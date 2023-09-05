妊娠不应该延迟癌症治疗。 除了直肠和妇科肿瘤外，妊娠期癌症的治疗方法经常与非妊娠期女性相似。
因为胚胎组织生长迅速，并且具有高DNA转换率，所以他们类似于肿瘤组织，并且容易受到抗肿瘤药物的攻击。 许多抗代谢物和烷化剂类药物（如白消安、苯丁酸氮芥、环磷酰胺、6-巯基嘌呤、甲氨蝶呤）能造成胎儿畸形。 甲氨蝶呤特别成问题；早孕期使用该药会增加自然流产的风险，如果继续妊娠，会发生多发性先天性畸形。 癌症治疗期间虽然妊娠能够经常成功，但因治疗造成的胎儿损伤的风险使得一些女性选择流产。
怀孕期间或产后期间癌症的诊断和治疗需要包括肿瘤学家和母胎医学专家在内的多学科团队。患者教育和共同决策对于确保患者能够做出知情决定非常重要。
乳腺癌
子宫颈癌
宫颈癌可在怀孕期间发展，而异常的巴氏试验不应归因于怀孕本身。 巴氏试验异常，应进行阴道镜检查和直接活检。 阴道镜检查不增加不良妊娠结局的风险。 仅当怀疑患有高级别宫颈上皮内瘤变或宫颈癌时才进行活检。如果需要活检，建议进行专家阴道镜评估并咨询病理学家，因为活检可能会导致出血和早产。
对于原位癌（妇产科联合会[Federation of Gynecology and Obstetrics， FIGO]0期—表 宫颈癌癌临床分期）和微浸润性癌（IA1期），治疗通常推迟到分娩后，因为在这些阶段，癌症进展非常缓慢，可以安全地完成妊娠，而不会影响女性的预后。
如果 浸润性恶性肿瘤 （FIGO1A2期或更高）被确诊，能否保留生育功能需要与妇科肿瘤专家共同探讨决定 如果在怀孕早期诊断出浸润性癌症，通常建议立即进行适合癌症的治疗。 如果浸润性恶性肿瘤在20周后确诊，并且孕妇风险会无可定量的增高，那么治疗可以推迟到晚孕期（如32周），以便最大限度地提高胎儿成熟度，但是不要推迟治疗太久。 对于浸润性癌症患者，采用剖宫产加根治性子宫切除术，而不是阴道分娩。
其他妇科肿瘤
怀孕12周后， 卵巢癌、输卵管癌和腹膜癌 很难察觉，因为妊娠 12 周后，卵巢和子宫一起从骨盆中升起，不再容易触及。如果晚期，妊娠期间的卵巢癌可能在妊娠结束前致命。 患病的女性需要尽早进行双侧卵巢切除术。
子宫癌 怀孕期间很少发生。
直肠癌
直肠癌需要子宫切除才能保证肿瘤完全移除。 剖宫产要尽早在28周之前进行，接着进行子宫切除术，这样婴儿会被保留，同时积极的癌症治疗就可以开始进行。
白血病和霍奇金淋巴瘤
参考文献
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