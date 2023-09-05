怀孕似乎不会使预后恶化 宫颈癌 （3）。

宫颈癌可在怀孕期间发展，而异常的巴氏试验不应归因于怀孕本身。 巴氏试验异常，应进行阴道镜检查和直接活检。 阴道镜检查不增加不良妊娠结局的风险。 仅当怀疑患有高级别宫颈上皮内瘤变或宫颈癌时才进行活检。如果需要活检，建议进行专家阴道镜评估并咨询病理学家，因为活检可能会导致出血和早产。

对于原位癌（妇产科联合会[Federation of Gynecology and Obstetrics， FIGO]0期—表 宫颈癌癌临床分期）和微浸润性癌（IA1期），治疗通常推迟到分娩后，因为在这些阶段，癌症进展非常缓慢，可以安全地完成妊娠，而不会影响女性的预后。

如果 浸润性恶性肿瘤 （FIGO1A2期或更高）被确诊，能否保留生育功能需要与妇科肿瘤专家共同探讨决定 如果在怀孕早期诊断出浸润性癌症，通常建议立即进行适合癌症的治疗。 如果浸润性恶性肿瘤在20周后确诊，并且孕妇风险会无可定量的增高，那么治疗可以推迟到晚孕期（如32周），以便最大限度地提高胎儿成熟度，但是不要推迟治疗太久。 对于浸润性癌症患者，采用剖宫产加根治性子宫切除术，而不是阴道分娩。