阴道炎是阴道黏膜的感染性或非感染性炎症，有时伴有外阴炎。症状有阴道排液、刺痛、瘙痒和红斑。根据阴道分泌物结果做出诊断。根据病因和显著症状进行治疗。
阴道炎的病因
阴道炎最常见的病因因患者年龄而异。外阴炎和外阴阴道炎有一些相同的原因。
儿童
育龄期妇女
绝经后妇女
在绝经后的女性中， 雌激素 通常会导致阴道上皮变薄，增加感染和炎症的可能性。一些治疗（例如卵巢切除术、盆腔放疗、某些化疗药物）会导致 卵巢功能不全 随着血清减少 雌激素。雌激素水平降低易发生感染性（尤其是萎缩性）阴道炎。
绝经期间的激素变化可导致阴道pH值偏碱性，这可能会导致阴道致病菌过度生长。
若卫生状况差（如失禁的病人和卧床的病人），由于尿液和大便中的化学刺激，或由于非细菌性感染，也能导致慢性外阴炎。
细菌性阴道病和念珠菌性阴道炎在绝经后女性中并不常见，但可能发生在有危险因素的女性中。老年女性往往较少感染性传播感染（STI），包括滴虫性阴道炎。
各个年龄段的妇女
非感染性外阴炎占的外阴阴道炎的比例高达30％。其病因包括：卫生喷雾剂或香水，卫生巾，洗衣皂，漂白剂，织物柔软剂，织物染料，合成纤维，洗澡水添加剂，卫生纸，或偶尔由杀精剂，阴道润滑剂或药膏，乳胶避孕套，阴道避孕药环或隔膜导致的过敏或刺激反应。
在任何年龄，导致阴道上皮损伤或增加接触病原体的情况都容易导致阴道或外阴感染，包括
肠道和生殖道瘘使肠道菌群播散到生殖道
盆腔放疗或肿瘤损伤组织，从而危及正常的宿主防御
阴道炎的症状和体征
阴道炎产生的阴道分泌物应与正常的分泌物相鉴别。
在儿童中，正常分泌物常见于以下情况： 雌激素 水平很高——例如，在生命的前两周，因为母亲 雌激素 怀孕期间穿过胎盘（婴儿经常会出现轻微的阴道出血，因为 雌激素 水平突然下降，因为暴露于母体 雌激素 停止）和月经初潮前的几个月，当 雌激素 产量增加。
正常的阴道分泌物通常是白色或透明的、无气味、无刺激性。整体体积很小，但会导致阴道潮湿，从而内衣潮湿。正常的阴道分泌物可能每天或间歇性出现。许多女性在排卵期会有一种透明、粘稠的分泌物，即排卵期的宫颈粘液。
阴道炎引起的分泌物伴有瘙痒、红斑，有时有烧灼感、疼痛和少量出血。音量可能很小，也可能会增加，甚至很大。瘙痒可能很严重，甚至影响睡眠。可发生排尿困难或性交痛。
绝经后妇女或其他炎症性阴道炎患者的萎缩性阴道炎，分泌物稀少，常见性交困难，阴道组织显得薄而干燥。
尽管不同的阴道炎症状不同，但是它们还是有许多共同的表现（见表阴道炎的常见类型)。
常见的阴道炎
疾病状态
典型的症状和体征
诊断标准
显微镜检查的结果
鉴别诊断
黄绿色或灰色、稀薄、鱼腥味分泌物，没有性交痛
异常瘙痒和刺激性
以下三项（Amsel 标准）：
盐水湿nian'ye*：线索细胞、乳酸杆菌减少、球杆菌增加
滴虫性阴道炎
白色稠厚白带；阴道瘙痒有时有外阴瘙痒，可伴或不伴有烧灼感、刺激症状或性交痛
典型的分泌物、pH<4.5和显微镜发现
如果临床高度怀疑且显微镜检查结果为阴性，或治疗后症状复发或持续，则进行培养
氢氧化钾湿封片†：出芽酵母、假菌丝或菌丝体
接触性刺激性或过敏性外阴炎
外阴痛
大量有异味的黄绿色白带；尿痛；性交痛；红斑
NAAT
通过显微镜确定导致该病的病原体
如果没有NAAT或显微镜，则进行培养
盐水湿封片*：活动的有鞭毛的原虫、多核中性粒细胞增加
细菌性阴道病
感染性阴道炎
脓性分泌物、阴道干燥变薄、性交痛、尿痛，通常发生在绝经后的妇女
pH>6、Whiff试验阴性、显微镜下特征性的结果
多核中性粒细胞、基底旁细胞和球菌增加，杆菌减少
侵蚀性扁平苔藓
* 盐水湿载玻片是用 0.9% 氯化钠制备的。
† 用10%氢氧化钾溶液制备氢氧化钾湿载玻片。
NAAT = 核酸扩增试验； PMN = 多形核白细胞。
By permission of the publisher.From Spitzer M, Mann M.In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology.Edited by M Stenchever (series editor) and B Goff.Philadelphia, Current Medicine, 1998.（由国际外阴病研究学会提供，摘自已故的赫尔曼·加德纳医生的收藏。）
外阴炎可引起红斑、瘙痒，有时有压痛和外阴分泌物。
阴道炎的诊断
病史和盆腔检查
阴道pH值及生理盐水和氢氧化钾湿涂片
有时进行核酸扩增测试 (NAAT) 或其他分子诊断测试或培养
根据临床标准和办公室或实验室检查诊断阴道炎。
使用水润滑的窥器（凝胶润滑剂可以抑菌）进行盆腔检查，并用拭子采集阴道分泌物。
