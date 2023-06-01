淋巴细胞性脉络丛脑膜炎是由沙粒病毒引起。通常表现为一种流感样或无菌性脑膜炎，可出现皮疹、关节炎、睾丸炎或腮腺炎。 诊断通过病毒分离、聚合酶链反应 (PCR) 或间接免疫荧光。 治疗为支持性治疗。
淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒在世界许多地方的啮齿动物中流行。人类感染可能被严重低估。最常见的感染原因是吸入鼠类污染的尘埃和摄取被污染的食物，而小家鼠或仓鼠可终身携带病毒，而且可随尿液、大便、精液及鼻腔分泌物排出体外。种群中被感染的家鼠的百分比可能因地理位置而异； 据估计，整个美国有5％的家鼠携带淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒，并且可以在其整个生命中传播该病毒而没有任何疾病迹象（见疾病控制和预防中心[CDC]: 淋巴细胞性脉络丛脑膜炎）。被小鼠传染者主要见于成人，并好发于秋冬季。
淋巴细胞性脉络丛脑膜炎的症状和体征
淋巴细胞性脉络丛脑膜炎的潜伏期为1~2周。
多数患者无症状或症状轻微。一些患者出现成流感样疾病。发烧，一般为38.5至40° C，伴有不适、虚弱、肌无力（特别是腰部）、眼眶后头痛、畏光、厌食、恶心、呕吐和头晕。喉咙痛、咳嗽、胸痛、睾丸疼痛和腮腺疼痛的发生频率较低。
5天至3周后，患者可有1~2天感觉症状好转。但许多患者随后再起发热、头痛、皮疹、掌指和近端指关节肿胀、脑膜刺激征、睾丸炎、腮腺炎和秃发。
少数患者可出现无菌性脑膜炎。极少情况下可发生脑炎，上行麻痹、延髓麻痹、截瘫或其他神经系统症状。尽管脑膜炎的患者几乎不留神经后遗症，但是33％的脑炎患者留有神经后遗症。
妊娠期间感染可能导致胎儿畸形，包括脑积水、脉络膜视网膜炎和智力障碍。 妊娠早期发生的感染可能导致胎儿死亡。
淋巴细胞性脉络丛脑膜炎的诊断
PCR (Polymerase chain reaction)，脑脊液检查，抗体检测和病毒培养
患者有接触啮齿类史，并出现急性症状，特别是无菌性脑膜炎和脑炎时，当怀疑本病。淋巴细胞性脉络丛脑膜炎无菌性脑膜炎可致脑脊液糖浓度轻度下降，但少数情况下可低至15mg/dL (0.83 mmol/L)。每微升脑脊液常含数百个细胞至数千个，淋巴细胞占优势（>80％）。白细胞减少（白细胞计数在2000~3000个/mcL） (2～ 3 x 109/L) 和血小板减少（血小板计数在50,000~100,000个/mcL）(50～100 x 109/L) 总是出现在发病第一周。
诊断可以通过
PCR或在疾病急性期从血液或脑脊液中分离病毒
接种细胞培养并进行间接免疫荧光检查也可诊断，但多用于研究。
检测血清病毒特异性抗体转换的试验
淋巴细胞性脉络丛脑膜炎的治疗
关键点
在人类中，淋巴细胞性脉络丛脑膜炎通常通过暴露于被鼠或仓鼠排泄物污染的空气，以及食用受鼠或仓鼠排泄物污染的食物而感染。
大多数患者没有或仅有轻微症状，但有些患者会出现流感样症状，少数患者会出现无菌性脑膜炎。
妊娠期间感染可能导致胎儿畸形；如果在妊娠早期发生感染，胎儿可能会死亡。