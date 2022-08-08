癌症治疗不良反应的处理

粒细胞浓度降低在癌症患者中很常见。中性粒细胞减少症被认为是白人患者的血液中性粒细胞计数<1500/mcL（<1.5×109/L），以及非洲血统患者<1200/mcL（<1.2×109/L）（另见 中性粒细胞减少症）。粒细胞的减少是由癌症（尤其是血液和骨髓癌，如白血病、淋巴瘤和多发性骨髓瘤）的直接影响以及癌症治疗，尤其是常规化疗药物的影响造成的。感染风险与粒细胞计数成反比。粒细胞浓度 < 500/微升（0.5 × 109/L) 显着增加感染风险。预防感染的措施很重要，包括戴口罩、洗手和防护隔离。有时会使用层流 (LAF) 室，但未证明有效。 有时会预防性地口服不可吸收的抗生素。 当预计低粒细胞的间隔时间会延长时，有时会给予预防性抗真菌和抗病毒药物，包括预防 Pneumocystis jirovecii。 在接受化疗的癌症患者中，预期发热性中性粒细胞减少症的发生率 > 20% ，化疗期间给予预防性髓系生长因子，如非格司亭、沙格司亭或培非司亭与化疗一起使用（2、3）。

中性粒细胞缺乏不伴发热的患者应在门诊密切随访，避免接触病人或人多的地方（如商场和机场）。尽管多数患者不需要抗生素，但是严重免疫抑制的患者有时也要服用复方新诺明（每天1粒强力片）预防卡氏肺囊虫病Pneumocystis jirovecii。 移植或大剂量化疗患者，如果单纯疱疹病毒血清试验阳性，应考虑预防性抗病毒治疗（阿昔洛韦800mg口服，一天两次或400mg静注，每12小时一次）。

发烧> 38.5° C 两次或多次出现yu中性粒细胞减少症患者是医疗紧急情况。 应对潜在感染源进行广泛评估并进行血培养。通常，在获知培养结果和根据需要调整治疗之前给予全身性广谱抗生素。对抗生素无反应的持续发热患者通常开始全身使用抗真菌药物，有时也使用抗病毒药物。应立即进行检查x线胸片以及血、痰、尿、粪和任何可疑皮损部位的培养， 体格检查包括可能发生脓肿的部位（如皮肤和耳、鼻窦、直肠周围）、易发生带状疱疹的皮肤和黏膜、视网膜有无血管病变提示感染性栓子，以及留置导管的部位。应避免直肠检查和使用直肠温度计。 其他评估应以临床发现为指导。

发热性中性粒细胞减少的患者，应根据最可能的病原菌选择广谱抗菌素。 常用方案是在获得培养标本后立即静注头孢吡肟或头孢他啶2g，每8小时一次。如果有弥散性肺浸润，应进行痰卡杰氏肺囊虫检查P. jirovecii，若阳性，则给予相应治疗。如果经验性抗菌素治疗72小时内热退，则继续用药，直到中性粒细胞计数>500/microL (0.5 × 109/L)。如果持续发热，应给予抗真菌药物。也会进行感染的重新评估，通常包括胸部和腹部的CT。

粒细胞浓度可以通过给予分子克隆的骨髓生长因子，如粒细胞 (G) 或粒细胞/巨噬细胞 (GM) 集落刺激因子 (CSFs)，如非格司亭、沙格司亭和聚乙二醇非格司亭来增加。可以使用这些药物的正确使用指南 (2)。化疗引起粒细胞缺乏的部分患者，尤其是在大剂量化疗后，可给予粒细胞集落刺激因子（G-CSF）或粒细胞巨噬细胞集落刺激因子（GM-CSF）以缩短中性粒细胞减少的时间。 G-CSF（5mcg/kg，皮下注射，每天1次，连用14天）和长效制剂（如培非格司亭6mg，皮下注射，每周期化疗后一次）可加快白细胞的恢复。 这些药物在化疗后的第一个24小时内不可使用，培非格司亭应当停药至少14天才能开始下一周期的化疗。这些药物适用于中性粒细胞计数下降至<500/microL伴发热、败血症或不伴发热的高危患者。

在许多医疗中心，对中性粒细胞减少伴发热的低危患者，门诊给予G-CSF治疗。患者必须不伴有低血压、精神状态改变、呼吸困难、未控制的疼痛或严重伴随疾病，如糖尿病、心脏病和高钙血症。这些患者需要每天随访，包括家庭护士服务和输注抗菌素。治疗方案包括口服抗菌素，如环丙沙星（口服750mg，一天两次）和阿莫西林/克拉维酸（口服875mg，一天两次或口服500mg，一天三次）。如果门诊没有治疗和随访中性粒细胞减少性发热的服务措施，则需要住院治疗。