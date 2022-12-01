阴道前壁和后壁脱垂涉及器官突出进入阴道内。阴道前壁脱垂通常称为膀胱膨出或尿道膨出（当涉及膀胱或尿道时）。阴道后壁脱垂通常称为肠膨出（涉及小肠和腹膜时）和直肠膨出（涉及直肠时）。症状包括盆腔或阴道胀满感或挤压感、尿失禁、尿潴留和排便困难。诊断是基于临床的。治疗包括保守治疗，包括盆腔肌肉锻炼、子宫托，有时还包括手术。

膀胱膨出、尿道膨出、肠疝和直肠膨出特别容易同时发生。实际上，尿道膨出几乎总是伴有膀胱膨出（膀胱尿道膨出）。

膀胱膨出和尿道膨出通常由于耻骨宫颈膀胱筋膜变弱后发生。肠疝通常在子宫切除术后发生。在耻骨宫颈筋膜和直肠阴道筋膜中的弱点导致包含腹膜和小肠的阴道顶部下降。直肠膨出是由肛提肌受损引起的。

阴道壁脱垂的危险因素有

年龄

肥胖

阴道分娩

慢性劳损（如便秘或劳累）

阴道壁脱垂的 严重程度 可以通过盆腔器官脱垂量化（POP-Q） 系统分级：

0期：无脱垂

I期：大多数脱垂远端在处女膜上方1 cm以上

II期：大多数脱垂远端在处女膜上方1 cm至下方1 cm之间

III期：大多数脱垂远端在处女膜以下超过1 cm，但比阴道总长度短2 cm

IV期：完全外露

POP-Q系统是专业组织推荐的，因为它是一种基于预定义解剖标志的可靠且可重复的分类系统。

有时也使用基于突出程度的Baden-Walker系统，该系统是基于突出程度的。然而，这是一个较老的分类系统，无法复制：

0级：无脱垂

1级：离处女膜缘还有一半距离

2级：到达处女膜缘

3级：子宫颈脱出处女膜缘

4级：最大可能的

阴道壁脱垂的症状和体征 盆腔或阴道内胀满感、挤压及器官下坠感较为常见。盆腔器官可以膨出到阴道内或阴道口外，特别是在用力或咳嗽时。性交困难亦可出现 轻微病例可能直到女性变老才会引起症状。 压力性尿失禁或尿潴留 可伴有盆腔器官脱垂。 肠疝可能会导致下腰疼痛。 直肠膨出可能导致便秘和排便不全；患者可能不得不手动按压阴道后壁，从而改变直肠的角度，以便排便。

阴道壁脱垂的诊断 病人用力屏气时方能评估阴道的前、后壁膨出的情况 阴道壁脱垂的诊断可以通过检查得到证实。 病人取截石位时，把单叶窥器压在阴道后壁上就可以发现膀胱膨出或膀胱尿道膨出。让病人用力屏气就可以看到膀胱膨出或尿道膨出，或者触摸到柔软的可回纳的凸出阴道前壁的包块。 当病人取截石位时，通过按压使阴道前壁回納，肠疝和直肠膨出便可发现并评估。进行阴道直肠检查时，嘱患者用力屏气，便可见和触摸到到肠膨出和直肠膨出。 也可以嘱患者取一腿抬高、另一腿站立位（如站在高脚凳上）来做阴道直肠检查；一些盆底功能障碍疾病有时只能通过这样的检查方式来发现。 如果合并有尿失禁，也应同时做出相应的评估。

阴道前壁脱垂的治疗 骨盆底运动（例如，凯格尔运动）

子宫托

必要时采用手术修补支持结构 阴道壁脱垂的治疗是个性化的，根据患者的症状进行，旨在改善生活质量。有症状的治疗可能包括盆底锻炼、子宫托，如果这些措施不成功或患者愿意，还可以进行手术修复。 子宫托 子宫颈是插入阴道以维持正常解剖结构和减少脱垂结构的装置。子宫托通常由硅胶制成，形状和大小各不相同；有些是充气的。如果大小不合适或者不定期漂洗，可能会引起阴道溃疡（至少每月洗一次）。 子宫托可以由保健医生安装；在一些国家，子宫托可以在药店买到。 盆底肌锻炼 盆底功能锻炼 （包括凯格尔锻炼）值得推荐。凯格尔锻炼涉及耻骨尾骨肌的等长收缩。保持这些肌肉紧缩1~2秒，然后放松约10秒。逐渐使每次收缩保续约10秒。 连续重复约10次该练习。 建议每天多做几次这种训练。 练习可通过 使用一定重量的阴道哑铃（有助于患者重点锻炼有关的盆底肌肉）

生物反馈装置

电刺激使肌肉收缩 盆底锻炼可以缓解脱垂(和压力性尿失禁)引起的烦恼，但似乎并不能减轻脱垂的严重程度。 外科手术修复 手术修复可以帮助缓解严重的或非手术治疗无法解决的症状。所用的手术方法取决于脱垂的类型，临床情况以及患者的年龄和合并症。手术可能包括以下一种或多种： 阴道前壁或后壁缝合术（阴道修复）

阴道头端悬吊或修复

阴道闭合术（子宫切除后或子宫原位阴道闭合[Le Fort手术]） 会阴修补术（通过手术缩短或收紧会阴） 传统上已完成，但无助于解决盆腔器官脱垂问题。 如果可能，通常应尽可能地推迟阴道修补术，直到以后不再有生育要求，因为阴道分娩会破坏已修补组织。术后至少6周患者应避免抬举重物。 手术修补膀胱膨出或膀胱尿道膨出后，通常留置导尿管<24小时。