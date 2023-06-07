巨幼细胞性贫血通常是缺乏维生素B12或叶酸所致。所有细胞系均会出现无效造血，但以红系为重。 诊断通常基于全血细胞计数和外周涂片，通常显示大红细胞性贫血伴细胞不等和异形红细胞增多症、大的椭圆形红细胞（大卵圆细胞）、Howell-Jolly 小体（细胞核的残留碎片）、高分节的中性粒细胞、和网织红细胞减少症。 直接治疗原发疾病
(参见红细胞生成减少概述。)
By permission of the publisher.From Tefferi A, Li C.In Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004.
由于 DNA 合成受损，巨幼细胞是具有非浓缩染色质的大有核红细胞 (RBC) 前体。 大红细胞是指红细胞体积增大（即，平均红细胞体积[MCV]>100fL）。大红细胞可见于多种临床情况，其中许多与巨幼红细胞性成熟无关。
非巨幼细胞性大红细胞症
大细胞（即 MCV >100 fL) 贫血 维生素 B12 缺乏症 或者 叶酸缺乏 是巨幼细胞。非巨幼细胞性大红细胞症可见于多种临床情况，但并非所有情况的病理生理机制均已明确。 由于与大红细胞增多症无关的机制，大红细胞增多症患者可能会出现贫血。
当慢性肝病患者出现胆固醇酯化障碍时，因红细胞膜过量，从而引起大红细胞症。在无叶酸缺乏时，慢性酒精摄入可引起平均红细胞体积在100～105fL/细胞的大红细胞症。再生障碍性贫血的患者可发生轻度的大红细胞症，尤其当机体处于恢复期时。在骨髓发育不良的患者中大红细胞症也很常见。红细胞从骨髓释放后，其膜形态在经过脾脏时发生变化，当脾脏切除后，红细胞可呈轻度大细胞性，但其与贫血无关。 网织红细胞增多症（如溶血性贫血）可引起巨细胞增多症。
对于伴有大细胞性贫血又除外维生素B12缺乏、叶酸缺乏，应考虑非巨幼细胞性大细胞性贫血的可能。经典的大的椭圆形红细胞（巨幼细胞性）贫血的典型表现如外周血涂片发现大卵圆形红细胞及RDW增加或可缺失。若出现临床上无法解释的非巨幼细胞性大细胞性贫血（如，慢性肝病或酗酒），或怀疑骨髓发育异常，则应行骨髓检查和基因检查。在非巨幼细胞性大细胞性贫血中，骨髓常无巨幼样变，但在骨髓发育不良和进展性肝病中，可见巨幼样红祖细胞，其染色质致密，与典型的巨幼细胞性贫血可见的纤细染色质不同。
巨幼细胞性贫血的病因
导致巨幼细胞性贫血的最常见的原因是
B12 缺乏最常见的原因是由于内因子分泌障碍所致的恶性贫血（通常由于机体存在自身抗体所致- 请参见 自身免疫性化生性萎缩性胃炎)。 即使在没有老年的情况下，也会发生恶性贫血。其他常见的原因有胃炎、胃旁路术、克罗恩病或绦虫感染引起的吸收不良。饮食缺乏症很少见，但可能发生在吃纯素饮食的患者身上。
在谷物和谷物强化叶酸的国家，叶酸缺乏症极为罕见。然而，限制饮食、长期饮酒或厌食的患者可能会出现叶酸缺乏症。吸收不良情况，例如 乳糜泻, 热带浇口， 和 短肠综合征 是其他可能的原因。当叶酸需求增加时，包括在怀孕期间和患有慢性溶血（即血红蛋白病）的患者，可能会出现叶酸缺乏症。
其他原因包括干扰DNA合成的药物（通常为抗肿瘤药物如羟基脲或免疫抑制剂），以及罕见的代谢性疾病（如，遗传性乳清酸尿症）。在某些情况下， 铜缺乏 会导致巨幼细胞改变，并可能表现为大细胞、正常细胞甚至小细胞贫血。
巨幼细胞性贫血的病理生理学
By permission of the publisher.From Tefferi A, Li C.In Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004.
