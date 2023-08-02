由于活化的蛋白C降解凝血因子Ⅴa和Ⅷa，蛋白C缺乏易导致静脉血栓形成。

(参见于血栓性疾病的概述。）

蛋白 C 是一种维生素 K 依赖性蛋白，凝血因子 II（凝血酶原）、VII、IX 和 X 以及蛋白 S 和 Z 也是如此。由于活化蛋白C（APC）可降解因子Ⅴa和Ⅷa，因此APC是一种天然的血浆抗凝物。遗传性或获得性异常原因引起的蛋白C降低，可诱发静脉血栓形成 (1)。

血浆蛋白C杂合缺乏症的患病率为 0.2% 至 0.5%（2）；在有症状先证者的家族研究中，静脉血栓栓塞 (VTE) 的终生风险很高。此外，VTE 复发的风险也很高（3）。重要的是要认识到，在家庭研究中观察到的结果可能无法推广到所有蛋白C缺乏症患者。

纯合缺乏症或双杂合子缺乏可引起新生儿暴发性紫癜，即，严重的新生儿弥散性血管内凝血（DIC），通常在出生后的第一天表现为瘀斑和广泛的静脉和动脉血栓形成。

获得性蛋白C减少可发生于肝病、弥散性血管内凝血（DIC）和华法林治疗期间。

根据蛋白C的抗原和血浆功能检测进行诊断。

参考文献 1.Dinarvand P, Moser KA.Protein C Deficiency. Arch Pathol Lab Med 2019;143(10):1281-1285.doi:10.5858/arpa.2017-0403-RS 2.Tait RC, Walker ID, Reitsma PH, et al.Prevalence of protein C deficiency in the healthy population. Thromb Haemost 1995;73(1):87-93. 3.Lijfering WM, Brouwer JL, Veeger NJ, et al.Selective testing for thrombophilia in patients with first venous thrombosis: results from a retrospective family cohort study on absolute thrombotic risk for currently known thrombophilic defects in 2479 relatives. Blood 2009;113(21):5314-5322.doi:10.1182/blood-2008-10-184879