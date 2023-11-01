Solium带绦虫（猪肉绦虫）感染和囊尾蚴病

猪带绦虫感染（绦虫病）由摄入污染猪肉中的绦虫成虫感染所致。成虫感染可导致轻微的消化道症状或在粪便中排出可活动的节片。囊尾蚴病 为T. solium的幼虫感染所致，在摄入了人类粪便中排出的卵后，卵发育为幼虫导致发病。囊尾蚴病通常无症状，除非幼虫侵入到中枢神经系统，导致神经囊尾蚴病，出现癫痫发作或其他各种神经系统体征。神经囊尾蚴病可通过脑部影像学检查发现。少于一半的神经囊尾蚴病患者在肠道中可有T. solium 成虫，粪便中可发现虫卵或节片。成虫可用吡喹酮或氯硝柳胺根除。有症状的脑囊虫病的治疗比较复杂；包括糖皮质激素、抗惊厥药治疗，在一些情况下也应用阿苯达唑或吡喹酮。有时可能需要外科手术治疗。
成人肠道感染的表现、诊断和处理 T. solium 绦虫类似于那些 T. saginata (牛肉绦虫） 感染。
然而，人类也可能作为中间宿主 T. solium 幼虫如果摄入 T. solium 人类排泄物中的卵（见图 猪带绦虫生命周期）。一些专家假设，若肠道中存在成虫，反胃时可将肠道中的孕节（绦虫节片）带至胃内并孵出六钩蚴（寄生虫的未成熟形态），后者孵化并可移行至皮下组织、肌肉、内脏和中枢神经系统。
成虫可在小肠中定居多年。可达2～8m长，产生的孕节片近1000个；每个约含有约50,000个虫卵。
Taenia solium猪带绦虫生活史
人体摄入污染的猪肉导致肠道猪带绦虫成虫感染，或摄入虫卵（人为中间宿主）导致囊尾蚴病。
全球范围的绦虫病和囊虫病。囊尾蚴病十分普遍，在拉丁美洲，神经囊尾蚴病是癫痫发作的一个主要原因。猪囊虫病在猪肉消费量低的国家 很少见。没有出国旅行的人很少在美国或加拿大感染，但可能通过摄入曾到过流行国家并窝藏成人的人的卵子而感染 猪蛔虫T. solium.
罕见情况下，绦虫属除了猪带绦虫外，可引起神经囊尾蚴病。
症状和体征
肠道感染
人体感染T. solium 成虫通常没有症状或仅有轻微的胃肠道不适。大便中可发现节片。
囊尾蚴病
大多数器官中存活的囊尾蚴（幼虫形式）引起的组织反应很小或没有，但中枢神经系统、眼睛或脊髓中的垂死囊肿会释放抗原，引发强烈的组织反应。 因此，在感染后数年内常无症状。
脑部感染（脑囊虫病）可导致严重症状，由占位效应、虫体崩解以及抗原释放导致。
因囊尾蚴所在位置及数量的不同，神经囊尾蚴病患者可出现癫痫发作、颅内压增高的征象、脑积水、局灶性神经体征、精神状态改变或无菌性脑膜炎。
囊尾蚴也可感染脊髓、肌肉、皮下组织和眼睛。
幼虫感染后可产生持续的继发免疫力。
诊断
粪便显微镜检查虫卵及节片。
对有中枢神经系统症状的患者进行CT和/或MRI检查及血清学检测
T. solium成虫导致肠道感染通常通过粪便标本的显微镜检查发现虫卵和/或节片进行诊断。但是，无法通过虫卵与 T. saginata 牛带绦虫和 T. asiatica亚洲绦虫进行鉴别。 T. solium囊尾蚴病患者粪便标本中有≤50%可发现猪带绦虫虫卵。
使用CT或MRI评估神经系统症状时，通常可诊断脑囊虫病。扫描可显示实性结节，囊尾蚴，钙化囊肿，环形强化病灶或脑积水。美国疾病控制和预防中心的免疫印迹测定(使用血清或脑脊液标本)具有高度特异性，比其他酶免疫测定更敏感(特别是当存在>2个中枢神经系统病变时;当只有一个囊肿时，敏感性较低)。请注意，基于抗体的检测（例如免疫印迹）无法区分活动性感染和非活动性感染。
基于单克隆抗体的抗原检测试剂盒在欧洲已上市。与实质疾病相比，抗原检测分析似乎对蛛网膜下腔和室性神经囊尾蚴病具有更高的敏感性。使用脑脊液而不是血清时，抗原检测的灵敏度提高；然而，假阴性结果在实质疾病中可能很常见（1）。
经验与提示
诊断参考文献
1.Pineda-Reyes R, White AC Jr.: Neurocysticercosis: an update on diagnosis, treatment, and prevention. Curr Opin Infect Dis 35(3):246-254, 2022.doi:10.1097/QCO.0000000000000831
治疗
肠道感染 （无神经囊尾蚴病）：吡喹酮或氯硝柳胺（美国尚无）
囊尾蚴病：皮质激素、抗惊厥药物，有时需要阿苯达唑或吡喹酮和/或手术治疗
肠道感染的治疗
肠道感染用吡喹酮治疗；或者，氯硝柳胺，在美国境外（参见 囊虫病的诊断和治疗: 美国传染病协会(IDSA)和美国热带医学和卫生学会2017年临床实践指南）。
治疗结束后三个月应重复检测粪便样本，以验证治愈情况。
同时患有脑囊虫病（包括以前无症状或未被识别的疾病）的患者应谨慎使用抗寄生虫药物，因为杀死大脑中的囊肿可能会引发与癫痫或其他症状相关的炎症反应。
神经囊尾蚴病的治疗
