功的机会有多大
流程涉及的内容，包括时间和成本
何时结束治疗
何时考虑采用
不孕人士支持团体（例如，家庭平等、RESOLVE) 可能会有所帮助。如果患者的受孕可能性较低（通常是已证实3年以上不孕不育，即使女性年龄<35岁；或经过2年的治疗仍然不孕不育），临床医生应该建议其领养。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
家庭平等:关于怀孕的信息(包括费用)以及关于收养、养育和LGBTQ群体的法律问题
决议：国家不孕症协会：关于不孕不育的一般信息、可能的治疗方法和解决方案（如收养或使用代孕）以及财务问题，以及支持小组的链接、缓解压力的方法、对朋友和家人的建议以及帮助LGBTQ+人群生育的资源。
世界卫生组织(世卫组织) : 不育症：关于不孕不育的定义和估计的全球患病率的信息