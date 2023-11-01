Taenia asiatica亚种绦虫感染

亚洲绦虫感染, Taenia asiatica, 顾名思义，仅限于亚洲。其与牛带绦虫 T. saginata感染类似, 但主要动物宿主为猪而不是牛。

T. asiatica成虫的形态学，以及人感染后的临床表现、诊断和肠道疾病管理与 T. saginata (感染相似（），但感染途径为食入猪肉，而非牛肉。成人 T. asiatica 大小从4米到8米不等。

T. asiatica 亚洲绦虫感染限于亚洲地区，主要发生在中国，台湾，印度尼西亚，泰国，韩国，印度和邻近国家 (1)。

猪是T. asiatica的中间宿主。人类因食用生的或不熟的猪肉中的囊尾蚴而感染。摄入后，囊尾蚴在人类小肠中发育成熟为成虫。

T. asiatica 亚洲绦虫是否能引起 人囊尾蚴病 尚不明确。囊尾蚴病为绦虫幼虫感染所致。由于误食人类粪便中的虫卵，卵发育为幼虫导致发病。

参考文献 1.Ale A, Victor B, Praet N, et al: Epidemiology and genetic diversity of Taenia asiatica: a systematic review. Parasit Vectors 7:45, 2014.2014 年 1 月 22 日发布。doi:10.1186/1756-3305-7-45

亚洲带绦虫 感染的症状和体征 T. asiatica 亚洲绦虫导致肠道感染。人感染T. asiatica成虫通常没有症状或仅有轻微的胃肠道不适。病患可在粪便中可发现节片（绦虫节段）。

亚洲带绦虫 感染的诊断 显微镜检查粪便里的虫卵及节片。 粪便必须进行节片和虫卵的检测；肛门拭子检查有时也可发现虫卵。T. asiatica 亚洲绦虫虫卵在形态上难以和 T. saginata 牛肉绦虫和 T. solium猪肉绦虫区分开。 针对寄生虫DNA的分子检测可以区分 T. asiatica 亚洲绦虫和 T. saginata牛肉绦虫。

治疗 亚洲带绦虫 感染 吡喹酮

也可选择氯硝柳胺（美国尚无） 治疗 亚洲锥虫 感染是与吡喹酮有关；或者，在美国境外使用氯硝柳胺。 治疗后1个月和3个月应复查粪便是否有绦虫卵。