阴道分泌物样本用pH试纸进行测试；pH以4.0至6.0的0.2个间隔进行测量（正常阴道pH为3.8至4.2）。然后，将分泌物放在2张载玻片上：
用0.9%氯化钠配制的盐水湿封片
用10%氢氧化钾制备的氢氧化钾（KOH）湿封片
毛滴虫阴道炎和细菌性阴道病可产生氨从而造成该气味。载玻片还检查了线索细胞和多形核白细胞。
KOH涂片用来检测鱼腥气（气味试验），该气味是由滴虫性阴道炎或细菌性阴道病产生的胺所致。氢氧化钾也用于检测 念珠菌属; KOH 可溶解除酵母菌丝外的大多数细胞物质，使鉴定更容易。
临床标准和办公室检查是诊断细菌性阴道病或阴道念珠菌病最经济有效的方法。对于念珠菌感染，如果显微镜检查不确定或治疗后症状复发或持续，可以进行培养；应检测氟康唑耐药性念珠菌的抗菌敏感性。此外，一些相对较新的诊断试剂可以商购用于临床（1-5)。
核酸扩增试验 (NAAT) 是诊断滴虫性阴道炎的首选方法，但也可使用显微镜检查。当NAAT和显微镜不可用时，使用培养物。
如果女性患有细菌性阴道病或滴虫性阴道炎（因此性传播感染的风险增加），则应进行淋病奈瑟菌和沙眼衣原体（性传播PID的常见病因）的宫颈检查。
如果怀疑是接触性刺激外阴炎或过敏性外阴炎，患者应系统地消除潜在的刺激物或变应原，以确定病因。严重的皮炎或过敏反应需要you过敏专科医生或皮肤科医生进行评估。
应排除其他原因，包括
异物：如果儿童有阴道排液，应怀疑可能有阴道异物。
宫颈炎：宫颈炎引起的宫颈分泌物与阴道炎类似。
PID：上生殖道感染也可能导致宫颈分泌物。腹部疼痛、宫颈举痛或宫颈炎提示有PID。
癌：水样、血性排液可由外阴癌、阴道癌或宫颈癌所致，癌症可通过巴氏涂片(Pap)检查和活检与阴道炎鉴别。
皮肤病：阴道瘙痒和/或分泌物可能由外阴皮肤病引起（例如， 扁平苔藓, 硬化性苔藓）或其他外阴皮肤病（例如， 银屑病, 花斑癣），通常可以通过病史和皮肤表现与感染性阴道炎鉴别。
By permission of the publisher.摘自 Judson F.In Atlas of Infectious Diseases: Sexually Transmitted Diseases.Edited by G Mandell (series editor) and MF Rein.Philadelphia, Current Medicine, 1996.
By permission of the publisher.From Hillier S.In Atlas of Infectious Diseases: Sexually Transmitted Diseases.Edited by G Mandell (series editor) and MF Rein.Philadelphia, Current Medicine, 1996.
图片从美国疾病控制和预防中心公共卫生图像库获得。
对于儿童，骨盆检查必须由经验丰富的临床医生进行。如果需要，窥器检查通常在麻醉下进行。如果儿童有滴虫性阴道炎，需要做性虐待评估。如果他们有不明原因的阴道分泌物，也应考虑虐待，这可能是由于性传播感染引起的。
诊断参考
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阴道炎的治疗
病因治疗
系统治疗
感染性阴道炎（例如, 细菌性阴道病, 念珠菌性阴道炎, 滴虫病）或其他病因得到治疗。
如果存在异物，则将其移除。
对于接触性刺激物或过敏性外阴炎，应避免使用任何确定的刺激物或过敏原。一般来说，应避免阴道冲洗和不必要的局部制剂（如女性卫生喷雾剂）。
如果慢性炎症由卧床或失禁引起的，良好的外阴卫生和皮肤护理措施对改善症状有帮助。应教导青春期前女孩外阴卫生（例如，排便和排尿后从前到后擦拭、洗手、避免频繁触摸外阴阴道区域）。
感染性、刺激性或过敏性外阴阴道炎在得到充分治疗之前可能会引起严重的不适。间歇性地用冰袋或温水坐浴，可用或不用小苏打，这样可减少疼痛与瘙痒。
如果非感染性疾病的症状为中度或重度，或者对其他措施没有反应，可将局部皮质类固醇（例如，根据需要每天两次局部使用 1% 氢化可的松）涂抹在外阴，但不要涂抹在阴道内。口服抗组胺药能减少瘙痒和嗜睡，因此可以帮助患者入睡。
关键点
阴道炎常见的与年龄有关的病因包括非特异性（通常与卫生有关的）阴道炎和和儿童和卧床不起或失禁的老年患者的化学刺激;育龄期妇女中的细菌性阴道病、念珠菌和滴虫性阴道炎;绝经后妇女中的萎缩性阴道炎。
诊断主要根据临床表现，阴道酸碱度测量，生理盐水和KOH湿涂片检查。
治疗感染和其他特定原因，治疗症状，并酌情与患者讨论外阴卫生。