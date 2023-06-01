手足口病（HFMD）是一种由柯萨奇病毒A组16型，肠道病毒71以及其他肠道病毒感染导致的发热性疾病。感染导致手、足、口腔黏膜疱疹。 由柯萨奇病毒A6引起的非典型HFMD常伴有高热，并有全身广泛出现的丘疹性水疱，逐渐进展为囊泡性病变。

本病主要发生于幼儿。疾病过程类似于疱疹性咽炎。(参见肠道病毒感染概述。)

患儿口咽部疼痛，妨碍进食。发热常见。疱疹主要分布于口颊黏膜及舌头、手掌和脚掌等部位，有时也可见于臀部及生殖器。症状多轻微，病程较短。

手-足-口病的表现 手-足-口病(口腔和面部病变) 这张照片显示手足口病患者舌头和嘴巴周围的水泡。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 手-足-口病(口腔病变) 这张照片显示打开口腔囊泡后，在红斑基底上表现为各种大小的糜烂和溃疡。 © Springer Science+Business Media 手-足-口病(手部损伤) 图示被红斑包围的手掌上的囊泡。 © Springer Science+Business Media 手-足-口病(足部病变) 这张照片显示手足口病患者的脚底囊泡和红斑丘疹。 SCIENCE PHOTO LIBRARY 柯萨奇病毒A皮疹（足部病变） 此图显示手足口病患儿的脚趾上有一个透明的囊泡。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 手-足-口病(口腔和面部病变) 这张照片显示手足口病患者舌头和嘴巴周围的水泡。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 手-足-口病(口腔病变) 这张照片显示打开口腔囊泡后，在红斑基底上表现为各种大小的糜烂和溃疡。 © Springer Science+Business Media 手-足-口病(手部损伤) 图示被红斑包围的手掌上的囊泡。 © Springer Science+Business Media 手-足-口病(足部病变) 这张照片显示手足口病患者的脚底囊泡和红斑丘疹。 SCIENCE PHOTO LIBRARY 柯萨奇病毒A皮疹（足部病变） 此图显示手足口病患儿的脚趾上有一个透明的囊泡。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

非典型手足口病 有4个不同的表现：

广泛分布的水疱

柯萨奇湿疹

Gianotti-Crosti 皮疹（多个独立，红斑平顶丘疹，对称分布于面部，臀部，以及四肢的伸面）

紫癜性皮疹

康复期常出现脱甲病。无菌性脑膜炎 可并发于非典型手足口病，但大多数患者可恢复。

肠道病毒71感染可伴发严重的神经系统症状，如脑膜炎，脑炎等。肠道病毒71感染的病死率显著高于柯萨奇病毒A16和其他病毒感染。2018年，美国发现了一组与EV-71相关神经系统疾病的新集群（1, 2)。

手足口病的 诊断 有赖于临床。

HFMD治疗t主要为对症治疗。它包括细致的口腔卫生（用柔软的牙刷和盐水冲洗），软食，不进食酸性或过咸的食物，局部处理（见口腔炎治疗)。

目前中国有三种灭活EV-71疫苗，但没有一种被批准在美国使用。柯萨奇A16疫苗也在临床前开发中。