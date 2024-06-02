无论是门诊还是住院，安排接受外科手术的患者通常都要接受麻醉团队的评估，以准备麻醉护理，并且外科团队可能会将患者转介给内科医生，在手术前进行医学评估。术前医学评估的目标是通过识别医学异常和评估已知合并症带来的风险来最大限度地降低围手术期并发症的风险。该评估用于确定是否需要额外的术前准备和围手术期监测和管理。某些情况下，择期手术应近可能延迟，使某些潜在疾病（如高血压、糖尿病、血液学异常）可以被有效地控制。在其他情况下，如果患者被认为具有大型手术的高风险，则可以在术前调整手术方法和麻醉护理计划以降低风险（例如，使用创伤较小的干预措施）。

全面的术前医学评估通常由全科内科医生或与患者合并症相关的领域的专家（例如心脏病专家、肺病专家）进行。这些顾问还可以帮助诊疗已经存在的疾病（如糖尿病），并有助于预防和治疗围手术期和术后并发症（如心脏、肺部、感染）。有时需要精神科会诊来评估能力或帮助处理可能干扰手术或恢复的潜在精神问题。

老年人 可能会受益于跨学科老年医学团队，可能包括老年病学家、社会工作者、心理治疗师、物理医学和康复专家以及其他医疗保健专业人员（1）。

对于非选择性手术，应考虑拟进行手术的严重程度和类型以及患者接受手术的风险。此外，如果需要紧急手术（例如，腹腔内出血、内脏穿孔、 坏死性筋膜炎），通常没有时间进行全面的术前评估。然而，应尽快回顾患者的既往病史，特别是过敏史，并帮助确定增加急诊手术风险的因素(如抗凝治疗、出血性疾病或既往不良麻醉反应)。

病史 相关术前病史包括以下所有内容： 反映心血管系统疾病的近期症状，如咳嗽、胸痛、活动时呼吸困难、膝关节水肿；或者感染的表现（发热、尿少）

失血过多的危险因素 （例如，抗凝治疗、已知的出血疾病、或因牙科手术、择期手术或分娩而过度出血的病史)

血栓形成的危险因素

感染的危险因素

心血管疾病的危险因素

已知会增加并发症风险的疾病，尤其是高血压、心脏病、脑血管病、肾病、肝病、糖尿病、哮喘和慢性阻塞性肺病 (COPD)

既往手术、麻醉或两者，以及任何相关并发症

对麻醉剂或其他药物或手术护理中使用的材料（如乳胶、粘合剂）过敏

烟草、酒精和非法药物的使用

近期使用处方药、非处方药或者保健品的情况

阻塞性睡眠呼吸暂停 或过度打鼾的病史 如果术后可能留置导尿，那么需要了解患者的尿流情况和前列腺手术史。

体格检查 体格检查应针对计划手术所涉及的区域和心肺系统，以及评估任何持续感染的迹象（例如上呼吸道、皮肤）。 如果可能使用椎管内麻醉 ，应评估患者是否存在脊柱侧凸和其他可能影响腰椎穿刺的解剖异常。 对于即将全麻的患者，则应当注意可能存在的认知障碍，这在老年患者应尤其注意。已经存在的症状可能在术后更加显著，如果在术前没有发现，将很难和手术并发症区分。

实验室检查 接受择期手术的健康患者中，影响围手术期管理的未确诊疾病的患病率较低。因此，没有临床症状或重大潜在疾病的患者不应进行常规术前检查。这种测试不符合成本效益，会导致假阳性结果、非预期的患者焦虑和手术延误。 因此，术前检查应个性化，并根据患者的病史、当前合并症和药物、风险因素以及需要进一步评估的症状进行。对于育龄妇女，通常进行术前妊娠试验（β-人绒毛膜促性腺激素）（2、3、4、5）。 对于有症状的患者，那些已知有基础疾病，或那些接受手术的有明显出血倾向或者并发症高危因素的患者，实验室评估可能包括以下测试： 通常会进行全血细胞计数（CBC）。CBC 尤其适用于 > 65 岁或预期有大量失血的年轻患者。

通常进行尿液分析（葡萄糖、蛋白质和细胞）。

除非患者既往绝对健康并且年龄小于50岁，一般都应在术前检查血糖、血电解质和血清肌酐值。这些检测的危险性很低，也不应该使用对肾脏有损伤的试剂

如果患者的病史和症状显示可疑，通常应该进行肝脏检查

仅当患者有个人或家族出血素质史时，才需要进行凝血研究和出血时间检测。

心电图是为有冠状动脉疾病（CAD）风险的患者进行的，包括所有年龄> 45岁的男性和>50岁的女性，以及严重肥胖（体重指数≥40 kg/m 2 ）且至少有一种动脉粥样硬化性心血管疾病 风险因素（如糖尿病、吸烟、高血压或高脂血症）或运动耐量差的患者 (6)。

胸部 X 光检查仅适用于具有潜在心肺疾病症状或危险因素的患者。

患有慢性肺部疾病或者出现肺部疾病症状和体征的患者应该进行术前肺功能测定。 症状性冠心病的患者需要做进一步的术前检查（如压力测试、冠状动脉造影）。

程序风险因素 操作性危险因素较高的有以下情况： 心肺的手术

肝切除术

估计需要延长手术时间或具有大容量的出血风险的腹内手术（例如，惠尔普手术（胰十二指肠切除术），主动脉手术，腹膜后手术）

开放的前列腺切除术

重大矫形外科手术（如，髋关节置换） 接受择期手术的患者，尤其是有重大出血风险的手术，以及因某些原因不能进行同种异体输血的患者（例如，因红细胞抗原的同种抗体或因宗教原因拒绝接受他人输血），可以考虑储存血液，以备将来使用 自体输血。如果血细胞计数需要时间恢复正常，则应考虑围手术期贫血的风险和手术可能延迟。自体捐献曾经是一种更常见的做法，但随着 输血安全性的提高，其使用已经减少。 相较于择期手术，急诊手术的发病率和死亡率危险因素均高。