前庭大腺囊肿和前庭大腺脓肿

前庭大腺囊肿是最常见的大型外阴囊肿。它们充满粘液，位于阴道口的两侧。大囊肿的症状包括外阴压力或疼痛、性交困难和外阴不对称。巴氏腺囊肿可形成脓肿，脓肿会引起疼痛，非常痛苦。根据盆腔检查进行诊断。大的囊肿和脓肿需要引流，有时需要切除。需要抗生素治疗脓肿。

巴氏腺呈圆形，非常小，用手摸不到，位于阴道口后外侧深处。巴氏腺导管阻塞引起腺体增大，充满黏液，导致囊肿形成。阻塞原因一般不清楚。性传播疾病引起囊肿很少是由性传播疾病（如淋病）导致的。

外阴解剖学

约2%的妇女有巴氏腺囊肿，通常发生在20多岁的时候 (1)。年龄越大，囊肿越不容易形成。

囊肿感染形成脓肿。目前耐甲氧西林 金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus （MRSA）致该感染更常见（且在其它外阴感染）。

很少， 外阴癌 起源于前庭大腺。

参考文献 1.Berger MB, Betschart C, Khandwala N, et al: Incidental Bartholin gland cysts identified on pelvic magnetic resonance imaging.Obstet Gynecol 120 (4):798–802, 2012.doi: 10.1097/AOG.0b013e3182699259

巴氏腺囊肿的症状和体征 大多数巴氏腺囊肿没有症状，大的囊肿有刺激症状，会影响性交和行走。大多数囊肿无压痛、单侧以及在阴道口能触及。囊肿增大会影响大阴唇，引起外阴不对称。 前庭大腺囊肿 图片 By permission of the publisher.From Kaufman R, Brown D.In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology.Edited by M Stenchever (series editor) and B Goff.Philadelphia, Current Medicine, 1998. 脓肿能引起严重的外阴疼痛，有时有发热；有压痛，典型的有红斑。蜂窝织炎 伴局部红斑和压痛。可能有阴道排液。可能同时存在性传播疾病。

巴氏腺囊肿的诊断 临床评价 通常根据外阴检查进行巴氏腺囊肿的诊断。如果有囊肿分泌物样本，可以对其进行性传播感染检测。脓液行培养。 在女性中 > 40岁时，一些专家建议进行活检以排除前庭大腺癌或其他外阴癌。

巴氏腺囊肿的治疗 症状轻微时坐浴

对于脓肿，需切开引流，通常放置导管进行引流

症状严重的囊肿、>40岁女性的所有囊肿，需要手术治疗 <40岁妇女的无症状的囊肿不需要治疗。坐浴可使轻微症状缓解。否则，有症状的囊肿可能需要手术引流或切除囊肿。 对于 脓肿，要做一个从腺体到外部的永久开口的手术，因为脓肿通常在简单引流后复发。在囊肿和/或脓肿中做一个小切口，然后进行以下操作之一： 放置导管： 放置一个末端带气囊的导管，充气后留置囊肿内4～6周。该方法刺激纤维化，从而产生一个永久性的开口。

造口术：把囊肿的外翻边缘向外缝合。 脓肿有时采用涵盖 MRSA 的手术和口服抗生素方案进行治疗（例如，甲氧苄啶 160 毫克/磺胺甲恶唑 800 毫克，每天一次或两次，或甲氧苄啶 160 毫克/磺胺甲恶唑 800 毫克，每天一次或两次，加上阿莫西林克拉维酸 875 毫克，两次每日一次或甲氧苄啶 160 毫克/磺胺甲恶唑 800 毫克，每日一次或两次，加上甲硝唑 500 毫克，每日 3 次）。同时存在蜂窝组织炎时，应口服抗生素。 根据该地区的细菌谱选择抗生素。如果患者的糖尿病控制不佳或免疫功能低下，则应强烈考虑住院治疗，使用静脉用抗生素。 复发性囊肿或脓肿可能需要完全切除前庭大腺。 >40岁妇女，新发的囊肿应手术探查活检（排除外阴癌）或者切除。 已存在多年且外观未发生变化的囊肿不需要活检或手术切除，除非出现症状。