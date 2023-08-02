实验室检查一般对于下列情况是有用的：

发现肝功能不全

评估肝脏损害的严重程度

监测疾病进程和评价疗效

完善诊断

( 参见 American College of Gastroenterology [ACG] Clinical Guideline: Evaluation of Abnormal Liver Chemistries 和 the European Association for Study of Liver–Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado Clinical Practice Guidelines.)

许多肝脏生化测试检测释放到血流中的肝酶（如损伤的肝细胞释放的氨基转移酶或胆汁淤积释放的碱性磷酸酶），或通过评估肝胆排泄(例如胆红素)来评价肝功能。 其他检测用于评估肝脏的合成能力（例如，凝血酶原时间[PT]，通常以国际标准化比值[INR]；白蛋白报告）。

筛查肝脏疾病的最有用的实验室检查是血清氨基转移酶（最常用的肝脏检测）、胆红素和碱性磷酸酶。某些类型的生化异常能帮助识别肝细胞损伤和胆汁分泌功能受损（胆汁淤积—见表实验室检测异常的常见模式）。病毒性肝炎、肝脏炎症和免疫调节紊乱的检查包括肝炎血清学检查 和免疫球蛋白、抗体及自身抗体的检测。

确定肝脏检查异常的病因需要结合病史和实验室检查。应采用系统方法，包括实验室检查、影像学研究和肝活检。

一些实验室检查本身具有诊断性或高度暗示性;它们包括以下内容:

肝病的其他病因是排除性诊断，是通过实验室结果的特征模式以及患者病史和排除其他病因进行诊断。

表格 实验室检查指标异常的常见类型 表格

胆汁淤积的检查 胆红素 胆红素是胆汁中的一种色素，由血红蛋白降解生成，主要来自衰老红细胞内血红蛋白的亚铁血红素部分。非结合（游离）胆红素不溶于水，因此不能通过尿液排泄；绝大部分非结合胆红素在血浆中与白蛋白结合。在肝脏，胆红素与葡萄糖醛酸结合形成更溶于水的胆红素葡萄糖二醛酸。随后结合胆红素通过胆道系统排泄到十二指肠，在那里它被代谢成尿胆原（部分尿胆原被重吸收并再分泌到胆汁），又被代谢成橘黄色的尿胆素（大部分尿胆素排泄到粪便中）。这些胆汁的色素使得粪便呈黄色。 高胆红素血症由下列一种或多种原因引起： 胆红素生成增加

肝脏摄取或结合减少

胆汁的分泌减少（见黄疸 ） 正常情况下，总胆红素绝大部分是非结合胆红素，值<1.2mg/dL（<20micromol/L）。胆红素的成分分析可以检测结合胆红素（因为它可以被直接检测不需要溶媒，所以又称为直接胆红素）的比例。胆红素的成分分析对于评价新生儿黄疸和评价胆红素升高而其他肝脏检查结果均正常的情况是很有帮助的，后一种情况表明胆红素升高不是由于肝胆系统功能障碍引起。 高非结合胆红素血症（间接胆红素的比例>85%）反映胆红素生成增加（如溶血）或肝脏摄取或结合胆红素出现缺陷（如Gilbert综合征）。在这种情况下，除非同时伴有肝脏损伤，否则非结合胆红素的增加通常<5倍正常值（<6mg/dL[<100micromol/L]）。 高结合胆红素血症（直接胆红素的比例>50%）是由于胆汁的生成或者分泌减少（胆汁淤积）所致。当同时出现其他肝脏检查异常时，高血清胆红素提示肝细胞和/或胆道功能障碍。血清胆红素在某种程度上对于肝脏功能障碍缺乏敏感性。然而，在 原发性胆汁性胆管炎（也称原发性胆汁性肝硬化）、原发性硬化性胆管炎、酒精性肝炎和 急性肝衰竭时出现严重的高胆红素血症提示预后不佳。 胆红素尿 反映了尿液中结合胆红素的存在;因为血液水平显着升高，胆红素溢出进入尿液，表明有严重的疾病。非结合胆红素不溶于水，结合于白蛋白，所以不能排泄到尿液。在急性病毒性肝炎或其他肝胆系统疾病，在黄疸出现前，胆红素尿可以在床旁通过商业的尿液检测试纸检测出来。但是，这种尿液检查诊断的准确性有限。 当尿液标本放置时间过长、摄入维生素C或尿液含有硝酸盐（如由于尿路感染）时它可能出现假阴性。同样的，尿胆原升高既无特异性又缺乏敏感性。 碱性磷酸酶（ALP） 这种肝酶水平的升高提示胆汁淤积。 但是这不具有特异性，因为碱性磷酸酶由几种同工酶组成，在肝外有广泛的分布（如在胎盘、小肠、白细胞、肾脏，特别是骨骼）。 在胆道梗阻发生后1～2天，无论梗阻的部位，碱性磷酸酶水平都将升高到≥4倍正常值。在梗阻解除后数日，碱性磷酸酶的水平仍然是高的，因为它的半衰期大约是7天。在许多肝脏疾病碱性磷酸酶水平高达正常值的3倍，这些疾病包括 慢性胆汁淤积性肝病伴肝炎(即，病毒性肝炎、原发性胆汁性胆管炎、原发性硬化性胆管炎、药物性肝损害）

