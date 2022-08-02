可以移植许多不同类型的组织，包括皮肤，骨骼，软骨，肾上腺组织，胎儿胸腺，角膜，以及复合组织移植以恢复面部或四肢。
复合移植（手、下肢、面部）
复合移植（复合异体血管移植）涉及多个组织，通常包括皮肤和软组织，有时包括肌肉骨骼结构。2021年，在美国完成了4次。 由于免疫抑制疗法的进展，许多这种手术都是可行的。然而，也存在伦理争议，因为它们通常不延长寿命、非常昂贵的和资源缺乏的，并且可能会引起感染所致的疾病和死亡。
第一个成功的复合移植是手移植。从那时起，可能多达10种不同的结构在约150例患者中替换，具有不同功能上的成功率。
第一例手移植于1998年完成。从那时起，双手和上肢移植已经完成。手功能的恢复差别很大；有些受者恢复足够的功能和日常活动的敏感性。
第一例脸移植是在2005年完成。脸移植的伦理问题比其他移植更显著，因为外科手术要求极度苛刻，受者需要的免疫抑制使其机会性感染的风险极大。
移植后免疫抑制通常包括诱导治疗（抗胸腺细胞球蛋白[ATG]和/或IL-2受体阻断剂），随后是三联维持免疫抑制治疗，包含皮质激素，抗增殖药物（例如，巴利昔单抗）和钙调神经磷酸酶抑制剂（见表用于治疗移植排斥反应的免疫抑制剂)。有时使用含有钙调磷酸酶抑制剂或皮质类固醇的外用药膏。
皮肤移植
皮肤移植可以是
自体移植
同种异体移植
皮肤自体移植
皮肤自体移植是以患者自身完整的皮肤作为来源。
通常使用断层厚皮片做移植物 ;切除一薄层的表皮和一些真皮，置于受者身体部位。这种移植主要用于烧伤，但也可用于加快小伤口的愈合。因为供者依旧保留着大量的真皮成分，所以该部位最终会愈合且可以再次生长。
全厚皮片移植物 由表皮和真皮组成，具有比断层厚皮片移植物更好的外观和功能。 然而，由于供者无法完全愈合，移植物必须是多余皮肤的松散区域（例如腹壁或胸壁，有时是头皮），以便能够缝合。 因此，全厚皮片移植通常用于对美容需求高（如脸部）或需要更厚，更具保护作用的皮肤层（如手）。由于全厚皮片移植物厚且血管较多，因此它们的生存率会低于断层皮片移植物。
烧伤患者的皮肤可以在体外生培养长，然后被移回患者以帮助覆盖大面积的损伤。或者，也可以使用放置在人造皮肤的合成底层上的培养细胞或薄的、分层的皮肤移植物。
皮肤同种异体移植
皮肤同种异体移植使用供者皮肤（通常来自尸体）。皮肤同种异体移植用于因大面积烧伤等原因造成的大面积皮肤损伤患者，而患者自身没有足够的未损坏皮肤作为移植物。同种异体移植用于覆盖患者没有皮肤裸露的创面，以减少体液和蛋白质丢失，防止感染。
和实体器官移植不同，皮肤异体移植物最终是会被排斥的，但是能帮助裸露创面生成富含血管的肉芽组织，为以后患者的自体移植做好准备。
软骨移植
用于儿童先天性鼻或耳畸形，以及成人严重创伤或关节损害（如严重骨关节炎）。软骨细胞更能耐受排斥反应，原因可能是软骨细胞稀疏的分布在软骨胶质中，被软骨基质所包围，因此不易受到排斥反应细胞的攻击。因此不建议进行免疫抑制。各种形式的软骨移植治疗骨关节炎的长期益处尚不清楚。
骨移植
用于大量骨缺损者的结构重建（如在骨肿瘤大量骨切除术后）。移植的活体骨细胞不能在受者体内存活，但是同种异体移植的死亡骨基质能刺激受者的成骨细胞，使成骨细胞识别移植的骨基质并生成新骨。移植的骨基质起着脚手架的作用，连接并稳定损伤部位，直到新的骨质生成。
尸体移植物被冷冻，以减少骨（移植时已经死亡）的免疫原性和通过甘油化维持软骨细胞活力。
不使用移植后的免疫抑制疗法。虽然患者出现抗人类白细胞抗原（HLA）抗体，但是早期随访未检测到软骨退化的证据。
肾上腺自体移植
据报道，通过在中枢神经系统内立体定向放置肾上腺髓质组织进行自体肾上腺移植可以缓解帕金森病患者的症状
也有人设想进行同种异体肾上腺移植，尤其是使用胎儿供体。帕金森病已被报道可减少僵硬度和运动迟缓。但是，由于在采用胎儿组织的问题上有着伦理和政治方面的争议，现在几乎不可能进行大样本量的临床对照试验来验证其效果。
从猪的体内采集内分泌活性细胞来进行异种移植的技术正在试验中。
胸腺植入物
从死胎婴儿获得的胎儿胸腺组织在移植到胸腺发育不全并导致淋巴系统异常发育的儿童体内时，可能会恢复免疫反应性（DiGeorge综合征）。
由于受者没有免疫应答功能，所以无须使用免疫抑制剂，但有可能会发生严重的移植物抗宿主病。
子宫移植
少数因子宫因素（如子宫缺失或子宫异常）而导致不孕的女性接受了子宫移植。该程序具有显着的发病风险，包括需要多次程序和与相关的风险 移植后免疫抑制。 完成生育后切除移植的子宫