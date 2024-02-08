许多临床医生更喜欢芳香酶抑制剂来曲唑，而不是克罗米芬。来曲唑在血浆中的半衰期比克罗米芬短得多。有证据表明，对于患有肥胖和多囊卵巢综合征的女性来说， 来曲唑 比克罗米芬更容易诱发排卵，并且这种效果也可能发生在没有肥胖的多囊卵巢综合征女性身上（2）。没有证据表明，对于不是多囊卵巢综合征（PCOS）导致的无排卵患者，来曲唑比克罗米芬更有效, 但似乎至少同样有效。

来曲唑在月经出血开始后的第三天至第五天开始服用。最初，口服2.5毫克一次/天，连续服用5天。若排卵无明显改善，剂量每周期可增加2.5mg，每次最大剂量可达7.5mg。

来曲唑最常见副反应 是疲乏和头晕

来曲唑不应该给妊娠妇女，理论上可能会导致生殖器先天缺陷。