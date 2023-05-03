肝脏良性肿瘤相对较为常见。大部分没有症状，少数可引起肝大、右上腹不适或腹腔内出血。大部分在行超声或其他扫描检查时被偶然发现 (见 影像学检查)。肝脏检查 多正常或仅轻微异常。诊断主要依赖于影像学检查，但有时需要肝活检。仅在一些特殊情况下需要治疗。
肝细胞腺瘤
肝细胞腺瘤是需要识别的最重要的良性肿瘤。多发于育龄妇女，尤其是服用口服避孕药者，可能与雌激素的作用有关 (1)。
大部分患者没有症状，但较大腺瘤可引起右上腹不适。腺瘤偶尔会因破裂和腹腔内出血而出现腹膜炎和休克。极少数腺瘤会恶变。
超声或CT检查可提示诊断，但有时需靠肝活检确诊。Gadoxetate 增强 MRI 比 CT 更敏感，可以区分进展为恶性风险增加的腺瘤亚型（2）。beta-catenin 亚型的识别尤为重要，因为它有 5% 到 10% 的恶变风险，应予以切除。
使用避孕药导致的腺瘤可能随停药而缩小或消失。如果腺瘤没有缩小、包膜下腺瘤或>5cm，建议行外科手术切除。
参考文献
1.Marrero JA, Ahn J, Rajender Reddy K, et al: ACG clinical guideline: The diagnosis and management of focal liver lesions.Am J Gastroenterol 109(9):1328-1347, 2014.doi: 10.1038/ajg.2014.213
2.Bieze M , van den Esschert JW , Nio CY, et al: Diagnostic accuracy of MRI in differentiating hepatocellular adenoma from focal nodular hyperplasia: Prospective study of the additional value of gadoxetate disodium.AJR Am J Roentgenol 199:26– 34, 2012.doi: 10.2214/AJR.11.7750
局灶性结节性增生
这种局限性错构瘤在组织学上可能类似于大结节性肝硬化。通常基于增强 MRI 或 CT进行诊断；典型的外观是中央疤痕的病变。但可能需要活检来确认。很少需要治疗。
血管瘤
通常较小，没有症状，成人发生率为1%~5%。当它们>4cm时更可能出现症状，症状包括不适、饱胀及少见的厌食、恶心、早饱、继发于出血或血栓的疼痛。血管瘤通常具有特征性血管表现。血管瘤是在超声检查、CT或MRI中偶然发现的。CT 通常显示边界清楚的低密度肿块；使用造影剂时，早期周边增强，随后是离心增强。通常不需要治疗。如果症状导致不适或血管瘤迅速扩大，则可以考虑手术切除。
在婴儿中，血管瘤通常在2岁时自行消退。然而，大型血管瘤偶尔会引起动静脉分流，足以导致心力衰竭，有时还会引起消耗性凝血病。对于这些病例，治疗包括大剂量的糖皮质激素，有时需利尿剂和地高辛以改善心功能，以及皮下注射干扰素-α、外科切除、选择性肝动脉栓塞，甚至 肝移植。
其他良性肿瘤
肝脂肪瘤（通常无症状）和局灶性纤维性肿瘤（例如纤维瘤）很少见。
良性胆管腺瘤很少见，无关紧要，通常是偶然发现的。它们有时被误认为是转移性癌症。