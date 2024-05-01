用达托霉素进行的动物生殖研究尚未显示对胎儿有风险，与人类妊娠有关的数据仅限于病例报告。达托霉素穿过胎盘的程度尚不清楚。根据适应症和疾病的严重程度，在怀孕期间使用达托霉素可能是合理的。

达帕托霉素能进入乳液，但口服利用率低，对哺乳期婴儿影响目前不清楚。