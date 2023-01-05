共济失调毛细血管扩张症是由DNA修复缺陷引起的，该缺陷经常导致体液和细胞免疫缺陷；它会导致进行性小脑共济失调、眼皮肤毛细血管扩张和复发性窦肺感染。检测IgA和血清 alpha-1甲胎蛋白水平明确诊断需基因检测。治疗采用预防性抗生素或免疫球蛋白。

(参见免疫缺陷病概述 和 免疫缺陷病患者的治疗。）

共济失调 - 毛细血管扩张症是一种常染色体隐性遗传原发性免疫缺陷病 ，同时涉及 体液免疫和细胞免疫缺陷。 估计的发病率是1：20,000～100,000。共济失调毛细管扩张是由于编码共济失调毛细管扩张（ATM）蛋白的基因突变所致。ATM能够协助检测DNA的损伤，并帮助控制细胞生长和分裂的速率。

患者常缺乏IgA和IgE，并有进展性T细胞缺陷。

共济失调-毛细血管扩张症的症状和体征 神经系统起病时的年龄，以及免疫系统缺陷的表现可能多种多样。 共济失调通常在儿童开始行走时出现首发症状。神经系统症状的进展会导致更多严重的功能障碍。可能有发音含糊、手足徐动和眼球震颤，同时肌力下降会导致肌肉萎缩。 毛细管扩张可能在4～6岁才出现，在球结膜、耳朵、肘前、腘窝、颈侧部最为明显。 反复的鼻窦和肺部感染可导致肺炎、支气管扩张和慢性限制性肺病。 可能发生某些年内分泌异常（如性腺功能减低和不育，睾丸萎缩和糖尿病）。 癌症（特别是白血病，淋巴瘤，脑瘤，和胃癌）的频率高。癌症通常会发生10岁后，每年约1％的速率，但是风险持续终身，可以发生在任何年龄。 毛细血管扩张 图片 图片由医学博士Thomas Habif提供。