有两个要素：

肝纤维化

肝细胞再生

生长调节因子诱发肝细胞增生（形成再生结节）和血管生成（血管新生）是对于损伤的反应。 生长调节因子是指细胞因子和肝脏生长因子（如表皮生长因子、肝细胞生长因子、转化生长因子-alpha，肿瘤坏死因子）。胰岛素、胰高糖素、肝内血流模式决定了结节如何产生及产生的部位。

血管生成时的新生血管存在于包绕结节的纤维鞘中。它们将肝动脉、门静脉分支与肝静脉分支直接连接而改建肝内循环路径。这种相互连接的短路血管只能提供相对较低的血流容量和高压的静脉引流，从而不能像正常血管床适应较大血液容量。结果引起门脉压力增高。这样的血流破坏造成门静脉高压，再生结 节对肝静脉的压迫也是造成门脉压力增高的 原因。

肝纤维化向肝硬化进展的速度，以及肝硬化形态学因人而异。一般来说，这种变异是由于对于损伤原因的暴露程度和个体反应不同所致。

组织病理学 肝硬化包括再生结节形成和桥接纤维化两方面特征。结节形成不完全，有结节但无纤维化（结节样增生）和先天性肝纤维化（有广泛的纤维化无再生结节）都不是严格意义上的肝硬化。 肝硬化可以是小结节或大结节。小结节性肝硬化的特点是均匀的小结节（< 3毫米直径）和厚而规则的结缔组织条带。通常情况下，结节缺乏小叶结构; 终端（中央）肝静脉和门静脉三角区被破坏。随着时间的推移，大结节性肝硬化常常发生。结节的大小（3毫米至5厘米直径）有所不同，并有一些含门静脉三角和终端肝静脉的相对正常小叶组织。不同厚度的广泛的纤维带环绕大结节。纤维疤痕内门静脉三角的汇聚提示正常肝脏结构 的塌陷。混合性肝硬化（不完整的间隔性肝硬化）融合小结节和大结节性肝硬化的特点。肝硬化形态类型的区分的临床价值 有限。