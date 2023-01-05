经前期综合征(PMS)

经前期综合征是一种是复发性黄体期紊乱，其特征是易受刺激、焦虑、情绪不稳定、抑郁、水肿、乳房痛和头痛，在月经前5天发生，通常在月经开始后数小时消失。经前期烦躁障碍是一种严重的经前综合症。根据临床进行诊断，通常根据病人每天记录的症状。针对症状进行治疗，包括饮食、药物和心理咨询。

大约20%至50%的育龄妇女患有经前综合症；大约5%的人患有严重的经前综合症，称为经前烦躁不安症（PMDD）。

PMS的病因 目前经前综合征的病因尚不明确。 可能的病因或影响因素包括： 多种内分泌因素引起（如低血糖、碳水化合物代谢的其他变化、高泌乳素血症、循环雌激素和孕激素水平波动、对雌激素和孕激素的反应异常、醛固酮或抗利尿激素[ADH]过多）。

遗传倾向

血清素缺乏

镁和钙的不足 与醛固酮或ADH过多一样，雌激素和孕激素可以引起暂时性的体液潴留。 因为最被PMS影响的女性具有较低的5-羟色胺水平，又因为选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs），能够增加5-羟色胺水平，有时能够缓解PMS的症状，所以血清素缺乏可能是PMS影响因素。 镁和钙缺乏也可能是相关影响因素。

PMS的症状和体征 PMS症状的类型和强度因女性和月经周期而异。症状通常在月经前5天开始，在月经开始后几小时内结束。压力或围绝经期，症状会变得更严重。围绝经期妇女的症状可持续到月经后。 最常见的症状包括情绪不稳定、焦虑、易怒、愤怒、失眠、注意力不易集中、嗜睡、抑郁及重度乏力。体液潴留造成水肿、暂时的体重增加和乳房胀痛。盆腔胀痛及背痛也可能发生。一些妇女，尤其是年轻的妇女在月经开始时有痛经。 其他非特异性的症状还包括头痛、眩晕、四肢感觉异常、晕厥、心悸、便秘、恶心、呕吐及食欲改变。痤疮和神经性皮炎也可能发生。 当 PMS 症状出现时，先前存在的疾病可能会恶化。这些试验包括： 皮肤病

眼部问题（如结膜炎）

癫痫及类似疾病 （癫痫发作增加）

结缔组织疾病（例如，系统性红斑狼疮 [SLE，或狼疮]、类风湿性关节炎突然发作）

呼吸系统疾病（如过敏、感染）

偏头痛

情绪障碍（如抑郁、焦虑）

睡眠障碍（如失眠、嗜睡） 经前期焦虑 有些女性患有经前期焦虑症（PMDD——参见 抑郁症症状和体征下的经前烦躁障碍），这是一种严重的 PMS。对于PMDD患者，这些症状有规律地在月经的后半期发生，月经开始或开始后不久消失。患者有明显的抑郁，也有焦虑、易怒和情绪不稳。可能有自杀念头。对日常活动的兴趣明显下降。 相较于PMS, PMDD引起的症状严重影响日常活动或整体功能。 PMDD是一种非常令人痛苦、影响行为能力，且经常没有被诊断。 经验与提示

经前综合症的诊断 对PMS，主要依靠患者主诉

有时抑郁量表

对PMDD，临床标准 根据身体症状诊断PMS（如腹胀、体重增加、乳房胀痛、手脚肿胀）。可以向患者询问所记录的每天的症状。体格检查和实验室检测没有帮助。 如果怀疑PMDD，应告知患者记录自己的症状，至少记录≥2个月经周期，目的是确定严重的症状的发生是否有规律。 患者经前一周的大部分时间里者必须具备≥5个以下症状、且症状在经后缓解或消失，才能诊断为PMDD：症状必须包括以下≥1项： 明显的情绪波动（如突然的悲伤）

持续出现易激惹或愤怒，导致人际冲突增加

情绪明显压抑，感到无助或有自我贬低想法。

明显的焦虑，紧张，或边缘感 另外，具备≥1项下列表现： 对日常活动缺乏兴趣，可能导致很多事情中途放弃

注意力集中困难

乏力或疲劳

食欲改变，暴饮暴食，或特定的食物的渴望明显变化

失眠

压倒感或失控感

与PMS有关的躯体症状（如，乳房胀痛、水肿） 在之前的12个月的周期中的大部分时间里已经有了症状，症状严重到影响日常活动和功能的程度。 具有抑郁症状的患者应用一种抑郁量表进行评估，或者去看心理保健医生来进行正式的评估。