巨幼细胞性贫血是由于DNA合成缺陷所致。而RNA的合成不受影响，从而导致产生伴有大细胞核的大红细胞。所有细胞系均存在成熟障碍，其胞浆成熟于胞核；从而导致骨髓中出现巨幼细胞，并较外周血中提早出现。细胞成熟障碍造成髓内细胞死亡，从而导致红系无效造血。由于所有细胞系均出现成熟障碍，故可引起网织红细胞减少，且在终末阶段可进展为白细胞减少及血小板减少。 大卵圆细胞进入循环。 中性粒细胞核分叶过多较常见，其产生的机制不明。Howell-Jolly体（细胞核的残留碎片）常见。如果同时存在缺铁或铁利用受损，则可能不会出现大红细胞症。
巨幼细胞性贫血的症状和体征
巨幼细胞性贫血隐匿性发展，直到贫血严重时才会出现症状。 胃肠道表现很常见，包括腹泻、舌炎和食欲不振。神经系统表现，包括周围神经病变、步态不稳，是维生素B12缺乏的独特表现，如病程延长，可发展为永久性的。感觉异常可能是 B12 缺乏的主要表现，甚至在贫血之前（或不存在）也是如此。
巨幼细胞性贫血的诊断
全血细胞计数，红细胞指数，网织红细胞计数和外周血涂片
维生素B12 和叶酸水平
在伴有大细胞性指标的贫血患者中，应考虑巨幼细胞性贫血的可能。对于具有无法解释的感觉异常和/或高红细胞分布宽度 (RDW) 的危险因素的患者，也应考虑使用它。常根据外周血涂片进行诊断。当进展完全时，贫血呈大细胞性，在无缺铁性贫血、地中海贫血及肾性贫血的情况下，其红细胞平均体积>100fL/细胞。 涂片显示大卵形细胞增多症、红细胞大小不等（RBC 大小的变化）和异色细胞增多症（RBC 形状的变化）。
RDW 升高。Howell-Jolly小体很常见。存在网织红细胞减少。早期可见中性粒细胞核分叶过多，晚期则出现中性粒细胞减少。严重者可发生血小板减少，且可见血小板大小形态异常。尽管缺铁会掩盖巨细胞增多症，但 Howell-Jolly 小体和粒细胞过度分割仍应存在。
应测量血清 B12 及叶酸水平B12 水平<200pg/mL（< 147.6 pmol/L）或叶酸水平<2ng/mL（< 4.53 nmol/L），或红细胞叶酸水平 < 150 ng/mL（< 340 nmol/L）通常是缺乏症的诊断依据。维生素B12水平在200至300pg/mL（147.6至221.3 pmol/L）之间是非诊断性的。
当维生素 B12 水平无法诊断时，应检查甲基丙二酸 (MMA) 和同型半胱氨酸 (HCY) 水平。 维生素 B12 缺乏症患者血清中甲基丙二酸和同型半胱氨酸的血清水平均升高，而叶酸缺乏症患者仅同型半胱氨酸水平升高。肾功能不全会导致甲基丙二酸水平升高。
如果确认维生素 B12缺乏，应检测是否存在针对内因子的自身抗体。
还应进行评估以确定维生素缺乏的原因。
巨幼细胞性贫血的治疗
适当补充维生素
正确补充所需维生素。在补充叶酸之前，一定要排除维生素B12缺乏症。如果不这样做，可以通过改善贫血来掩盖伴随的B12缺乏症，并导致神经系统并发症的进展。
治疗 叶酸缺乏 和 维生素 B12 缺乏症 在别处讨论。药物引起的巨幼细胞性贫血需停药或减量。
导致维生素缺乏的病因也应治疗。
关键点
巨幼红细胞为增大的、伴疏松染色质的有核红系祖细胞。
巨幼细胞性或大红细胞性贫血最常见的原因是维生素B12或叶酸缺乏或利用障碍。
应行全血细胞计数、红细胞指数、网织红细胞计数和外周血涂片检查。
检测维生素 B12 和叶酸水平，必要时加做甲基丙二酸和同型半胱氨酸测试。
对导致 B12 或叶酸缺乏的病因进行治疗。