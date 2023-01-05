采用T细胞受体切割环(TREC)检测，进行常规新生儿筛查

白细胞（WBC）计数

丝裂原和疫苗抗原刺激试验

ZAP-70缺陷的诊断与SCID的诊断相似。

年龄较大、有反复感染或其他特征性表现的患儿，应怀疑ZAP-70缺乏症。全血细胞计数包括白细胞绝对及分类计数；测定免疫球蛋白水平。丝裂原及标准疫苗抗原刺激试验用于评估白细胞及抗体的功能。

有以下症状的患者可考虑该疾病：

淋巴细胞减少

T细胞减少或缺如

淋巴细胞对丝裂原刺激无增殖反应

可以进行其他检测（包括流式细胞术）来确定T、B和自然杀伤细胞计数。检测白细胞、红细胞和成纤维细胞的腺苷脱氨酶(ADA)和嘌呤核苷磷酸化酶的水平。

患儿血免疫球蛋白水平可正常、降低或增高，循环CD4T细胞正常或增高，但一般无CD8T细胞。

它们的CD4 T细胞在体外对有丝分裂原或同种异体细胞没有反应，也不产生CD8细胞毒性T细胞。相比之下，自然杀伤细胞是正常的，他们大多是CD16 或 CD56 细胞。

如果有临床相关性，可以考虑对家庭成员进行检测。