脑囊虫病的治疗很复杂。详细的临床实践指南 Diagnosis and Treatment of Neurocysticercosis 由美国传染病学会和美国热带医学与卫生学会于 2017 年发布。
症状性神经囊尾蚴病的初始治疗目标是
减少囊尾蚴退变相关的炎症（经MRI记录）
防止癫痫发作，若存在癫痫或发作风险很高
缓解颅内压升高，如果存在
可以用糖皮质激素（强的松最多60mg每天一次口服或地塞米松12-24mg每天一次口服）治疗，以减轻炎症反应和缓解颅内压升高。长期皮质类固醇治疗的接受者应评估并发的潜伏性结核病和类圆线虫病，并接受抗生素预防肺孢子虫肺炎（1, 2）。
对于癫痫发作患者可给予传统的抗惊厥药。这些药物可以预防性用于高癫痫发作风险的患者，特别是那些伴有炎症相关多发退行性病变的患者。
高颅压或脑室内囊虫病患者可能需要进行神经外科干预。
神经囊尾蚴病的驱虫治疗复杂，建议在专家的指导下进行。开始抗蠕虫治疗并不紧急，重要的是在皮质类固醇控制炎症后进行抗蠕虫治疗。治疗的选择取决于囊尾蚴的位置、数量、生存力和大小，疾病阶段以及临床表现。 在进行驱虫治疗之前，应进行眼科检查以排除眼囊尾蚴的存在。 颅内压升高不受控制的患者切勿服用抗蠕虫药物。
并不是所有的患者都对治疗有反应，而且也并不是所有的患者都必须治疗（包囊可能已经死亡或钙化，或对治疗所产生的炎症反应可能比疾病本身还要严重），如患者有大量囊肿和广泛的脑部炎症时的囊尾蚴脑炎）。
当使用驱虫治疗时，阿苯达唑似乎比替代品吡喹酮更有效。据报道，对于超过 2 个实质囊肿的患者，阿苯达唑联合吡喹酮比单独使用阿苯达唑的影像学分辨率更高。 阿苯达唑单独或与吡喹酮联合给药 ≥ 30 天已用于治疗蛛网膜下腔囊肿（总状囊尾蚴病），这些囊肿对驱虫药的反应较差。 接受长期、高剂量阿苯达唑治疗的患者需要监测骨髓抑制和药物相关肝炎。抗蠕虫药物不会迅速缓解症状。因此，抗蠕虫药应与癫痫、炎症和/或脑积水的症状治疗结合使用。每 6 个月重复一次神经影像学检查，直到结果得到解决。
任何一个 强的松 或者 地塞米松 前几天开始并在驱虫给药过程中继续，以减少响应于大脑中垂死的囊肿而发生的炎症。 皮质醇类药物可增加阿苯达唑活性代谢产物在脑脊液中的水平，但会降低吡喹酮在脑脊液中的水平。甲氨蝶呤已被用作需要超过 2 周抗炎治疗的患者的皮质类固醇保留剂。
阿苯达唑和吡喹酮禁用于眼或脊髓囊虫病患者，因为囊尾蚴死亡可能引起炎症反应。
脑室内囊尾蚴是驱虫药物治疗的相对禁忌症，因为由垂死囊肿引发的炎症反应可导致阻塞性脑积水。
阻塞性脑积水（由脑室内囊尾蚴导致，包括第4脑室）、脊髓或眼囊尾蚴病可能需外科手术治疗。 可能的情况下，可通过内窥镜取出脑室内囊虫。可行脑室分流术以降低颅内压力。
治疗参考文献
1.Winthrop KL, Baddley JW: Pneumocystis and glucocorticoid use: to prophylax or not to prophylax (and when?); that is the question. Ann Rheum Dis 77(5):631-633, 2018.doi:10.1136/annrheumdis-2017-212588
2.Park JW, Curtis JR, Moon J, Song YW, Kim S, Lee EB: Prophylactic effect of trimethoprim-sulfamethoxazole for pneumocystis pneumonia in patients with rheumatic diseases exposed to prolonged high-dose glucocorticoids. Ann Rheum Dis 77(5):644-649, 2018.doi:10.1136/annrheumdis-2017-211796
预防
将整块猪肉烹饪至≥63°C（≥145°F），用食物温度计测量肉最厚的部分，然后将肉静置3分钟再切开或食用，可以预防肠T. solium感染。猪肉末应煮到≥71°C（≥160°F）。猪肉末不需要静置。
发现并治疗绦虫成虫携带者是预防囊虫病的一项重要的公共卫生措施。在美国，传染源一般为在流行地区感染后的人群，他们的肠道中有绦虫成虫，通过他们的粪便污染食物。教育流行地区的食品处理人员并遵守良好的洗手习惯非常重要。
当旅行到卫生条件差的流行地区时，人们应该小心避免食用那些可能被人排泄物污染的食物，避免食用生的、煮得不熟的猪肉。
关键点
摄入T. solium的包囊可引起肠道感染；摄入虫卵可导致组织囊肿（囊尾蚴病），若病灶在颅内则可引起严重症状。
神经囊尾蚴病患者可有癫痫发作、颅内压增高的征象、神志改变、局灶神经系统体征或无菌性脑膜炎。
粪便发现成虫节片、显微镜检粪便标本发现虫卵可诊断成虫肠道感染。
通过神经影像学和血清学检测诊断神经囊尾蚴病。
可用吡喹酮治疗肠道感染。
神经囊尾蚴病的诊治需咨询专家意见；联用皮质醇和抗惊厥药物治疗那些癫痫发作或由高癫痫发作风险的患者。
根据病灶位置、数量、大小，疾病阶段和临床表现选择驱虫药物和/或外科手术治疗神经囊尾蚴病。