不孕症是一种无法怀孕和/或需要医疗干预才能成功怀孕的疾病。对于在规律、无保护性交后仍未妊娠的患者，若女性伴侣年龄 < 35 岁，则应在 12 个月时开始评估；若女性伴侣年龄≥ 35 岁，则应在 6 个月时开始评估。

不孕不育症由美国生殖医学协会 (ASRM) 定义；参见 不孕症的定义:委员会意见[2023]) 指具有以下特征的疾病、状况或状态：

由于患者的医疗、性生活和生殖史、年龄、体格检查结果、诊断测试或上述因素的任何组合而无法成功怀孕。

需要医疗干预，包括但不限于使用捐赠配子或捐赠胚胎，以实现个人或与伴侣的成功怀孕。

对于有规律、无保护性交且双方均无任何已知病因提示生殖能力受损的患者，若女性伴侣年龄 < 35 岁，则应在 12 个月时开始评估，若女性伴侣年龄 ≥ 35 岁，则应在 6 个月时开始评估。

通常，无保护的性行为可致50%的夫妻在3个月内怀孕，70%的夫妻在6个月内怀孕，90%的夫妻在一年内怀孕 (1)。

不孕不育是由一个或多个因素引起的，其患病率大致如下（2， 3)：

精子异常 （24% 至 35%）

排卵功能障碍 (21～25%)

卵巢储备减少 （随年龄增长而增加）

子宫内膜异位症 （6% 至 40%）

输卵管性不孕 （11% 至 67%）

子宫或其他盆腔异常 （≥ 2%）（4）

宫颈黏液异常(3%）

不明原因的不育 (15～28%)

无法怀孕通常会导致焦虑、悲伤、沮丧、愤怒、内疚、怨恨和无能感。

鼓励备孕的夫妻在受孕几率最大的时候进行频繁的性生活，在排卵前6天内，特别是前3天内性交。排卵最可能发生在下一次月经开始前14天左右。

月经规则的妇女每天早晨测量基础体温（BBT）有助于观察什么时候排卵。基础体温降低提示即将排卵；基础体温升高≥0.5°C提示刚排过卵。然而，市售的黄体生成素（LH）预测测试试剂盒（可识别周期中期LH激增）可能是女性确定排卵时间的最佳方法，而且比测量BBT耗时更少。若因购买不起或者不能购买到LH测试纸，BBT也是有用的。对于性生活规律的夫妻，目前没有证据表明任何确定排卵时间的方法，可以提高妊娠率。

不鼓励过量使用咖啡因或酒精以及使用烟草，因为这些都会损害生育能力。

有证据表明，无论女性伴侣的年龄如何，＞45岁男性的生育能力都不如年轻男性。

尽管不孕不育并不包括 复发性流产，后果是一样的。