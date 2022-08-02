丙型肝炎是慢性肝炎的常见原因。在慢性肝病的表现出现前，常常是无症状的。初次感染后，抗HCV阳性和HCV-RNA阳性≥6个月可确诊。 治疗采用直接作用的抗病毒药物，永久性清除病毒RNA是可能的。

（参见肝炎的原因, 慢性肝炎综述, 和 急性丙型肝炎.)

肝炎持续> 6个月通常被定义为 慢性肝炎, 虽然此持续时间是可变的。

丙型肝炎病毒（HCV）有6个主要的基因型，其对治疗的反应有所不同。基因型1比基因型2，3，4，5，和6更常见;在美国它占慢性丙型肝炎病例的70%~80％。

急性丙型肝炎 患者约75％的发展成为慢性。疾病控制与预防中心（CDC）估计，从2013年到2016年，美国约有240万人患有慢性丙型肝炎感染（1)。全球估计有7,100万慢性丙型病毒性肝炎患者（2)。

20％~30％的慢性丙肝进展为肝硬化，肝硬化常在几十年后出现。HCV感染相关肝硬化也可发展成肝细胞肝癌，但很少不经过肝硬化阶段直接转化成肝细胞肝癌（与慢性HBV感染不同）。

高达20％的酒精性肝病患者感染HCV。酒精性肝病与丙型肝炎之间高度相关性的原因尚不清楚，因为仅有一小部分患者同时有嗜酒和注射毒品。在这些患者中，HCV感染和饮酒的协同作用可加速肝脏炎症和纤维化。

临床计算器 丙型肝炎肝硬化的概率

参考文献 1.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis C questions and answers for health professionals.访问日期：2022 年 6 月 6 日。 2.World Health Organization (WHO): Hepatitis C.访问日期：2022 年 6 月 6 日。

慢性丙型肝炎的症状和体征 许多患者没有症状，没有黄疸，但也可有全身乏力，食欲不振，乏力，和非特异性上腹部不适表现。 通常首先发现的是肝硬化的征象（如脾大、蜘蛛痣、肝掌）或肝硬化的并发症（如门脉高压、腹水、脑病）。 慢性丙肝有时与扁平苔藓、皮肤黏膜脉管炎、肾小球肾炎、迟发性皮肤卟啉症、混合型冷凝球蛋白血症相关，也可能与非霍奇金B细胞淋巴瘤相关。冷球蛋白血症的症状包括疲劳，肌痛，关节痛，神经病变，肾小球肾炎和皮疹（荨麻疹，紫癜，或白细胞碎裂性血管炎）;无症状的冷球蛋白血症更多见。

慢性丙型肝炎的预后 预后取决于患者是否有持续的病毒学反应(SVR)，在完成治疗后的12周检测不到HCV-RNA。 有SVR的患者有99％的机会维持HCV RNA阴性，通常被认为治愈。近95％的SVR患者有组织学的改善，包括纤维化和组织学活动指数;此外，进展成肝硬化、肝衰竭和肝相关死亡的风险降低。 已证实在肝硬化、门脉高压患者，以及采用干扰素基础治疗的患者，获得SVR可以降低门静脉压力，并显著降低肝功能失代偿、肝病相关死亡、全因死亡率和肝细胞癌的风险（1)。 通过直接作用的抗病毒方案实现SVR的可能性似乎主要取决于以下几点: 肝纤维化程度

对以前治疗的反应

HCV基因型 预后参考 1.van der Meer AJ, Veldt BJ, Feld JJ, et al: Association between sustained virological response and all-cause mortality among patients with chronic hepatitis C and advanced hepatic fibrosis.JAMA 308(24):2584-2593, 2012.