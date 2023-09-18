该综合征包括

进行性少尿和氮质血症，无肾脏结构损害。

肝肾综合征通常发生于酒精性肝炎或有 腹水的晚期肝硬化患者。 发病机制被认为是由于内脏动脉循环的极度血管舒张，导致中央动脉容积减少和随后的肾血管收缩。 随后的神经或体液因素引起肾皮质血流量的减少造成肾小球滤过率下降。尿钠浓度低和出现良性沉淀物常可鉴别肝肾综合征和急性肾小管坏死，但很难与肾前性氮质血症相鉴别；在可疑的病例，应该评价对容量负荷的反应情况。

一旦明确诊断，肝肾综合征引起的肾衰竭常进展很快并且是致死性的（1型肝肾综合征）；而有些病例则不严重，稳定在更低程度的肾功能不全阶段（2型）。

联合使用血管收缩药（特别是米多君、奥曲肽、特利加压素）和扩容药（特别是白蛋白）有效。去甲肾上腺素输注可用于难治性病例并滴定至尿量和平均动脉压。

如果肝肾综合征对药物治疗没有反应，应转诊至肝移植。