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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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经前期综合征(PMS)

（经前烦躁症；经前紧张症）

作者：JoAnn V. Pinkerton, MD, University of Virginia Health System
已审核/已修订 1月 2023
看法 进行患者培训

经前期综合征是一种是复发性黄体期紊乱，其特征是易受刺激、焦虑、情绪不稳定、抑郁、水肿、乳房痛和头痛，在月经前5天发生，通常在月经开始后数小时消失。经前期烦躁障碍是一种严重的经前综合症。根据临床进行诊断，通常根据病人每天记录的症状。针对症状进行治疗，包括饮食、药物和心理咨询。

大约20%至50%的育龄妇女患有经前综合症；大约5%的人患有严重的经前综合症，称为经前烦躁不安症（PMDD）。

PMS的病因

目前经前综合征的病因尚不明确。

可能的病因或影响因素包括：

  • 多种内分泌因素引起（如低血糖、碳水化合物代谢的其他变化、高泌乳素血症、循环雌激素孕激素水平波动、对雌激素孕激素的反应异常、醛固酮或抗利尿激素[ADH]过多）。

  • 遗传倾向

  • 血清素缺乏

  • 镁和钙的不足

与醛固酮或ADH过多一样，雌激素孕激素可以引起暂时性的体液潴留。

因为最被PMS影响的女性具有较低的5-羟色胺水平，又因为选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs），能够增加5-羟色胺水平，有时能够缓解PMS的症状，所以血清素缺乏可能是PMS影响因素。

镁和钙缺乏也可能是相关影响因素。

PMS的症状和体征

PMS症状的类型和强度因女性和月经周期而异。症状通常在月经前5天开始，在月经开始后几小时内结束。压力或围绝经期，症状会变得更严重。围绝经期妇女的症状可持续到月经后。

最常见的症状包括情绪不稳定、焦虑、易怒、愤怒、失眠、注意力不易集中、嗜睡、抑郁及重度乏力。体液潴留造成水肿、暂时的体重增加和乳房胀痛。盆腔胀痛及背痛也可能发生。一些妇女，尤其是年轻的妇女在月经开始时有痛经。

其他非特异性的症状还包括头痛、眩晕、四肢感觉异常、晕厥、心悸、便秘、恶心、呕吐及食欲改变。痤疮和神经性皮炎也可能发生。

当 PMS 症状出现时，先前存在的疾病可能会恶化。这些试验包括：

  • 皮肤病

  • 眼部问题（如结膜炎）

  • 癫痫及类似疾病 （癫痫发作增加）

  • 结缔组织疾病（例如，系统性红斑狼疮 [SLE，或狼疮]、类风湿性关节炎突然发作）

  • 呼吸系统疾病（如过敏、感染）

  • 偏头痛

  • 情绪障碍（如抑郁、焦虑）

  • 睡眠障碍（如失眠、嗜睡）

经前期焦虑

有些女性患有经前期焦虑症（PMDD——参见 抑郁症症状和体征下的经前烦躁障碍），这是一种严重的 PMS。对于PMDD患者，这些症状有规律地在月经的后半期发生，月经开始或开始后不久消失。患者有明显的抑郁，也有焦虑、易怒和情绪不稳。可能有自杀念头。对日常活动的兴趣明显下降。

