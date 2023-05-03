看法 进行患者培训
单个肝囊肿常常在腹部超声或CT检查时被偶然发现 (1)。这些囊肿通常没有症状和临床意义。先天性多囊肝较 为罕见，且多伴有肾脏和其他脏器的多 囊性疾病。成人多囊肝会引起进展性结节性肝肿大 （有时呈巨块型）。但是肝细胞功能多保持正常，也不会出现 门脉高压 。偶尔，非常大的囊肿会因压迫其他器官而引起疼痛或症状。在这些情况下，可以考虑进行包囊袋化或引流等干预措施；然而，囊肿经常复发。因此，很少有重大症状或生活质量问题需要考虑 肝移植。
其他肝囊肿包括：
包虫（棘球蚴）囊肿: 这种疾病是由包囊样幼虫引起的 Echinococcus granulosus 绦虫;人类通常在直接接触受感染动物（如狗、羊）的粪便后通过粪口传播感染。
Caroli病：罕见的常染色体隐性遗传疾病，表现为 肝内胆管的节段性囊性扩张，成人阶段可出现症状，伴有结石、胆管炎甚至胆管癌。
囊腺瘤：这种罕见的疾病，有时会引起疼痛或厌食，超声时较为明显。治疗采用囊肿切除术。
囊腺癌：这种罕见的疾病，可能继发于囊腺瘤恶变，可发生于多个肝叶，治疗采用肝切除。
其它真性囊性肿瘤：罕见。
参考文献
1.Marrero JA, Ahn J, Rajender Reddy K, et al: ACG clinical guideline: The diagnosis and management of focal liver lesions.Am J Gastroenterol 109(9):1328-1347, 2014.doi: 10.1038/ajg.2014.213