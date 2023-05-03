异常蛋白血症所致的血管性紫癜

能引起血液中蛋白质含量异常的情况，尤其以免疫球蛋白的形式出现异常，可影响血管脆性而引起紫癜。
(参见于血管出血性疾病的概述。)
紫癜是指由出血引起的紫红色皮肤或粘膜病变。 小病灶（<2毫米）被称为瘀点，大病灶称为瘀斑或瘀伤。
淀粉样变
淀粉样变性可引起皮肤和皮下组织中血管内淀粉样物质的沉积，可增加血管脆性从而引起紫癜。紫癜常发生于上肢，与之相反， 免疫性血小板减少症 的紫癜主要发生于下肢。非血小板减少性紫癜的患者，轻划皮肤后出现眶周紫癜或紫癜性皮疹可提示淀粉样变。
一些淀粉样变的患者有巨舌症（舌头zhong'da），且皮肤中有淀粉样沉积物。
在某些患者中，淀粉样物质可吸附凝血因子Ⅹ，导致其缺乏，但通常不会引起出血。
大多数患者的血清游离轻链水平有所升高。
通过组织活检（如，受累组织或抽吸脂肪后行刚果红双折射染色）可明确诊断淀粉样变性。
冷球蛋白血症
冷球蛋白血症所产生的免疫球蛋白，在血浆流经皮肤和四肢皮下组织时，于受冷后可沉淀下来（即冷球蛋白）。冷球蛋白可以是IgG，IgM或IgA。混合的冷球蛋白通常由IgM与单克隆或多克隆IgG复合组成。免疫复合物会干扰正常的血小板功能和纤维蛋白聚合。
巨球蛋白血症（淋巴浆细胞淋巴瘤）或多发性骨髓瘤形成的单克隆免疫球蛋白偶尔会引起冷球蛋白血症样表现；在某些慢性传染病中，最常见的为丙型肝炎，可形成混合型IgM-IgG免疫复合物而有类似表现。
冷球蛋白也可以是特发性的。
冷球蛋白血症也可引起小血管炎进而引起紫癜;高粘滞血症和直接血管创伤可能有影响。 冷球蛋白血症可表现为肢端出血性坏死，可触及的紫癜，网状青斑和腿部溃疡。
冷球蛋白可通过实验室检查进行检测。
高丙种球蛋白血症性紫癜
免疫球蛋白A相关的血管炎
免疫球蛋白A相关性血管炎 (过敏性紫癜) 是一种IgA介导的小血管炎，主要发生在儿童中。它涉及皮肤、关节、肠道和肾脏。
可触摸性紫癜主要发生在小腿和臀部。由于其分布，它可能与结节性红斑相混淆，结节性红斑是一种反应性炎性脂膜炎，可发生在各种感染性、免疫性、肿瘤性和药物性疾病的患者身上。