炎性阴道炎指没有阴道炎常见感染病因的阴道感染。它最常见于绝经后或其他低雌激素状态。症状包括脓性阴道分泌物、性交困难、排尿困难和阴道刺激。诊断依靠盆腔检查、阴道pH值和湿片检查。治疗方法是使用克林霉素阴道霜。

（参见阴道炎概述。）

在炎症性阴道炎患者中，阴道上皮细胞表面脱落，链球菌过度生长。

炎症性阴道炎最常见于因雌激素水平低下而导致的患者。 绝经 或者 原发性卵巢功能不全 （卵巢早衰——例如由于自身免疫性疾病、卵巢切除术、盆腔放疗或化疗）。病因可能是自身免疫性。

炎性阴道炎的症状和体征 脓性阴道分泌物、性交痛、尿痛或阴道刺激症状常见。可能会出现阴道瘙痒和红斑。灼热感，疼痛或轻度出血较少发生。阴道组织看上去壁薄、干燥。阴道炎可以复发。 绝经后或卵巢早衰患者也可能有更年期泌尿生殖系统综合征的体征和症状（如外阴阴道萎缩、尿急、排尿困难）。

炎性阴道炎的诊断 阴道pH值和湿涂片 炎症性阴道炎的症状与其他形式的阴道炎重叠，应进行一般评估（例如阴道液 pH 测量、显微镜检查、气味测试）。 诊断炎症性阴道炎，如果 阴道分泌液的pH值> 6。

嗅觉测试为阴性。

显微镜检查主要显示白细胞和副基底层细胞。 骨盆检查应包括评估外阴阴道萎缩的特征性表现（如小阴唇吸收或融合、组织脆性、苍白、阴道皱纹消失）。