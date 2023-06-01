淋巴细胞性脉络丛脑膜炎

淋巴细胞性脉络丛脑膜炎的症状和体征

淋巴细胞性脉络丛脑膜炎的症状和体征

淋巴细胞性脉络丛脑膜炎的潜伏期为1~2周。

多数患者无症状或症状轻微。一些患者出现成流感样疾病。发烧，一般为38.5至40° C，伴有不适、虚弱、肌无力（特别是腰部）、眼眶后头痛、畏光、厌食、恶心、呕吐和头晕。喉咙痛、咳嗽、胸痛、睾丸疼痛和腮腺疼痛的发生频率较低。

5天至3周后，患者可有1~2天感觉症状好转。但许多患者随后再起发热、头痛、皮疹、掌指和近端指关节肿胀、脑膜刺激征、睾丸炎、腮腺炎和秃发。

少数患者可出现无菌性脑膜炎。极少情况下可发生脑炎，上行麻痹、延髓麻痹、截瘫或其他神经系统症状。尽管脑膜炎的患者几乎不留神经后遗症，但是33％的脑炎患者留有神经后遗症。

妊娠期间感染可能导致胎儿畸形，包括脑积水、脉络膜视网膜炎和智力障碍。 妊娠早期发生的感染可能导致胎儿死亡。