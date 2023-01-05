严重联合免疫缺陷特征性的表现为T细胞缺乏或缺如，B细胞和NK细胞可以为低，高或正常。多数患儿在出生后1～3个月内发生机会感染。诊断依据淋巴细胞减少，T细胞缺如或非常低，以及淋巴细胞对丝裂原刺激实验没有反应。患者必须处在严格无菌环境中，造血干细胞移植治疗有效。

（参阅免疫缺陷病概述 和 免疫缺陷病患者的治疗）

严重联合免疫缺陷（SCID）是一种原发性免疫缺陷病 ，涉及 体液和细胞免疫联合缺陷。 由多种不同的基因（例如，常染色体隐性遗传, Janus kinase 3 [JAK3], protein tyrosine phosphatase, receptor type, C [PTPRC或CD45],recombination activating genes 1 [RAG1]和 2 [RAG2]）突变所致。SCID有多种形式，都是常染色体隐性遗传，因而SCID的患儿两条染色体的相同基因必须同时存在突变。

SCID有4种不同的异常淋巴细胞表型：

B细胞阳性，NK细胞阴性

B细胞阴性，NK细胞阳性

B细胞阴性，NK细胞阴性

B细胞阳性，NK细胞阳性

在大多数形式的SCID中，T细胞是缺乏的（T-）; B细胞的数量和/或自然杀伤细胞（NK）可以是低或无（B-; NK-）或高或正常（B+; NK+），这取决于SCID的形式。然而，B细胞，即使数量正常，由于T细胞缺乏，亦不能发挥作用。自然杀伤细胞的功能通常受损。

最常见的SCID是X连锁遗传。它影响白介素（IL）-2受体共同的gamma链（至少为6种细胞因子受体的组成部分），从而导致严重疾病，表型为T- B+NK-。由于IL-2受体gamma基因（IL-2RG)突变导致。

第二种最常见的形式来自于 腺苷 脱氨酶（ADA）缺乏，导致B，T和NK细胞前体凋亡;表现为T-B-NK-。

再次为IL-7受体alpha链缺陷，表型为T-B+NK+。

重组激活基因1-2（RAG1 或 RAG2）突变表现为T-B-NK + SCID表型。

Omenn综合征是另一种T-B-NK + SCID表型。它通常是一个有缺陷的RAG等位基因的结果，因此通常被称为非典型SCID或SCID渗漏。它是常染色体隐性遗传的SCID。IgA，IgG和IgM的水平通常较低，而IgE和嗜酸性粒细胞增多。这些患者通常有不同程度的淋巴细胞减少症，其中T和B细胞数量较少，表现为炎症和淋巴结肿大。

阿尔忒弥斯缺陷型SCID是一种罕见的类型，主要发生在阿帕奇或纳瓦霍血统的儿童身上它是由DCLRE1C基因中的一个突变引起的。

SCID的症状和体征 到6个月大时，大多数SCID婴儿会发展为系统性念珠菌感染、持续性病毒感染、耶氏肺孢子虫肺炎和腹泻，导致无法茁壮成长。一些患儿由于来自母亲的淋巴细胞或输血而产生移植物抗宿主病。少数患儿在6～12个月出现症状。Omenn综合征患者可能会出现剥脱性皮炎，红皮病，脱屑，脱发，慢性腹泻，发育不良，淋巴结病，嗜酸性粒细胞增多，肝脾肿大和血清IgE水平升高。ADA缺陷的患者可能有骨骼异常。在所有类型中，胸腺极小，淋巴组织减小或缺如。 所有类型的SCID在婴儿期都是致命的，除非能及早得到诊断和治疗。

SCID的诊断 采用T细胞受体切割环(TREC)检测，进行常规新生儿筛查

持续感染史

白细胞（WBC）计数

丝裂原和疫苗抗原刺激试验 推荐采用TREC检测进行所有新生儿筛查，已在美国的许多州常规完成。 存在持续感染或其他特征性表现的患儿，应怀疑严重联合免疫缺陷。全血细胞计数包括白细胞绝对及分类计数；测定免疫球蛋白水平。丝裂原及标准疫苗抗原刺激试验用于评估白细胞及抗体的功能。 诊断依据以下几点： 淋巴细胞减少

T细胞减少或缺如

淋巴细胞对丝裂原刺激无增殖反应 完成以下测试，以确定的SCID的类型，包括流式细胞仪检测T、B、和自然杀伤细胞数量。检测白细胞、红细胞和成纤维细胞的ADA和嘌呤核苷磷酸化酶的水平。通过X失活试验明确是否为X连锁SCID。 为了帮助确定病情及预后，临床医生通常检测患者导致SCID的常见基因突变（如, IL-2RG, RAG1 和 RAG2, JAK3, Artemis [DCLRE1C])。 不建议对亲属进行基因检测。