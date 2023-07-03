急性嗜酸细胞性肺炎（AEP）的特征是快速的肺间质嗜酸细胞浸润。
（参见 嗜酸性粒细胞性肺疾病概述。）
相对于慢性嗜酸细胞性肺炎, 急性嗜酸细胞性肺炎是一种急性疾病，通常不会复发。AEP的发病率和患病率尚不知。急性嗜酸细胞性肺炎可发生于任何年龄段，但最常见于20～40岁的患者，男女之比为2:1。
病因不明，但急性嗜酸细胞性肺炎可能为其他方面健康者对未知吸入抗原的急性过敏反应。吸烟或其他烟雾暴露可能与之有关。
急性嗜酸细胞性肺炎的症状和体征
急性嗜酸细胞性肺炎引起短期的（通常< 7天）急性发热。症状是干咳，呼吸困难，全身乏力，肌痛，盗汗，和胸痛。
症状包括呼吸急促、发烧(通常 >38.5° C),双基底叶吸气时发出噼啪声，偶尔用力呼吸时发出罗音。
急性嗜酸细胞性肺炎患者经常存在需要机械通气的急性呼吸衰竭。少数情况下，可能会发生分布性（高动力）休克。
急性嗜酸细胞性肺炎的诊断
高分辨CT
通常是全血细胞计数(CBC)伴鉴别、胸膜液分析(如有)和肺功能检查
需进行支气管镜灌洗，偶需活检。
对具有急性肺炎症状并进展为呼吸衰竭对抗生素不敏感的患者往往需要考虑急性嗜酸细胞性肺炎诊断。根据临床表现和常规检查结果诊断，由支气管镜检查确诊。
急性嗜酸细胞性肺炎是一个排除性诊断，必须除外嗜酸细胞性肺炎和呼吸衰竭的已知病因（如，药物、毒性物质等引起，蠕虫及真菌感染相关，嗜酸细胞性肉芽肿与多血管炎，特发性高嗜酸细胞性综合征，肿瘤等）。
有差异的CBC通常不能表现出明显的嗜酸性粒细胞计数升高，与慢性嗜酸性粒细胞性肺炎不同。红细胞沉降率（ESR）和IgE水平高，但非特异性。
胸片早期可仅见细网状或磨玻璃影，常有Kerley B线。发病时也可见孤立的肺泡模糊影（约25%的病例）或网状影（约25%的病例）。与慢性嗜酸细胞性肺炎所见不同，急性嗜酸细胞性肺炎模糊影并不会位于肺的外周部。2/3的病人出现少量胸腔积液，常为双侧性。
高分辨率CT见双侧、随机分布、斑片状磨玻璃或网状影。
胸水检查见明显嗜酸细胞增多以及高pH。
肺功能检查（PFTs）不是诊断性的，但常示限制性通气障碍伴一氧化碳弥散能力（DLCO）降低。
诊断必须经支气管镜灌洗，偶需活检。支气管肺泡灌洗液常见嗜酸细胞数量和比例增高（>25%）。最常见的活检组织学特征是嗜酸细胞浸润伴急性、机化性、弥散性肺泡损害，但鲜有病例进行肺活检。
急性嗜酸细胞性肺炎的治疗
全身用糖皮质激素
有些急性嗜酸细胞性肺炎患者自发地改善。大多数用强的松治疗40〜60mg，口服，一次/天。在呼吸衰竭患者，甲泼尼龙60〜125mg，IV，q6h的首选。
急性嗜酸细胞性肺炎的预后一般较好;糖皮质激素有效和完全恢复是常见的。胸腔积液较实变恢复的更慢。