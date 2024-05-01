达帕托霉素是一种环酯肽抗生素，其作用机制是独特的。它与细菌细胞膜结合，由于钾外流引起膜快速去极化，干扰相关DNA、RNA和蛋白质合成，导致快速的浓度依赖性细菌死亡。
达托霉素的适应症
达帕托霉素对以下有抗菌活性：
对革兰阳性菌（有广谱抗菌活性）
多种耐药性革兰氏阳性细菌
达帕托霉素主要用于以下细菌引起的感染
耐万古霉素和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌株Staphylococcus aureus
耐万古霉素的肠球菌
然而，在达帕托霉素治疗期间耐甲氧西林金黄色葡萄球菌株、耐万古霉素的肠球菌可能再耐药，导致复发或持续感染。
达托霉素治疗肺炎的效果不如头孢曲松。不建议用于治疗肺部气腔疾病（肺炎），因为它可以与肺表面活性剂结合，降低达托霉素在肺泡上皮内膜液中的活性。
达托霉素的禁忌症
对达帕托霉素过敏者禁用。
用于 达托霉素 怀孕和哺乳期间
用达托霉素进行的动物生殖研究尚未显示对胎儿有风险，与人类妊娠有关的数据仅限于病例报告。达托霉素穿过胎盘的程度尚不清楚。根据适应症和疾病的严重程度，在怀孕期间使用达托霉素可能是合理的。
达帕托霉素能进入乳液，但口服利用率低，对哺乳期婴儿影响目前不清楚。
达托霉素的不良反应
达托霉素的不良反应包括
肌病
长期使用可以引起可逆性嗜酸性粒细胞机化性肺炎，推测原因为帕托霉素与肺表面活性物质结合，从而积聚在肺泡上皮细胞内。
达帕托霉素引起骨骼肌病是可逆性，一天一次剂量的情况下很少发生。然而，据报道，横纹肌溶解症，达托霉素与其他与肌病相关的药物，如羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂（他汀类药物）合用可能会增加风险 (1)。
不良反应参考
1.Dare RK, Tewell C, Harris B, et al.Effect of Statin Coadministration on the Risk of Daptomycin-Associated Myopathy. Clin Infect Dis.2018;67(9):1356-1363.doi:10.1093/cid/ciy287
达托霉素的给药注意事项
每天一次胃肠外给药，90％以上药物与血清蛋白结合。
肾衰竭患者剂量要调整。
由于达托霉素可引起可逆性骨骼肌病，应监测患者的肌肉疼痛或无力，并应每周检查血清肌酸激酶水平。