全血细胞计数，红细胞指数，网织红细胞计数和外周血涂片

维生素B12 和叶酸水平

在伴有大细胞性指标的贫血患者中，应考虑巨幼细胞性贫血的可能。对于具有无法解释的感觉异常和/或高红细胞分布宽度 (RDW) 的危险因素的患者，也应考虑使用它。常根据外周血涂片进行诊断。当进展完全时，贫血呈大细胞性，在无缺铁性贫血、地中海贫血及肾性贫血的情况下，其红细胞平均体积>100fL/细胞。 涂片显示大卵形细胞增多症、红细胞大小不等（RBC 大小的变化）和异色细胞增多症（RBC 形状的变化）。

RDW 升高。Howell-Jolly小体很常见。存在网织红细胞减少。早期可见中性粒细胞核分叶过多，晚期则出现中性粒细胞减少。严重者可发生血小板减少，且可见血小板大小形态异常。尽管缺铁会掩盖巨细胞增多症，但 Howell-Jolly 小体和粒细胞过度分割仍应存在。

应测量血清 B12 及叶酸水平B12 水平<200pg/mL（< 147.6 pmol/L）或叶酸水平<2ng/mL（< 4.53 nmol/L），或红细胞叶酸水平 < 150 ng/mL（< 340 nmol/L）通常是缺乏症的诊断依据。维生素B12水平在200至300pg/mL（147.6至221.3 pmol/L）之间是非诊断性的。

当维生素 B12 水平无法诊断时，应检查甲基丙二酸 (MMA) 和同型半胱氨酸 (HCY) 水平。 维生素 B12 缺乏症患者血清中甲基丙二酸和同型半胱氨酸的血清水平均升高，而叶酸缺乏症患者仅同型半胱氨酸水平升高。肾功能不全会导致甲基丙二酸水平升高。

如果确认维生素 B12缺乏，应检测是否存在针对内因子的自身抗体。

还应进行评估以确定维生素缺乏的原因。