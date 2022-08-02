复合移植（复合异体血管移植）涉及多个组织，通常包括皮肤和软组织，有时包括肌肉骨骼结构。2021年，在美国完成了4次。 由于免疫抑制疗法的进展，许多这种手术都是可行的。然而，也存在伦理争议，因为它们通常不延长寿命、非常昂贵的和资源缺乏的，并且可能会引起感染所致的疾病和死亡。

第一个成功的复合移植是手移植。从那时起，可能多达10种不同的结构在约150例患者中替换，具有不同功能上的成功率。

第一例手移植于1998年完成。从那时起，双手和上肢移植已经完成。手功能的恢复差别很大；有些受者恢复足够的功能和日常活动的敏感性。

第一例脸移植是在2005年完成。脸移植的伦理问题比其他移植更显著，因为外科手术要求极度苛刻，受者需要的免疫抑制使其机会性感染的风险极大。

移植后免疫抑制通常包括诱导治疗（抗胸腺细胞球蛋白[ATG]和/或IL-2受体阻断剂），随后是三联维持免疫抑制治疗，包含皮质激素，抗增殖药物（例如，巴利昔单抗）和钙调神经磷酸酶抑制剂（见表用于治疗移植排斥反应的免疫抑制剂)。有时使用含有钙调磷酸酶抑制剂或皮质类固醇的外用药膏。