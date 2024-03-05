尽管剖宫产的患病率和死亡率低，但仍比阴道分娩高数倍；因此，只有在剖宫产较阴道分娩对胎儿或母亲更安全时才采用。

剖腹产最常见的指征 是

剖宫产史

产程延长

胎位异常或胎位不正（特别是臀位或横卧位）

胎心率异常需要立即分娩

出血过多，可能表明 胎盘早剥

前置胎盘

许多孕妇喜欢选择性剖宫产。理由包括避免盆底损伤（以及随之发生的失禁）和严重的产时胎儿并发症。然而，这种选择是有争议的，支持该理论的数据有限，需要产妇和她的医生进行讨论 。讨论应该包括妇女打算生多少个孩子的直接风险和长期生育计划，因为随着剖腹产次数的增加，手术并发症的风险也会增加。

有过剖腹产经历的女性可能会因为担心子宫破裂的风险而选择再次剖腹产；但是总体而言，阴道分娩的子宫破裂风险仅为 1% 左右（多次剖腹产或有垂直切口的女性风险更高，尤其是如果切口延伸到子宫增厚的肌肉部分）。

曾经进行过一次子宫低位横切口剖宫产的产妇阴道分娩的成功率约为 60% 至 80%（1）。 应向曾经通过低位横切口剖宫产的产妇提供此这种选择。TOLAC的成功与否取决于初次剖宫产的指征。TOLAC需要在随时可提供产科医生、麻醉科医生和手术团队的机构进行，因此在某些情况下不适合TOLAC。