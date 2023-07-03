全身用糖皮质激素

有些急性嗜酸细胞性肺炎患者自发地改善。大多数用强的松治疗40〜60mg，口服，一次/天。在呼吸衰竭患者，甲泼尼龙60〜125mg，IV，q6h的首选。

急性嗜酸细胞性肺炎的预后一般较好;糖皮质激素有效和完全恢复是常见的。胸腔积液较实变恢复的更慢。