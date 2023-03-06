儿童期阴道炎通常涉及胃肠道菌群感染（非特异性的外阴阴道炎）。2～6岁女孩常见的发病因素有会阴不洁（如大便后从后向前擦；大便后不洗手；用手指摸，尤其在有瘙痒时）。

泡澡或肥皂中的化学物质可引起外阴阴道炎症。

偶尔，儿童会将小物件放入体腔，包括阴道。异物（如纸片）可引起非特异性阴道炎，同时伴有血性分泌物。

有时儿童的外阴阴道炎是由特殊病原体引起的感染（如链球菌，葡萄球菌和念珠菌；偶尔有蛲虫）。

性虐待可能导致 性传播疾病，包括儿童滴虫性阴道炎。