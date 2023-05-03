肝细胞腺瘤是需要识别的最重要的良性肿瘤。多发于育龄妇女，尤其是服用口服避孕药者，可能与雌激素的作用有关 (1)。

大部分患者没有症状，但较大腺瘤可引起右上腹不适。腺瘤偶尔会因破裂和腹腔内出血而出现腹膜炎和休克。极少数腺瘤会恶变。

超声或CT检查可提示诊断，但有时需靠肝活检确诊。Gadoxetate 增强 MRI 比 CT 更敏感，可以区分进展为恶性风险增加的腺瘤亚型（2）。beta-catenin 亚型的识别尤为重要，因为它有 5% 到 10% 的恶变风险，应予以切除。

使用避孕药导致的腺瘤可能随停药而缩小或消失。如果腺瘤没有缩小、包膜下腺瘤或>5cm，建议行外科手术切除。