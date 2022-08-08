如果原发肿瘤没有发生转移，外科手术是可能治愈的。在原发癌周围建立正常组织的边缘对于成功很重要。术中需要由病理医生做组织切片检查， 如果边缘显示癌症，则立即切除额外的组织。

手术切除可能包括切除局部和区域淋巴结和/或切除相关的邻近组织或器官。

可以在手术前进行新辅助化疗或放疗，以缩小肿瘤体积、限制手术范围并提高成功率。 手术后可给予辅助化疗或放疗以降低复发风险。