前置胎盘（placenta previa）指胎盘种植处覆盖或接近宫颈内口。它通常表现为妊娠20周后无痛性阴道出血；前置胎盘出血的来源是母体。诊断是通过超声检查。治疗：孕36周以前阴道出血量少者可减少活动，至孕36~37周+6天时可行剖宫产终止妊娠。如果出血严重或顽固，或者胎儿状态不稳定，则建议立即剖宫产。

前置胎盘指胎盘组织覆盖宫颈内口的任何部位。 胎盘边缘没有覆盖宫颈内口，但距内口2cm以内时，称为低置胎盘。

前置胎盘的发生率约为 5/1000 次分娩（1)。发生于早期妊娠时的前置胎盘，通常会随着子宫增大在孕28周缓解。

危险因素 前置胎盘的危险因素包括以下情况： 多次妊娠

剖宫产史

可影响胚囊正常种植的子宫畸形（如子宫肌瘤，刮宫史）

既往子宫手术史（如子宫肌瘤切除术）或操作（如多次扩张和刮除术[D和C]手术）

吸烟

多胎妊娠

高龄孕妇

并发症 对前置胎盘或低置胎盘的孕妇，风险包括胎位不正，胎儿生长受限、前置胎盘和脐带帆状附着（此时包含脐血管的脐带，在胎盘末端处，仅被胎膜包绕）。 对于曾经剖腹产且患有前置胎盘的女性来说，胎盘粘连症或病态粘连胎盘 随着既往剖宫产次数的增加而增加：既往剖宫产次数为 1、2、3、4 和 ≥ 5 次时分别为 3%、11%、40%、61% 和 67%（2）。

参考文献 1.Cresswell JA, Ronsmans C, Calvert C, Filippi V: Prevalence of placenta praevia by world region: A systematic review and meta-analysis.Trop Med Int Health 18 (6):712–724, 2013.doi: 10.1111/tmi.12100 2.Silver RM, Landon MB, Rouse DJ, et al: Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol 107(6):1226-1232, 2006.doi:10.1097/01.AOG.0000219750.79480.84

前置胎盘的症状和体征 前置胎盘通常无症状，是在常规中期妊娠超声检查中偶然发现的。 它通常表现为突然无痛的阴道出血；出血可能很严重，有时会导致失血性休克。早至妊娠 16 周就可能出现出血。部分患者，出血同时可伴随子宫收缩。前置胎盘的出血来源于母体。

前置胎盘的诊断 经阴道超声检查 所有出现阴道出血的女性，尤其是妊娠中期和晚期的女性，都可能患有前置胎盘。如果存在前置胎盘，通过宫颈指检进行盆腔检查可能会增加出血，有时会导致突然大量出血。因此，如果阴道出血发生在20周后，除非首先通过超声检查排除前置胎盘，否则骨盆检查是禁忌的。窥器检查是安全的。 尽管前置胎盘比 胎盘早剥更容易引起无痛性出血，但临床上仍不可能区分。因此，常需要超声检查鉴别两者。经阴道超声是准确、安全的诊断前置胎盘的方法。 经验与提示 对所有存在怀疑前置胎盘的孕妇都应监测胎心。