相较于PMS, PMDD引起的症状严重影响日常活动或整体功能。 PMDD是一种非常令人痛苦、影响行为能力，且经常没有被诊断。

经验与提示

  • 如果女性恰在月经开始前具有非特异但是严重的症状并且影响了她们的日常生活，那么考虑经前焦虑障碍。

经前综合症的诊断

  • 对PMS，主要依靠患者主诉

  • 有时抑郁量表

  • 对PMDD，临床标准

根据身体症状诊断PMS（如腹胀、体重增加、乳房胀痛、手脚肿胀）。可以向患者询问所记录的每天的症状。体格检查和实验室检测没有帮助。

如果怀疑PMDD，应告知患者记录自己的症状，至少记录2个月经周期，目的是确定严重的症状的发生是否有规律。

患者经前一周的大部分时间里者必须具备5个以下症状、且症状在经后缓解或消失，才能诊断为PMDD：症状必须包括以下≥1项：

  • 明显的情绪波动（如突然的悲伤）

  • 持续出现易激惹或愤怒，导致人际冲突增加

  • 情绪明显压抑，感到无助或有自我贬低想法。

  • 明显的焦虑，紧张，或边缘感

另外，具备≥1项下列表现：

  • 对日常活动缺乏兴趣，可能导致很多事情中途放弃

  • 注意力集中困难

  • 乏力或疲劳

  • 食欲改变，暴饮暴食，或特定的食物的渴望明显变化

  • 失眠

  • 压倒感或失控感

  • 与PMS有关的躯体症状（如，乳房胀痛、水肿）

在之前的12个月的周期中的大部分时间里已经有了症状，症状严重到影响日常活动和功能的程度。

具有抑郁症状的患者应用一种抑郁量表进行评估，或者去看心理保健医生来进行正式的评估。

经前综合症的治疗

  • 睡眠卫生、运动和健康饮食

  • 有时选择性血清素再摄取抑制剂（SSRIs）或激素药物

PMS治疗很难。没有证实哪一种单一疗法对所有女性都有效，并且很少有女性的症状从任何类型的单一治疗中完全缓解。因此，治疗需要试验和差错的存在，同样需要耐心。

一般措施

PMS的治疗针对症状进行，首先要有充分的休息和睡眠，进行有规律的锻炼以及相应的休闲活动。规律运动可帮助缓解腹胀、易激惹、焦虑和失眠。瑜伽可能有一定帮助。

饮食习惯的改变，增加蛋白质，糖分下降，摄入足够的碳水化合物，少吃多餐，可能会对症状有帮助；同样，进行心理辅导，避免紧张的活动，放松训练，光疗，调整睡眠和认知行为治疗也可以起到改善症状的作用。 其他可选择的策略包括避免食用某些事物和饮料，如可口可乐、咖啡、热狗、薯片、罐头食品，多吃以下食物，如水果、蔬菜、牛奶、高纤维食物、低脂肉类、钙和维生素D含量较高的食物。补钙（600mg，每天两次）可以减轻负面情绪和躯体症状。

一些膳食补充剂对减轻症状有轻微的疗效；包括从意大利面果中提取的贞洁浆果提取物（似乎可以减轻身体症状）、维生素B6（每天不超过100毫克）和维生素E。

如果情绪问题是一个主要问题，包括PMDD妇女，认知行为疗法可能会有所帮助。生物反馈和引导图像也可能有所帮助。心理治疗可以帮助女性学会更好地应对症状；减压和 放松技巧冥想 可以帮助缓解紧张和紧张。

Medications（药物应用史）

非甾体抗炎药（NSAIDs）能够缓解疼痛和痛经

随机试验表明，选择性血清素释放抑制剂（SSRIs）可以改善情绪，减轻乳房压痛和食欲变化等身体症状。SSRIs是缓解焦虑、易怒和其他情绪症状的首选药物，尤其是在无法避免压力的情况下。 SSRIs（如，氟西汀20mg 每日一次 口服）对缓解PMS和PMDD的症状有效。连续给药比间歇给药更有效。没有某种SSRI比其他SSRI更有效。临床试验表明，SSRI对PMDD的治疗是有效的；被批准用于PMDD的药物包括氟西汀、舍曲林和帕罗西汀。临床试验中显示有效的其他SSRIs包括帕罗西汀、西酞普兰和艾司西酞普兰。这些药物可以连续开药，也可以仅在月经周期的14天黄体期（后半期）开药，或者在后14天的黄体期增加剂量。

全周期或半周期服用克罗米帕明可以有效缓解情绪症状，奈法佐酮和文拉法辛也是如此，文拉法辛是一种血清素去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRI）。

抗焦虑药是有用的，但是由于可能会产生依赖和成瘾而通常不建议使用。丁螺环酮，它可以在整个周期或在黄体期后期使用，有助于减轻经前综合症和PMDD的症状。副作用包括恶心，头痛，焦虑，头晕等。

对一些患者来说，激素应用是有效的。可供选择的方案有

  • 口服避孕药

  • 孕酮阴道栓剂(200～400mg qd)

  • 月经前10～12天口服孕激素（如睡觉时使用微粒化黄体酮100 mg）

  • 长效孕激素（如甲羟孕酮200mg肌内注射，每2～3个月1次）

使用口服避孕药避孕可以选择屈螺酮加炔雌醇。但是，使用激素会使得静脉血栓栓塞的危险性增加。

在症状非常严重或难治的少见情况时，可用促性腺激素释放激素激动剂（GnRH）（如，亮丙瑞林3.75mg肌注或戈舍瑞林3.6mg皮下注射，每月一次）加低剂量的雌/孕激素（如雌二醇0.5mg/d加每晚睡觉时服微粒化孕酮100mg），将激素周期性波动降到最低水平。

在预期症状出现前，减少盐的摄入及使用利尿剂（如安体舒通，100mg口服，一次/天）有助于缓解体液潴留。尽管如此，把体液潴留程度减轻到最低程度并不能缓解所有的症状，有时甚至无效。

溴隐亭和单胺氧化酶抑制剂没有明确作用。达那唑有严重的不良反应

手术治疗

具有严重症状的女性，双侧卵巢切除术可能因能使月经周期消失而减轻症状，之后激素替代治疗可以一直用至51岁（绝经的平均年龄）。

关键点

  • 经前期综合征（PMS）的症状是非特异性，并且每个女性之间都有差异。

  • 仅根据症状诊断经前综合症。

  • 如果症状严重且导致日常生活失能，需考虑经前焦虑症（PMDD），PMDD经常得不到确诊，并且让患者记录≥两个周期的症状；为了确诊PMDD，须符合临床标准。

  • 通常，治疗是尝试不同的策略以决定什么方法能够帮助特定患者，首先先从生活方式干预开始，然后尝试SSRIs或口服避孕药，有时是认知行为疗法。

  • 症状严重的患者可选择GnRH激动剂和卵巢切除术。

更多信息

以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. Lanza di Scalea T, Pearlstein T: Premenstrual dysphoric disorder.Med Clin North Am 103(4):613–628, 2019.doi: 10.1016/j.mcna.2019.02.007: This article discusses the definition, etiology, and treatment of premenstrual dysphoric disorder.

  2. Appleton SM: Premenstrual syndrome: Evidence-based evaluation and treatment.Clin Obstet Gynecol (1):52–61, 2018.doi: 10.1097/GRF.0000000000000339: Evidence for diagnosis and treatment is reviewed.

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