偶然情况下，病因在病史中显而易见（如，细胞毒性药物的化疗，明确的职业暴露于化学制剂、烟雾或粉尘反复发作的口腔损害见于 复发性口腔溃疡（RAS） 、单纯性疱疹和白塞病。糖尿病史、HIV感染或免疫抑制，或近期抗生素使用史增加念珠球菌感染可能。糖尿病、HIV感染、其他的免疫缺陷病史或近期使用抗生素者应该优先考虑白色念珠菌感染；近期使用药物者（尤其是磺胺类药物、其他抗生素和抗癫痫药）应优先考虑史-约综合征。

某些疾病有典型的口腔外非皮肤的表现,这些表现可能与病因有关。反复消化系统症状提示炎症性肠病或乳糜泻。反复发作的胃肠道症状，提示感染性肠病或脂泻病，伴随眼部症状者可能为白塞病和史-约综合征，症状者可能为贝赫切特病和史-约综合征，伴随生殖器病损者可能为贝赫切特病和原发性梅毒。

另一些疾病也常有口腔外、皮肤的表现。

皮肤大疱提示SJS、寻常型天疱疮或大疱性类天疱疮。全身不适的前驱症状、发热、结膜炎和全身斑点状的病损提示SJS，寻常型天疱疮的初始表现为口腔病损，然后出现松弛的皮肤大疱。寻常型天胞疮起始表现为口腔病变，随后出现松缓的皮肤大疱。大疱型类天疱疮表现为正常皮肤上出现张力性的大疱，SJS和寻常型天疱疮患者的尼科尔斯基征通常呈阳性。

皮肤小水疱是水痘或带状疱疹的典型表现(见疱疹病毒)。单侧的皮肤带状病变常常提示带状疱疹的可能。单侧条带状病损提示带状疱疹，弥散、散在的不同时期的小水疱和脓疱样病损提示水痘。

川崎病 通常有黄斑皮疹、手足脱屑和结膜炎，但病变可在不同时期出现；它发生在儿童中，通常是那些 < 5岁的儿童。可见唇和其他口腔黏膜的红斑。

其他皮肤病损可能涉及多形红斑, 手-足-口病（因柯萨奇病毒感染）或继发性梅毒。

某些病因引起单独的口腔病损,包括RAS、大多数病毒感染、急性坏死性溃疡性牙龈炎（ANUG）、原发性梅毒、淋病和白色念珠菌病。

原发性梅毒（口疳） 图片 Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

口腔病损的部位可能有助于辨别病因，牙龈溃疡发生于原发性单纯疱疹或急性坏死性溃疡性牙龈炎。角化表面的病损提示单纯疱疹、 或机械性损伤。典型的机械损伤有不规则的外形，部位接近于突出的牙齿、口腔修复体或咬合时黏膜损伤的部位。阿司匹林灼伤发生于牙齿旁，吃披萨则损伤腭部黏膜。

原发的单纯疱疹病毒感染 在口腔黏膜的角化区和非角化区表面产生多个小水疱，这些水这些水疱迅速溃破。这种临床表现常见于儿童。以后的复发（复发性单纯疱疹、冷疱疹）常开始于青春期，出现于唇红交界处的唇部，很少发生于腭部。

急性坏死性溃疡性牙龈炎在牙龈乳头和牙龈边缘引起严重的炎症和穿孔溃疡，一种称为 诺玛 （坏疽性口炎）的严重变异可导致全层组织破坏（有时涉及嘴唇或脸颊），通常发生在体质虚弱或 营养不良的患者身上。其中一种严重的并发症，称为走马疳（坏疽性口炎），可能引起全层组织缺损（有时累及唇或颊部）。急性坏死性溃疡性牙龈炎主要发生于体弱的患者，开始只是牙龈、颊或腭黏膜（中线肉芽肿）的溃疡，然后坏死，并迅速扩展，可能发生组织腐败、脱落。

Noma（坏疽性口炎） 隐藏详情 这张照片显示了一个孩子的脸被严重的坏疽性口炎或口腔溃疡所毁容。该疾病是脸颊或口腔组织的感染性坏疽，发生于营养不良的儿童。 BSIP, MARIE BABEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

独立的口腔淋病易引起咽炎，但较少发生牙龈和舌的烧灼性溃疡和红斑。原发性梅毒下疳可能见于口腔。口腔可以发生原发性梅毒下疳，三期梅毒可能引起口腔梅毒瘤或遍及全舌的舌炎和黏膜萎缩。HIV转变为AIDS时一种常见体征是毛状白斑（舌侧缘的垂直白线）。

口腔毛状白斑病 图片 Image courtesy of J.S.Greenspan, BDS, University of California, San Francisco and Sol Silverman, Jr., DDS via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

C. albicans白色念珠菌是正常的口腔菌群，服用抗生素、皮质类固醇或免疫功能低下（如AIDS患者）者会过度生长。C. albicans白色念珠菌感染引起白色奶酪状斑块，擦去时遗留糜烂面。有时只表现为扁平的红斑区（糜烂型白色念珠菌感染）。