肝硬化

占位性病变（如癌症）

浸润性疾病（如淀粉样变性、结节病、结核、转移瘤、脓肿）

梅毒性肝炎（与其他肝脏检查指标轻微变化相比，碱性磷酸酶不成比例地升高）

肝移植后排斥反应 单独碱性磷酸酶升高（如其他肝脏检查结果正常）可出现于 局部的肝脏病变（如脓肿、肿瘤）

部分或间歇性的胆道梗阻（如结石、狭窄、硬化性胆管炎、胆管癌）

梅毒性肝炎

浸润性疾病

慢性胆汁淤积性肝病(即原发性胆汁性胆管炎、原发性硬化性胆管炎、药物性肝损伤等)

肝移植后排斥反应 单独碱性磷酸酶的升高也见于不存在任何明显的肝脏或胆道疾病的情况，这些情况包括： 一些不涉及肝脏的癌症（如支气管癌、霍奇金淋巴瘤、肾细胞癌）

脂肪餐后（碱性磷酸酶来自小肠）

妊娠（碱性磷酸酶来自胎盘）

发育中的儿童和青少年（由于骨骼生长）

慢性肾衰竭（碱性磷酸酶来自肠道和骨骼） 因为碱性磷酸酶的分类在技术上是困难的，所以与碱性磷酸酶的分类相比，对肝脏更有特异性的gamma-谷氨酰转肽酶或5′-核苷酸酶水平的升高能够更好地区分肝脏来源和肝外来源的碱性磷酸酶。 此外，在其他无症状的老年人中，升高的碱性磷酸酶往往来源于骨骼（如Paget病），可能不需要进一步检查是否有肝损伤。 5 ′ -核苷酸酶 5'-核苷酸酶水平升高对检测胆汁淤积和胆管梗阻的敏感性与碱性磷酸酶相似，但它更具特异性，几乎都提示肝胆疾病。因为血清碱性磷酸酶和5′-核苷酸酶水平并不一直相关，所以可能表现为一种升高而另一种正常。 gamma‑谷氨酰转肽酶（GGT） 在肝胆疾病，特别是胆汁淤积时，GGT水平升高，并且与碱性磷酸酶和5′-核苷酸酶水平弱相关。GGT的水平在骨骼病变、儿童期或妊娠时都不升高。然而饮酒和某些药物（如某些抗惊厥药物、华法林）草药和食物能诱导肝脏的微粒体（细胞色素P-450）酶，从而显著升高GGT，这样在一定程度上限制了它的特异性。