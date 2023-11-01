裂头绦虫病（鱼绦虫感染）

双叶丝虫病是肠道感染 绦虫 属于双叶丝虫科。 它们是通过食用生的或未煮熟的淡水鱼获得的。治疗方法为吡喹酮或氯硝柳胺。

疟原虫是最常见的，也是最大的感染人类的寄生虫之一(长度可达10米)。D. latum 和其他双叶丝虫科物种具有水生生命周期。人类的粪便中的鱼绦虫虫卵在淡水中孵化成自由游动的幼虫，这些幼虫后被微小甲壳动物摄入。微小甲壳动物再被鱼摄入，幼虫在鱼类体内变为可感染状态。其他几个 Dibothriocephalus 属和 Adenocephalus pacificus 摄入生鱼后可以感染人类，但它们并不常见。

世界范围内均有裂头绦虫病报道，但有污水污染的冷湖（cool lakes）地区尤为多见。美国和北欧的感染主要发生在那些食用未烹煮的生淡水鱼的人中。随着污水治理的进行，感染者逐渐减少。

二叶丝虫病的症状和体征 感染通常是无症状的，但有时也可见轻度胃肠道症状(如腹部不适、腹泻、体重减轻)。鱼绦虫可摄取食物中的维生素B12，有时会导致维生素B12缺乏和巨幼细胞性贫血。极少数情况下，严重感染会导致肠梗阻或胆囊疾病，原因是节节虫（绦虫节段）的迁移。

二叶丝虫病的诊断 显微镜检查粪便里的虫卵及节片。

全血细胞计数 裂头绦虫病的诊断主要通过在粪便中找到有特征性的有盖虫卵或宽节片 明确。 进行全血细胞计数以检查巨幼红细胞性贫血。

双叶丝虫病的治疗 吡喹酮

也可选择氯硝柳胺（美国尚无） 双叶绦虫病的治疗是单次口服吡喹酮 (1)。或者，给予单剂量的氯硝柳胺（在美国没有）。治疗结束后一个月应重复粪便样本，以验证治愈情况。 可能需用维生素B12以纠正巨幼细胞性贫血。 治疗参考文献 1.Braseth AL, Elliott DE, Ince MN: Parasitic Infections of the Gastrointestinal Track and Liver. Gastroenterol Clin North Am 50(2):361-381.2021.doi:10.1016/j.gtc.2021.02.011