传统上超声经腹部进行检查，检查前需要禁食一定的时间，它提供了脏器的结构信息而不是功能信息。对于胆道系统，特别是胆囊，超声是最便宜、最安全和最敏感的影像学检查方法。对于下列情况超声是可选择的检查方法：

筛查胆道异常

在右上腹疼痛的患者中评价肝胆管的情况

鉴别 黄疸的原因是肝内还是肝外

筛查肝脏占位

腹部超声（胆结石） 图片 © Springer Science+Business Media

在肝胆超声检查时还可观察到肾脏、胰腺和血管。超声可检测脾脏的大小，因此可帮助诊断脾肿大，后者常提示门静脉高压。

超声检查对于肠道积气患者或肥胖患者是困难的，并且依赖于操作者。内窥镜超声检查可以提高肝胆异常的分辨率。超声内镜是一种将超声传感器置入内镜顶端的装置，因此即使存在肠道积气也能提供更高清晰度的图像。

胆结石的超声表现为强回声光团，其后方伴有声影，随体位改变而移位。当胆结石直径>2mm时经腹超声的诊断正确率非常高（敏感性>95%）(1)。超声内镜能够检测到胆囊或胆道系统内小至0.5mm的结石（微结石）。经腹超声和超声内镜还能检测泥沙型胆汁（一种颗粒物与胆汁的混合物），一般位于胆囊的低垂部，表现为不伴声影的低回声。

胆囊炎 的典型表现包括

胆囊壁增厚（>3mm）

胆囊周围积液

胆囊颈部结石嵌塞

超声探头触诊胆囊时有触痛（超声检查Murphy征）

肝外梗阻表现为胆管的扩张。在经腹部超声和内镜超声中，胆管表现为无回声的管状结构。正常情况下，胆总管的直径<6mm，随着年龄增长有轻微的增宽，在胆囊切除术后可达10mm。胆管扩张且临床症状符合时一般就可确诊为肝外胆道梗阻。超声可能漏诊早期的或间断的梗阻，因为这些情况不引起胆管的扩张。经腹超声往往不能发现胆道梗阻的程度或病因（例如，超声对诊断胆总管结石的敏感性可<40%(2)。超声内镜则要好一些。

肝脏局灶性病变直径>1cm时，通常可被经腹超声检出。 一般来说，囊肿表现为无回声，而实质性病变（例如肿瘤、脓肿）表现为有回声。癌症表现为无特异性的实质性肿块。 超声检查已被用于那些肝癌高危患者（例如患有慢性乙型肝炎、肝硬化或血色病）的筛查。因为超声检查可以对局部的病变进行定位，所以它被用来引导穿刺和活检。

弥漫性疾病 （例如，肝硬化、 脂肪肝）可以通过超声检查来检测。

超声弹性图能检测肝脏的硬度，可作为 肝纤维化的指标。在这种检查中，探头释放振动波诱发一种弹性剪切波。通过检测这种剪切波在肝脏中扩散的速率就可以反映肝脏的硬度。弹性成像通常结合 血液检查 评估肝纤维化，特别是对于慢性丙型肝炎患者 和 非酒精性脂肪肝疾病 。