异常蛋白血症所致的血管性紫癜

淀粉样变性可引起皮肤和皮下组织中血管内淀粉样物质的沉积，可增加血管脆性从而引起紫癜。紫癜常发生于上肢，与之相反， 免疫性血小板减少症 的紫癜主要发生于下肢。非血小板减少性紫癜的患者，轻划皮肤后出现眶周紫癜或紫癜性皮疹可提示淀粉样变。

一些淀粉样变的患者有巨舌症（舌头zhong'da），且皮肤中有淀粉样沉积物。

在某些患者中，淀粉样物质可吸附凝血因子Ⅹ，导致其缺乏，但通常不会引起出血。

巨舌 隐藏详情 此照片显示一个系统性淀粉样变性和巨舌症患者。舌头突出于嘴角，背侧可见上牙齿的压痕。 © Springer Science+Business Media

大多数患者的血清游离轻链水平有所升高。

通过组织活检（如，受累组织或抽吸脂肪后行刚果红双折射染色）可明确诊断淀粉样变性。