大约 1% 至 5% 的脊髓灰质炎病毒感染患者出现非麻痹性中枢神经系统受累 无菌性脑膜炎（看疾病控制和预防中心：流行病学和预防疫苗可预防疾病，脊髓灰质炎）。患者通常在几天的前驱症状（类似于顿挫型脊髓灰质炎）后出现颈项强直和/或背部和头痛。 表现持续2至10天。

所有脊髓灰质炎病毒感染中，麻痹性脊髓灰质炎的发生率<1％。它可以表现为婴儿和幼儿在出现顿挫型脊髓灰质炎症状几天后发生瘫痪的双相表现。潜伏期通常是7至21天。

麻痹型脊髓炎的主要临床表现除无菌性脑膜炎外。还有肌肉深部疼痛、感觉过敏或迟钝；在脊髓炎期间可出现尿潴留及肌肉痉挛，非对称的迟缓性瘫痪也可以在此阶段发生；吞咽困难、鼻反流及发鼻音是延髓受损的早期表现。2-3天后可出现非对称性弛缓性瘫痪。脑炎偶尔是主要表现。

延髓累及早期可表现为吞咽困难，鼻反流，部分患者可出现鼻麻痹，而不能控制口腔分泌物。2～3天后可出现骨骼肌麻痹，部分患者累及到呼吸循环中枢，导致呼吸停滞。当膈肌和肋间肌累及时，也可导致呼吸衰竭。

有些麻痹性脊髓灰质炎患者可发展为脊髓灰质炎后综合征。此综合征的特征是肌肉疲劳和耐力降低，往往表现为无力，肌束震颤，和肌萎缩。