Solium带绦虫（猪肉绦虫）感染和囊尾蚴病

猪带绦虫感染（绦虫病）由摄入污染猪肉中的绦虫成虫感染所致。成虫感染可导致轻微的消化道症状或在粪便中排出可活动的节片。囊尾蚴病 为T. solium的幼虫感染所致，在摄入了人类粪便中排出的卵后，卵发育为幼虫导致发病。囊尾蚴病通常无症状，除非幼虫侵入到中枢神经系统，导致神经囊尾蚴病，出现癫痫发作或其他各种神经系统体征。神经囊尾蚴病可通过脑部影像学检查发现。少于一半的神经囊尾蚴病患者在肠道中可有T. solium 成虫，粪便中可发现虫卵或节片。成虫可用吡喹酮或氯硝柳胺根除。有症状的脑囊虫病的治疗比较复杂；包括糖皮质激素、抗惊厥药治疗，在一些情况下也应用阿苯达唑或吡喹酮。有时可能需要外科手术治疗。

成人肠道感染的表现、诊断和处理 T. solium 绦虫类似于那些 T. saginata (牛肉绦虫） 感染。

然而，人类也可能作为中间宿主 T. solium 幼虫如果摄入 T. solium 人类排泄物中的卵（见图 猪带绦虫生命周期）。一些专家假设，若肠道中存在成虫，反胃时可将肠道中的孕节（绦虫节片）带至胃内并孵出六钩蚴（寄生虫的未成熟形态），后者孵化并可移行至皮下组织、肌肉、内脏和中枢神经系统。

成虫可在小肠中定居多年。可达2～8m长，产生的孕节片近1000个；每个约含有约50,000个虫卵。

Taenia solium猪带绦虫生活史

全球范围的绦虫病和囊虫病。囊尾蚴病十分普遍，在拉丁美洲，神经囊尾蚴病是癫痫发作的一个主要原因。猪囊虫病在猪肉消费量低的国家 很少见。没有出国旅行的人很少在美国或加拿大感染，但可能通过摄入曾到过流行国家并窝藏成人的人的卵子而感染 猪蛔虫T. solium.

罕见情况下，绦虫属除了猪带绦虫外，可引起神经囊尾蚴病。

症状和体征 肠道感染 人体感染T. solium 成虫通常没有症状或仅有轻微的胃肠道不适。大便中可发现节片。 囊尾蚴病 大多数器官中存活的囊尾蚴（幼虫形式）引起的组织反应很小或没有，但中枢神经系统、眼睛或脊髓中的垂死囊肿会释放抗原，引发强烈的组织反应。 因此，在感染后数年内常无症状。 脑部感染（脑囊虫病）可导致严重症状，由占位效应、虫体崩解以及抗原释放导致。 因囊尾蚴所在位置及数量的不同，神经囊尾蚴病患者可出现癫痫发作、颅内压增高的征象、脑积水、局灶性神经体征、精神状态改变或无菌性脑膜炎。 囊尾蚴也可感染脊髓、肌肉、皮下组织和眼睛。 幼虫感染后可产生持续的继发免疫力。

诊断 粪便显微镜检查虫卵及节片。

对有中枢神经系统症状的患者进行CT和/或MRI检查及血清学检测 T. solium成虫导致肠道感染通常通过粪便标本的显微镜检查发现虫卵和/或节片进行诊断。但是，无法通过虫卵与 T. saginata 牛带绦虫和 T. asiatica亚洲绦虫进行鉴别。 T. solium囊尾蚴病患者粪便标本中有≤50%可发现猪带绦虫虫卵。 使用CT或MRI评估神经系统症状时，通常可诊断脑囊虫病。扫描可显示实性结节，囊尾蚴，钙化囊肿，环形强化病灶或脑积水。美国疾病控制和预防中心的免疫印迹测定(使用血清或脑脊液标本)具有高度特异性，比其他酶免疫测定更敏感(特别是当存在>2个中枢神经系统病变时;当只有一个囊肿时，敏感性较低)。请注意，基于抗体的检测（例如免疫印迹）无法区分活动性感染和非活动性感染。 基于单克隆抗体的抗原检测试剂盒在欧洲已上市。与实质疾病相比，抗原检测分析似乎对蛛网膜下腔和室性神经囊尾蚴病具有更高的敏感性。使用脑脊液而不是血清时，抗原检测的灵敏度提高；然而，假阴性结果在实质疾病中可能很常见（1）。 经验与提示 诊断参考文献 1.Pineda-Reyes R, White AC Jr.: Neurocysticercosis: an update on diagnosis, treatment, and prevention. Curr Opin Infect Dis 35(3):246-254, 2022.doi:10.1097/QCO.0000000000000831

预防 将整块猪肉烹饪至≥63°C（≥145°F），用食物温度计测量肉最厚的部分，然后将肉静置3分钟再切开或食用，可以预防肠T. solium感染。猪肉末应煮到≥71°C（≥160°F）。猪肉末不需要静置。 发现并治疗绦虫成虫携带者是预防囊虫病的一项重要的公共卫生措施。在美国，传染源一般为在流行地区感染后的人群，他们的肠道中有绦虫成虫，通过他们的粪便污染食物。教育流行地区的食品处理人员并遵守良好的洗手习惯非常重要。 当旅行到卫生条件差的流行地区时，人们应该小心避免食用那些可能被人排泄物污染的食物，避免食用生的、煮得不熟的猪肉。