经前综合症的治疗 睡眠卫生、运动和健康饮食

有时选择性血清素再摄取抑制剂（SSRIs）或激素药物 PMS治疗很难。没有证实哪一种单一疗法对所有女性都有效，并且很少有女性的症状从任何类型的单一治疗中完全缓解。因此，治疗需要试验和差错的存在，同样需要耐心。 一般措施 PMS的治疗针对症状进行，首先要有充分的休息和睡眠，进行有规律的锻炼以及相应的休闲活动。规律运动可帮助缓解腹胀、易激惹、焦虑和失眠。瑜伽可能有一定帮助。 饮食习惯的改变，增加蛋白质，糖分下降，摄入足够的碳水化合物，少吃多餐，可能会对症状有帮助；同样，进行心理辅导，避免紧张的活动，放松训练，光疗，调整睡眠和认知行为治疗也可以起到改善症状的作用。 其他可选择的策略包括避免食用某些事物和饮料，如可口可乐、咖啡、热狗、薯片、罐头食品，多吃以下食物，如水果、蔬菜、牛奶、高纤维食物、低脂肉类、钙和维生素D含量较高的食物。补钙（600mg，每天两次）可以减轻负面情绪和躯体症状。 一些膳食补充剂对减轻症状有轻微的疗效；包括从意大利面果中提取的贞洁浆果提取物（似乎可以减轻身体症状）、维生素B6（每天不超过100毫克）和维生素E。 如果情绪问题是一个主要问题，包括PMDD妇女，认知行为疗法可能会有所帮助。生物反馈和引导图像也可能有所帮助。心理治疗可以帮助女性学会更好地应对症状；减压和 放松技巧 和 冥想 可以帮助缓解紧张和紧张。 Medications（药物应用史） 非甾体抗炎药（NSAIDs）能够缓解疼痛和痛经。 随机试验表明，选择性血清素释放抑制剂（SSRIs）可以改善情绪，减轻乳房压痛和食欲变化等身体症状。SSRIs是缓解焦虑、易怒和其他情绪症状的首选药物，尤其是在无法避免压力的情况下。 SSRIs（如，氟西汀20mg 每日一次 口服）对缓解PMS和PMDD的症状有效。连续给药比间歇给药更有效。没有某种SSRI比其他SSRI更有效。临床试验表明，SSRI对PMDD的治疗是有效的；被批准用于PMDD的药物包括氟西汀、舍曲林和帕罗西汀。临床试验中显示有效的其他SSRIs包括帕罗西汀、西酞普兰和艾司西酞普兰。这些药物可以连续开药，也可以仅在月经周期的14天黄体期（后半期）开药，或者在后14天的黄体期增加剂量。 全周期或半周期服用克罗米帕明可以有效缓解情绪症状，奈法佐酮和文拉法辛也是如此，文拉法辛是一种血清素去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRI）。 抗焦虑药是有用的，但是由于可能会产生依赖和成瘾而通常不建议使用。丁螺环酮，它可以在整个周期或在黄体期后期使用，有助于减轻经前综合症和PMDD的症状。副作用包括恶心，头痛，焦虑，头晕等。 对一些患者来说，激素应用是有效的。可供选择的方案有 口服避孕药

孕酮阴道栓剂(200～400mg qd)

月经前10～12天口服孕激素（如睡觉时使用微粒化黄体酮100 mg）

长效孕激素（如甲羟孕酮200mg肌内注射，每2～3个月1次） 使用口服避孕药避孕可以选择屈螺酮加炔雌醇。但是，使用激素会使得静脉血栓栓塞的危险性增加。 在症状非常严重或难治的少见情况时，可用促性腺激素释放激素激动剂（GnRH）（如，亮丙瑞林3.75mg肌注或戈舍瑞林3.6mg皮下注射，每月一次）加低剂量的雌/孕激素（如雌二醇0.5mg/d加每晚睡觉时服微粒化孕酮100mg），将激素周期性波动降到最低水平。 在预期症状出现前，减少盐的摄入及使用利尿剂（如安体舒通，100mg口服，一次/天）有助于缓解体液潴留。尽管如此，把体液潴留程度减轻到最低程度并不能缓解所有的症状，有时甚至无效。 溴隐亭和单胺氧化酶抑制剂没有明确作用。达那唑有严重的不良反应 手术治疗 具有严重症状的女性，双侧卵巢切除术可能因能使月经周期消失而减轻症状，之后激素替代治疗可以一直用至51岁（绝经的平均年龄）。

关键点 经前期综合征（PMS）的症状是非特异性，并且每个女性之间都有差异。

仅根据症状诊断经前综合症。

如果症状严重且导致日常生活失能，需考虑经前焦虑症（PMDD），PMDD经常得不到确诊，并且让患者记录≥两个周期的症状；为了确诊PMDD，须符合临床标准。

通常，治疗是尝试不同的策略以决定什么方法能够帮助特定患者，首先先从生活方式干预开始，然后尝试SSRIs或口服避孕药，有时是认知行为疗法。

症状严重的患者可选择GnRH激动剂和卵巢切除术。