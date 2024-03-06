前置胎盘（placenta previa）指胎盘种植处覆盖或接近宫颈内口。它通常表现为妊娠20周后无痛性阴道出血；前置胎盘出血的来源是母体。诊断是通过超声检查。治疗：孕36周以前阴道出血量少者可减少活动，至孕36~37周+6天时可行剖宫产终止妊娠。如果出血严重或顽固，或者胎儿状态不稳定，则建议立即剖宫产。
前置胎盘指胎盘组织覆盖宫颈内口的任何部位。 胎盘边缘没有覆盖宫颈内口，但距内口2cm以内时，称为低置胎盘。
前置胎盘的发生率约为 5/1000 次分娩（1)。发生于早期妊娠时的前置胎盘，通常会随着子宫增大在孕28周缓解。
危险因素
前置胎盘的危险因素包括以下情况：
多次妊娠
剖宫产史
可影响胚囊正常种植的子宫畸形（如子宫肌瘤，刮宫史）
既往子宫手术史（如子宫肌瘤切除术）或操作（如多次扩张和刮除术[D和C]手术）
吸烟
多胎妊娠
高龄孕妇
并发症
对前置胎盘或低置胎盘的孕妇，风险包括胎位不正，胎儿生长受限、前置胎盘和脐带帆状附着（此时包含脐血管的脐带，在胎盘末端处，仅被胎膜包绕）。
对于曾经剖腹产且患有前置胎盘的女性来说，胎盘粘连症或病态粘连胎盘 随着既往剖宫产次数的增加而增加：既往剖宫产次数为 1、2、3、4 和 ≥ 5 次时分别为 3%、11%、40%、61% 和 67%（2）。
参考文献
1.Cresswell JA, Ronsmans C, Calvert C, Filippi V: Prevalence of placenta praevia by world region: A systematic review and meta-analysis.Trop Med Int Health 18 (6):712–724, 2013.doi: 10.1111/tmi.12100
2.Silver RM, Landon MB, Rouse DJ, et al: Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol 107(6):1226-1232, 2006.doi:10.1097/01.AOG.0000219750.79480.84
前置胎盘的症状和体征
前置胎盘通常无症状，是在常规中期妊娠超声检查中偶然发现的。
它通常表现为突然无痛的阴道出血；出血可能很严重，有时会导致失血性休克。早至妊娠 16 周就可能出现出血。部分患者，出血同时可伴随子宫收缩。前置胎盘的出血来源于母体。
前置胎盘的诊断
经阴道超声检查
所有出现阴道出血的女性，尤其是妊娠中期和晚期的女性，都可能患有前置胎盘。如果存在前置胎盘，通过宫颈指检进行盆腔检查可能会增加出血，有时会导致突然大量出血。因此，如果阴道出血发生在20周后，除非首先通过超声检查排除前置胎盘，否则骨盆检查是禁忌的。窥器检查是安全的。
尽管前置胎盘比 胎盘早剥更容易引起无痛性出血，但临床上仍不可能区分。因此，常需要超声检查鉴别两者。经阴道超声是准确、安全的诊断前置胎盘的方法。
经验与提示
对所有存在怀疑前置胎盘的孕妇都应监测胎心。
前置胎盘的治疗
若初次出血发生于36周之前，需住院并减少活动
如果母胎情况不稳定
如果孕妇情况稳定，可在孕期 36 至 37 周 6/7 时进行剖宫产
对于36周前第一次（前哨）阴道出血，治疗包括住院治疗、改良活动（改良休息）和避免性活动（性活动可能会通过引发宫缩或对胎盘造成直接创伤而导致出血）。减少活动，包括避免采取任何可能持续增加腹压的活动——如，孕妇应该尽可能保持卧床状态如果出血停止，可起床活动、出院。
如发生再次出血，患者应再次入院持续观察直至分娩。管理应当个性化。
有些专家建议在需要孕<34周终止妊娠的患者应给予糖皮质激素促胎肺成熟。如果在34周之前未服用皮质类固醇的患者在34周之后和36周之前（晚期早产）发生出血，则可以使用皮质类固醇(1)。
分娩的时间依赖于母体和/或胎儿的情况。如果患者情况稳定，可以在孕期 36 至 37 6/7 周时分娩。肺成熟度的记录是必要的（2）。
出现以下情况时具有终止妊娠指征：
出血严重、无法控制
胎心监测提示胎儿存在危险
孕妇血流动力学不稳定
前置胎盘选择剖宫产分娩。如果胎盘边缘距离宫颈口 1.5 至 2.0 厘米以内，并且经过共同决策过程后，医生和患者均愿意尝试阴道分娩，则胎盘低置的女性可以进行阴道分娩。
如果存在失血性休克，应予以治疗。对于Rh血型阴性的孕妇，应预防性给予Rho(D)免疫球蛋白。
治疗参考文献
1.Gyamfi-Bannerman C, Thom EA, Blackwell SC, et al: Antenatal betamethasone for women at risk for late preterm delivery.N Engl J Med 374 (14):1311–1320, 2016.doi: 10.1056/NEJMoa1516783
2.Spong CY, Mercer BM, D'alton M, et al: Timing of indicated late-preterm and early-term birth.Obstet Gynecol 118 (2 Pt 1):323–333, 2011.doi: 10.1097/AOG.0b013e3182255999
关键点
前置胎盘（placenta previa）指胎盘种植处覆盖或接近宫颈内口。
前置胎盘通常表现为妊娠20周后无痛性阴道出血，胎盘早剥通常与子宫疼痛和压痛有关；然而，临床鉴别往往是不可能的。
所有在妊娠中期或晚期出现阴道流血的女性都应考虑前置胎盘。
对于36周前的大多数首次出血，建议住院治疗、改性活动和禁欲。
如果可能需要在34周前分娩，或者如果34周前未服用皮质类固醇的患者在34至36周之间发生出血，则考虑使用皮质类固醇来加速胎儿肺成熟。
剖腹产；当母亲或胎儿不稳定时，或者在母亲和胎儿稳定的情况下，在 36 周/0 天至 37 周/6 天时，可选择剖腹产。