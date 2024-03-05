旷日持久或停滞的分娩

产程延长或停滞的诊断

产程延长或停滞的诊断

宫颈检查

子宫收缩评估

产程延长的诊断应基于临床。

如果确定了原因，可能有助于决定继续分娩或进行阴道手术分娩或剖腹产。

在孕妇处于第一产程时，通过体格检查或超声检查估计胎儿体重有助于判断胎儿是否巨大症（胎儿体重 > 5000克[> 糖尿病女性的体重平均为 4500 克。胎儿巨大症除了会造成产程延长外，也是肩难产和严重会阴裂伤的危险因素，应做好适当的准备。

通过触摸子宫或使用宫内压力导管评估宫缩强度和频率来诊断宫缩乏力。

确定每个产程阶段的产程延长或停止的标准标准一直存在争议，并没有标准的定义。每个阶段或时期的常用延长或停止标准包括：

第一阶段，潜伏期：拖延症 > 未产妇 20 小时或 > 经产妇的孕期为 14 小时（一些研究报告的孕期持续时间更长）（1）。

第一期，活跃期：宫颈扩张至 6 cm 后，初产妇宫颈扩张速度 < 1.2 cm/小时，经产妇宫颈扩张速度 < 1.5 cm/小时。活跃期停滞 通常定义为宫颈扩张在 2 至 4 小时内没有变化。

第二产程：初产妇用力后停顿至少 3 小时，经产妇用力后停顿至少 2 小时（使用硬膜外麻醉时，需在这些定义上增加 1 小时）（2）。

第三阶段：正常持续时间≤30分钟。