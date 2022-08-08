看法 进行患者培训
手术是最古老有效的癌症疗法。 它可以单独使用，也可以与其他方式联合使用（参见 癌症治疗概述)。 癌灶的大小、类型和部位决定手术的可行性和疗效。转移的存在通常排除手术。
癌症患者手术风险增高的因素包括：
年龄
合并症
癌症导致的虚弱
癌症患者可能因厌食症和癌症的分解代谢影响而导致营养不良。这些因素可能会抑制或减缓手术恢复。患者可出现中性粒细胞减少、血小板减少或凝血功能异常，增加败血症和出血的风险。因此，术前评估十分重要。
原发肿瘤切除术
如果原发肿瘤没有发生转移，外科手术是可能治愈的。在原发癌周围建立正常组织的边缘对于成功很重要。术中需要由病理医生做组织切片检查， 如果边缘显示癌症，则立即切除额外的组织。
手术切除可能包括切除局部和区域淋巴结和/或切除相关的邻近组织或器官。
可以在手术前进行新辅助化疗或放疗，以缩小肿瘤体积、限制手术范围并提高成功率。 手术后可给予辅助化疗或放疗以降低复发风险。
转移瘤切除
有时会在手术中切除局部和区域淋巴结，以评估癌症扩散的程度并降低癌症复发的可能性。 有时可以切除或用放射疗法治疗数量有限的转移灶，尤其是在肺、肝或脑中。
肿瘤减瘤术
当不可能切除所有癌症时，有时会进行肿瘤减灭（手术切除以缩小癌症大小）。 肿瘤减灭可能通过不清楚的机制增加剩余癌症对其他治疗方式的敏感性。
姑息性手术
即使在不太可能治愈或排除尝试广泛手术的情况下，缓解症状和保持生活质量的手术也是合理的。 手术切除可控制疼痛、降低出血的风险或缓解重要脏器的梗阻。
重建手术
在外科手术后进行重建手术可提高患者的舒适度或生活质量（如乳房切除术后的乳房重建术）。