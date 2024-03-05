剖宫产（cesarean delivery）指切开子宫娩出胎儿。
2021 年美国剖腹产率为 32%（见 March of Dimes: 交付方式）。该比率一直在波动，但其中一个因素是人们担心剖宫产后尝试分娩 (TOLAC) 的女性子宫破裂的风险增加。
剖腹产指征
尽管剖宫产的患病率和死亡率低，但仍比阴道分娩高数倍；因此，只有在剖宫产较阴道分娩对胎儿或母亲更安全时才采用。
剖腹产最常见的指征 是
许多孕妇喜欢选择性剖宫产。理由包括避免盆底损伤（以及随之发生的失禁）和严重的产时胎儿并发症。然而，这种选择是有争议的，支持该理论的数据有限，需要产妇和她的医生进行讨论 。讨论应该包括妇女打算生多少个孩子的直接风险和长期生育计划，因为随着剖腹产次数的增加，手术并发症的风险也会增加。
有过剖腹产经历的女性可能会因为担心子宫破裂的风险而选择再次剖腹产；但是总体而言，阴道分娩的子宫破裂风险仅为 1% 左右（多次剖腹产或有垂直切口的女性风险更高，尤其是如果切口延伸到子宫增厚的肌肉部分）。
曾经进行过一次子宫低位横切口剖宫产的产妇阴道分娩的成功率约为 60% 至 80%（1）。 应向曾经通过低位横切口剖宫产的产妇提供此这种选择。TOLAC的成功与否取决于初次剖宫产的指征。TOLAC需要在随时可提供产科医生、麻醉科医生和手术团队的机构进行，因此在某些情况下不适合TOLAC。
适应症参考文献
1.Sabol B, Denman MA, Guise JM: Vaginal birth after cesarean: an effective method to reduce cesarean. Clin Obstet Gynecol 58(2):309-319, 2015.doi:10.1097/GRF.0000000000000101
剖腹产技术
剖宫产手术时，应当有熟悉新生儿复苏的医生在场。
子宫切口可以是经典切口或下段切口。
下段切口：下段切口最常使用。在膀胱返折下方，宫体下段延长、变薄的部分进行横切口分离子宫。下段直切口只在某些异常先露和胎儿过大时采用。在这些病例不采用横切口，因横切口会向侧方延伸至子宫动脉，有时造成大量出血。建议告知有子宫下段横切口剖宫产史的妇女下次妊娠时试产的安全性。
经典切口：是子宫前壁直切口，向上延至子宫上段或宫底部。此种切口较下段切口失血多，只在胎盘前置、胎儿横位背部朝下、早产或子宫下段形成很差或存在胎儿异常时采用。