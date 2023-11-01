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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Taenia asiatica亚种绦虫感染

作者：Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
已审核/已修订 11月 2023
看法 进行患者培训

亚洲绦虫感染, Taenia asiatica, 顾名思义，仅限于亚洲。其与牛带绦虫 T. saginata感染类似, 但主要动物宿主为猪而不是牛。

T. asiatica成虫的形态学，以及人感染后的临床表现、诊断和肠道疾病管理与 T. saginata (感染相似（），但感染途径为食入猪肉，而非牛肉。成人 T. asiatica 大小从4米到8米不等。

T. asiatica 亚洲绦虫感染限于亚洲地区，主要发生在中国，台湾，印度尼西亚，泰国，韩国，印度和邻近国家 (1)。

猪是T. asiatica的中间宿主。人类因食用生的或不熟的猪肉中的囊尾蚴而感染。摄入后，囊尾蚴在人类小肠中发育成熟为成虫。

T. asiatica 亚洲绦虫是否能引起 人囊尾蚴病 尚不明确。囊尾蚴病为绦虫幼虫感染所致。由于误食人类粪便中的虫卵，卵发育为幼虫导致发病。

参考文献

  1. 1.Ale A, Victor B, Praet N, et al: Epidemiology and genetic diversity of Taenia asiatica: a systematic review. Parasit Vectors 7:45, 2014.2014 年 1 月 22 日发布。doi:10.1186/1756-3305-7-45

亚洲带绦虫感染的症状和体征

T. asiatica 亚洲绦虫导致肠道感染。人感染T. asiatica成虫通常没有症状或仅有轻微的胃肠道不适。病患可在粪便中可发现节片（绦虫节段）。

亚洲带绦虫感染的诊断

  • 显微镜检查粪便里的虫卵及节片。

粪便必须进行节片和虫卵的检测；肛门拭子检查有时也可发现虫卵。T. asiatica 亚洲绦虫虫卵在形态上难以和 T. saginata 牛肉绦虫和 T. solium猪肉绦虫区分开。 针对寄生虫DNA的分子检测可以区分 T. asiatica 亚洲绦虫和 T. saginata牛肉绦虫。

治疗亚洲带绦虫感染

  • 吡喹酮

  • 也可选择氯硝柳胺（美国尚无）

治疗 亚洲锥虫 感染是与吡喹酮有关；或者，在美国境外使用氯硝柳胺。

治疗后1个月和3个月应复查粪便是否有绦虫卵。

预防 亚洲带绦虫 感染

亚洲锥虫感染可以通过将整块肉烹饪至≥63°C（≥145°F）来防止感染，方法是将食物温度计放在肉最厚的部分，让肉静置3分钟，然后再切开或食用。 碎肉应煮到≥71°C（≥160°F）。Ground meats不需要休止期。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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